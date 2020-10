”Vuodesta 2021 tulee meille taloudellisesti haastava ja meidän on tehtävä lisää muutoksia. Olemme menettäneet osuuttamme merkittävässä asiakkuudessa Pohjois-Amerikassa ja tällä markkinalla on myös katteisiin kohdistuvaa painetta”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

”Nokialla on edessään merkittäviä mahdollisuuksia, mutta niiden lunastaminen vaatii aikaa”, sanoo Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.­

Verkkolaitteita valmistavan Nokian vaikeudet ovat kasvaneet. Yhtiöllä on ollut tuntuvia vaikeuksia etenkin Yhdysvalloissa.

Nokian liikevaihto oli heinä–syyskuussa 5,3 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 486 miljoonaa euroa.

Analyytikoiden ennakkoarvioiden mukaan Nokian liikevaihto olisi ollut heinä–syyskuussa 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 490 miljoonaa euroa.

”Vuodesta 2021 tulee meille taloudellisesti haastava ja meidän on tehtävä lisää muutoksia. Olemme menettäneet osuuttamme merkittävässä asiakkuudessa Pohjois-Amerikassa ja tällä markkinalla on myös katteisiin kohdistuvaa painetta. Lisäksi tavoittelemme 5g-markkinajohtajuutta ja tulemme investoimaan niin paljon kuin tarvitaan, jotta pääsemme tavoitteeseemme. Aiomme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Lundmark osavuosikatsauksessa.

Yhtiö arvioi myös kannattavuutensa olevan tänä vuonna aikaisemmin arvioitua heikompi. Uuden arvion mukaan kannattavuutta mittaava liikevoittoprosentti olisi tänä vuonna 8–10. Aikaisemmin Nokia arvioi, että se olisi 8–11. Ensi vuonna yhtiö arvioi liikevoittoprosentin olevan 7–10. Pitkä aikavälin kannattavuusarvionsa yhtiö aikoo julkaista viimeistään maaliskuussa.

Nokialla on ollut vaikeuksia siirtyä viidennen sukupolven (5g) matkapuhelintekniikassa järjestelmäpiireihin, joissa kustannukset ovat pienemmät. Järjestelmäpiirit myös parantavat tuotteiden teknisiä ominaisuuksia. Yhtiö arvioi osavuosikatsauksessa myös menettävänsä markkinaosuuttaan.

”Nokialla on edessään merkittäviä mahdollisuuksia, mutta niiden lunastaminen vaatii aikaa. Odotamme vakauttavamme taloudellisen tuloksentekokykymme ensi vuoden aikana ja tämän jälkeen parantavamme sitä asteittain kohti pitkän aikavälin tavoitettamme. Pyrimme tarkentamaan pitkän tähtäimen näkymiä viimeistään pääomamarkkinapäivä-tapahtumassamme. Uskon, että oikean strategian, painopisteiden ja toimintamallin avulla onnistumme tavoitteissamme. Tänään aloitamme työmme niiden saavuttamiseksi”, toimitusjohtaja Lundmark sanoo osavuosikatsauksessa.

Nokia ilmoitti torstaina myös muuttavansa toimintamalliaan ja organisaatiotaan. Ensi vuoden alusta yhtiö ottaa käyttöön organisaation, jossa on neljä liiketoimintaryhmää. Ne ovat matkapuhelinverkot, kiinteät verkot, palveluliiketoiminta ja teknologiayksikkö.

Toimitusjohtaja Lundmarkin mukaan neljä liiketoimintaryhmää ovat osa uutta toimintamallia, jossa jokaisella liiketoimintaryhmällä on selkeä tulosvastuu ja niiden tavoitteena on markkinajohtajuus toiminta-alueillaan. Sijoitetun pääoman tuotto on keskeinen mittari tulosten arvioinnissa.

”Aiempaa yksinkertaisempi rakenne tekee meistä asiakaslähtöisemmän ja parantaa tulosvastuullisuutta ja kustannustehokkuutta. Osana uutta strategiaa tulemme pohtimaan tarkasti mihin investoimme. Tavoittelemme teknologiajohtajuutta ja kohdennamme investoinnit niihin segmentteihin [aloille], joissa aiomme kilpailla”, Lundmark sanoo tiedotteessa.

Nokian 486 miljoonan euron liikevoitto oli myös selvästi heikompi kuin sen ruotsalaisen pääkilpailijan Ericssonin. Se liikevoitto oli heinä-syyskuussa 868 miljoonaa euroa. Yksi keskeinen ero yhtiöiden välillä on se, että Ericssonin on menestynyt paremmin 5g-tekniikassa.