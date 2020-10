Luottokiellon jatkaminen voi maksaa lähemmäs tuhat euroa vuosikymmenien varrella.

Monet Vastaamon tietomurron uhrit ovat tehneet omiin tietoihinsa luottokiellon, jotta rikoksen tekijät eivät pääse hyötymään vuotaneista tiedoista.

Oman luottokiellon voi hankkia Suomen Asiakastiedon ja Bisnode Finlandin kautta. Asiakastiedolta luottokiellon asettaminen maksaa 19,95 euroa kahdeksi vuodeksi. Bisnodelta pelkkä omaehtoinen luottokielto maksaa kahdeksi vuodeksi 15,95 euroa.

Asiakastieto on luvannut hyvittää Vastaamon tietomurron uhriksi joutuneille vuoden luottokiellon hinnan. Vastaamo tiedottaa myös itse hyvittävänsä Asiakastiedon turvapalvelut asiakkailleen.

HS:n mielipidesivuilla julkaistiin keskiviikkona (HS 28.10.) kirjoitus, joka nostaa esiin maksullisen luottokiellon kustannuksen. Jos kansalainen haluaa pitää luottokiellon voimassa kymmeniä vuosia, kustannukset nousevat satoihin, jopa tuhanteen euroon.

”Tuntuuhan se hieman kohtuuttomalta”, Electronic Frontier Finlandin (Effi) puheenjohtaja Leena Romppainen sanoo.

Vaikka luottokiellon kustannus ei hirvittäisi, ei luottokieltoa kannata ottaa vain huvin vuoksi. Esimerkiksi pankin lainaneuvotteluissa, vuokra-asunnon hankinnassa tai auton koeajolle lähtiessä voi tulla haasteita luottokiellon ollessa voimassa.

”Näissä tilanteissa täytyy etukäteen selventää, että luottokielto on voimassa ja sen on itse ottanut käyttöön. Muuten vastapuolessa voi herätä epäilyjä.”

Tietojen avoimuudella on myös etunsa. Jos vahingossa peruuttaa toisen auton perään tai joku on pysäköinyt väärälle paikalle, on hyvä saada auton omistajaan helposti yhteyttä.

Romppaisen mielestä tietoturvanäkökulmasta henkilötunnuksen uudistaminen olisi hyvä hanke. Jos tunnus olisi nykymallin sijaan satunnainen numerosarja, sen merkitys tunnistautumisessa vähenisi entisestään.

Luottokieltoon liittyvää palvelumallia olisi Romppaisen mukaan muutenkin syytä muuttaa. Esimerkiksi julkinen sektori voisi ottaa asian vastuulleen, kun tällä hetkellä luottokiellot saa yrityksiltä, joiden toiminta tähtää voittoon.

Romppaisen mukaan monta ongelmaa voitaisiin välttää myös sillä, ettei pelkällä henkilötunnuksella olisi mahdollista tunnistautua.

”Maailma on muuttunut eikä vahvan tunnistautumisen kanssa pitäisi olla ongelmia”, Romppainen sanoo.

”Tai heikon tunnistautumisen palveluiden riskit voitaisiin siirtää suoraan palveluntarjoajalle.”

Näin ollen rikollisesti hankittujen tunnistautumistietojen kautta tehdyt ostokset eivät olisi rikoksen uhrin kontolla. Nykyisin uhrin täytyy todentaa, ettei hän ole itse tehnyt maksuja tai tunnistautumista.

”Vastuun jakautumisen pitäisi olla selvä.”

Nykyisin esimerkiksi luoton saamiseen liittyvä tunnistautuminen tehdään vahvasti eli vaikkapa pankkitunnusten kautta. Finanssialan mukaan Vastaamosta varastetut tiedot eivät riittäisi pankkilainan tai pikavipin ottamiseen.

Joissakin palveluissa voi itse ottaa käyttöön vahvan tunnistautumisen. Esimerkiksi Postin tai Patentti- ja rekisterikeskuksen palvelujen kohdalla on mahdollista valita vahva tunnistautuminen.

Bisnoden operatiivisen johtajan Niko Myllerin mukaan omaehtoisen luottokiellon tekeminen Suomessa Bisnodelle ja Asiakastiedolle kattaa kaikki Suomen luottotietoalan toimijat ja estää luotonmyöntämisen kaikkien niiden tahojen kautta, jotka luottoa myöntäessään tarkistavat henkilöiden luottotiedot.

Myös Asiakastiedon toimitusjohtajan Jukka Ruuskan mukaan kiellon tekeminen Bisnoden ja Asiakastiedon kautta riittää.