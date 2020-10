Tietoliikenne

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin alku yhtiön johdossa on ollut vaikea. Yhtiön heinä–syyskuun osavuosikatsaus johti osakkeen romahtamiseen Helsingin pörssissä.

Verkkolaitteita valmistavan Nokian lähiajan näkymät ovat taas synkistyneet ja yhtiön osake romahti torstaina Helsingin pörssissä.

Yksi keskeinen syy vaikeuksiin on se, että Yhdysvaltojen toiseksi suurin teleoperaattori Verizon on alkanut ostaa viidennen sukupolven (5g) radiotekniikkaa yhä enemmän Nokian kilpailijoilta Ericssonilta ja Samsungilta.

”Käsityksemme on, että radiotekniikkamme markkinaosuus Verizonin verkossa pienenee selvästi. Siitä huolimatta Verizon on jatkossakin meidän kolmen suurimman asiakkaan joukossa. Meillä on yhtiön kanssa strateginen suhde ja myymme Verizonille paljon tuotteita runkoverkkoon, ohjelmistoja, palveluja sekä kiinteän verkon ja optisen verkon laitteita. Emme missään tapauksessa aio luovuttaa Verizonin kanssa 5g-radiotekniikassa”, sanoo Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Torstaina julkaistu osavuosikatsaus on ensimmäinen, jonka Nokia julkaisee 90 päivää Nokian toimitusjohtajana toimineen Lundmarkin johdossa. Markkinoilla heinä–syyskuun osavuosikatsaus otettiin tylysti vastaan. Nokian osake oli romahtanut iltapäivällä kello 15 jälkeen 17 prosenttia 2,87 euroon.

Verizon on Lundmarkin mukaan vain yksi syy siihen, miksi Nokia arvioi kannattavuutta mittaavan liikevoittoprosenttinsa olevan ensi vuonna vain 7–10. Tänä vuonna Nokia arvioi liikevoittoprosentin olevan 8–10.

”Toinen syy on se, että Pohjois-Amerikan matkapuhelinverkoissa on erittäin kova hintapaine tällä hetkellä. Kolmanneksi olemme päättäneet lisätä vielä entisestään investointeja ja resursseja 5g:n tuotekehitykseen, jotta varmistamme Tommi Uiton [matkapuhelinverkkojen johtaja] aikana erittäin lupaavasti alkaneen ja edenneen 5g-tuotteiden kehitysohjelman.”

Neljänneksi toimitusjohtaja Lundmark mainitsee koronaviruspandemian, joka on aiheuttanut suurta epävarmuutta maailmantalouteen.

”Olemme jo havainneet selvää hidastumista Latinalaisen Amerikan ja Intian markkinoilla. On hyvin vaikea arvioida, miten pandemia vaikuttaa eri markkina-alueilla.”

Nokialla on ollut vaikeuksia siirtyä viidennen sukupolven (5g) matkapuhelintekniikassa järjestelmäpiireihin, joissa kustannukset ovat pienemmät. Järjestelmäpiirit myös parantavat tuotteiden teknisiä ominaisuuksia. Investointien lisääminen 5g-tuotteiden kehittämiseen herättää kysymyksen, onko siirtyminen järjestelmäpiireihin edelleen kangerrellut.

”Siirtyminen järjestelmäpiireihin on mennyt suunnitelmien mukaan: tänä vuonna niiden osuus kasvaa 35 prosenttiin ja ensi vuoden loppuun mennessä 70 prosenttiin meidän 5g-tuotteissa. Järjestelmäpiirien lisäksi meidän on kehitettävä 5g-tuotteisiin enemmän uusia ominaisuuksia, joita asiakkaat meiltä haluavat. Tietyissä ominaisuuksissa olemme kilpailijoitamme edellä. Yksi tällainen ominaisuus on verkon viipalointi, mutta joissain ominaisuuksissa olemme olleet jäljessä.”

Viipalointi tarkoittaa, että 5g-verkkoa voidaan rajata eri käyttötarkoituksiin. Silloin yksi runsaasti tiedonsiirtoa käyttävä ei aiheuta muille tiedonsiirron kangertelua. Viipalointi on tärkeää etenkin yrityksille, jotka haluavat varmistaa tiedonsiirron häiriöttömän toiminnan kaikissa olosuhteissa.

