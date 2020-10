Finavia perustelee yt-neuvotteluja koronaviruskriisillä.

Lentoasemayhtiö Finavia aloittaa koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat myös Finavian tytäryhtiötä Airprota.

Yhtiöillä on tarve vähentää yhteensä enintään 480 työpaikkaa. Alustavan arvion mukaan henkilöstön vähennystarve on Finaviassa enintään 130 ja Airprossa enintään 350 ihmistä.

Finavia perustelee yt-neuvotteluja koronaviruskriisillä.

”Lentäminen on loppunut lähes kokonaan, minkä vuoksi tulomme ovat vähentyneet merkittävästi. Meidän on sopeutettava Finavian toimintaa ja varauduttava siihen, että matkustuksen palautuminen vie useita vuosia.”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Mäki tiedotteessa.

Finavialla on 21 lentoasemaa ympäri Suomen. Yrityksessä työskentelee yhteensä noin 2 800 ihmistä. Lentoliikenteelle erilaisia palveluja tuottavassa Airprossa työskentelee 1 300 henkilöä 16 lentoasemalla Suomessa.

Lisäksi yhtiöt kertovat uudelleenjärjestelyjen ja lomautusten jatkumisen olevan tarpeen.

Tähän mennessä molempien yhtiöiden työntekijöitä on lomautettu sekä osa-aikaisesti että kokoaikaisesti. Osa on ollut lomautettuna maaliskuusta lähtien. Toimitusjohtaja Mäen mukaan lomautuksilla on pyritty säilyttämään työpaikat.

”Koronakriisin jatkuessa on käynyt kuitenkin selväksi, että töitä ei enää riitä kaikille”, hän sanoo tiedotteessa.

Yt-neuvottelut käydään erikseen molemmissa yrityksissä 4. marraskuuta alkaen.

Finavia kertoo tähtäävänsä vuoden loppuun mennessä yhteensä 200 miljoonan euron säästöihin erilaisilla toimilla, joista henkilöstövähennykset ovat yksi osa.

Finavian liikevaihto oli viime vuonna 389 miljoonaa euroa ja tytäryhtiö Airpron 74,7 miljoonaa euroa. Finavia on kokonaan Suomen valtion omistama yritys.