Facebook on valmistellut toimia USA:n vaaleihin mahdollisesti liittyvien levottomuuksien varalta

Työkaluja ovat muun muassa tiettyjen postauksien leviämisen hidastaminen ja käyttäjien uutissyötteen sääntely.

Facebook on laatinut suunnitelmia sen varalta, että yhtiön on yritettävä rauhoittaa vaaleihin liittyviä konflikteja Yhdysvalloissa. WSJ:n haastattelemien lähteiden mukaan käyttöön voidaan ottaa sisäisiä työkaluja, jotka on suunniteltu yhtiön oman määritelmän mukaan ”riskialttiita” maita silmällä pitäen.