Osavuosikatsauksessa Nokia ilmoitti myös luopuvansa liiketoimintansa keskipisteessä vuosia olleesta kokonaisratkaisuista. Muutoksen seurauksena Nokiaan perustetaan neljä liiketoimintaryhmää. Ne ovat matkapuhelinverkot, ip-reitittimet ja kiinteät verkot, pilvi- ja verkkopalveluliiketoiminta ja teknologiayksikkö

Kokonaisratkaisut tarkoittivat, että teleoperaattorit voivat ostaa kaiken tarvitsemansa tekniikan yhdeltä yhtiöltä. Kaikki teleoperaattorit eivät Nokian lähestymistavasta pitäneet, koska yleensä ne haluavat ostaa laitteita ja ohjelmistoja useilta yhtiöiltä saadakseen parhaan mahdollisen hinnan.

Yksinkertaistaen kysymys oli siitä, että Nokia pyrki aikaisemmin tekemään lähes kaikkea, kun taas vastaisuudessa se keskittää toimintaansa niihin tuotteisiin, joissa kysyntä on suurinta.

”Siirrymme kokonaisratkaisuista fokusoituun [tarkennettuun] strategiaan, joka keskipisteessä on neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää. Niiden vastuulla on tuotteiden kehittäminen ja myyminen asiakkaille. Keskeistä on, että näiden neljän liiketoimintaryhmän on oltava kilpailukykyisiä omin avuin ja siirtyminen linjaorganisaatioon tulee merkitsemään entistä kevyempää toimintamallia.”

Neljällä liiketoimintaryhmällä Nokia pyrkii myös siihen, että ulkopuolisten ymmärrys yhtiön liiketoiminnasta lisääntyisi.

”Haluamme vastaisuudessa kertoa avoimemmin näiden liiketoimintaryhmien tuloskehityksestä, jotta sijoittajilla, analyytikoilla ja medialla olisi täsmällisempi käsitys, miten Nokia menestyy eri osa-alueilla. Tärkeintä on edelleen se, että jokaisen liiketoimintaryhmän on menestyttävä yksinään ilman, että ne olisivat tätä kokonaisratkaisujen strategiaa.”

Vuonna 2016 Nokia osti ranskalaisen kilpailijansa Alcatel-Lucentin ja maksoi siitä 15,6 miljardia euroa. Kaupassa Nokia hankki vahvan aseman ip-reitittimissä ja kiinteissä verkoissa sekä vahvisti merkittävästi asemaansa Yhdysvaltojen tärkeillä markkinoilla.

Kaupan jälkeen monet sijoittajat ovat alkaneet pohtia, oliko kaupassa loppujen lopuksi kovin paljon järkeä. Se jäykisti Nokian toimintaa eikä Nokia menestynyt enää 5g-tekniikassa yhtä hyvin kuin neljännen sukupolven matkapuhelintekniikassa.

”Alcatel-Lucent on ehdottomasti vahvistanut asemaamme Pohjois-Amerikassa ja monilla tärkeillä osa-alueilla kuten ip-reitittimissä, kiinteissä verkoissa ja optisissa verkoissa”, Lundmark sanoo.

Osakkeen romahdus torstaina muistuttaa paljon sitä, mitä Nokiassa tapahtui vuosi sitten. Silloinkin yhtiö yllättäen muutti näkymänsä synkemmiksi ja osake romahti 23 prosenttia yhden kaupankäyntipäivän aikana.

Onko Nokialla ollut taipumusta yliarvioida kannattavuuttaan?

”Omasta puolestani voin arvioida ainoastaan nykyisyyttä ja tulevaisuutta enkä menneisyyttä. Olemme pyrkineet antamaan liiketoiminnastamme niin rehellisen ja avoimen arvion kuin pystymme ilmoittaessamme, että liikevoittoprosentti olisi ensi vuonna 7–10. Meille kaikki kaikessa on teknologiajohtajuus ja sen saavuttaminen edellyttää investointeja, mikä taas vaikuttaa kannattavuuteen. Mainitsemistani neljästä syystä ensi vuosi tulee olemaan haastava.”

Pitkän aikavälin kannattavuusarvionsa Nokia lupaa antaa pääomamarkkinapäivässään maaliskuussa.

Erillinen kysymys on sitten se, missä määrin Nokia on mahdollisesti kiinalaisen kilpailijansa Huawein vaikeuksista. Monet valtiot ovat määränneet teleoperaattoreita karsimaan Huawein laitteita ja ohjelmistoja matkapuhelimen keskeisiltä osa-alueilta.

”Nokia ei ota kantaa poliittisiin kysymyksiin, mutta on ilman muuta selvää, että asian merkitys kasvaa. Meidän kaupat British Telecomin, Orangen ja Proximuksen kanssa liittyvät näihin asioihin.”