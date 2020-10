Tokmanni teki taas hyvän tuloksen, mutta alennusmyynnit pelästyttivät sijoittajat ja osake romahti.

Kauppaketju Tokmanni julkisti torstaina osavuosikatsauksensa, joka päällisin puolin näyttää juuri niin hyvältä kuin Tokmannilta on totuttu näkemään.

Lähes 200 myymälän valtakunnallinen halpakauppaketju kasvatti myyntiään ja on tänä vuonna ylittämässä ensimmäistä kertaa miljardin euron liikevaihdon.

Kasvu ei tullut yltiöpäisellä laajenemisella, sillä Tokmanni sulki myymälöitä lähes saman verran kuin avasi uusia. Asiakasmäärät kasvoivat vanhoissa liikkeissä ja asiakkaat jättivät käynneillään enemmän rahaa myymälöihin.

Tokmanni ilmoitti myös olevansa hyvissä asemissa kaupan alan tärkeintä sesonkia eli joulua varten.

Tokmannin konsepti on ollut tehokas. Yhtiötä on usein verrattu nimensä takia Stockmanniin, ja vielä pari vuotta sitten sijoittajista tuntui huvittavalta ajatukselta, että Tokmanni uhkasi markkina-arvossa isoveljeään. Nykyään Tokmannin markkina-arvo on jo moninkertainen verrattuna Stockmanniin.

Vuoden 2019 alusta Tokmannin osakekurssi on noussut kaksinkertaiseksi. Tai oli ennen torstaita.

Torstaina julkaistun osavuosikatsauksen jälkeen Tokmannin osakkeen arvo romahti yli 10 prosenttia. Sijoittajat olivat odottaneet yhtiöltä vielä parempaa.

Yksi selvä kauneusvirhe tulosraportista löytyi myyntikatteesta. Tokmannin myyntikatemarginaali putosi 34,0 prosenttiin vuodentakaisesta 35,6 prosentista. Samalla yhtiön liikevoittomarginaali heikkeni.

Tokmanni on halpakauppana tottunut tekemään voittoa pienilläkin marginaaleilla, mutta liian halvalla sekään ei voi aina myydä.

Pääasiallisena syynä katteiden heikentymiseen olivat vaatteiden ja kenkien alennusmyynnit. Vaatekauppa on kärsinyt, kun ihmiset ovat huhkineet etätöitä vanhoissa verkkareissa. Tokmanni saavutti vaatemyynnissä edellisvuoden tason ja esti varastojen kasvun, mutta se ei onnistunut ilman poikkeuksellisia alennuksia.

Toimitusjohtaja Mika Rautiainen oli silti tiedotustilaisuudessa tyytyväinen, että yhtiö sai varastot purettua. Pukeutumisen tuotteita on vaikea säilöä seuraavalle kaudelle ilman, että ne menettävät arvoaan entisestään.

Tokmannin osakkeen huima nousu on tapahtunut samaan aikaan kuin verkkokauppa on lyönyt läpi. Tokmannin oman verkkokaupan myynti on kasvanut, mutta se on edelleen vain yksi prosenttia ketjun myynnistä.

Tokmannin menestys perustuu perinteisiin halpakaupan kilpailutekijöihin.

Yhtiö tuo myymälöihin halpaa tavaraa Kiinasta, jossa sillä on hankintayhtiö yhdessä norjalaisen halpakaupan Europrisin kanssa. Tokmanni myös myy mielellään private labeleja, eli tuotemerkkejä, jotka pyrkivät kilpailemaan hinnalla brändituotteita vastaan.

Hinnalla kilpaileminen on kovaa hommaa. Yhtiön omistajien pitää varautua siihen, ettei kolmas vuosineljännes jää viimeiseksi kerraksi, kun Tokmanni joutuu myymään tavaraa pilkkahinnalla saadakseen hyllyt tyhjäksi.

Toisaalta tätä vuotta voi ajatella myös merkkinä Tokmannin liiketoimintamallin kestävyydestä. On sekin omanlaisensa uroteko, jos yhtiö selviää paisuneiden vaatevarastojen hätätyhjennysoperaatiosta sillä, että myyntikatemarginaali putoaa 1,6 prosenttiyksikköä.