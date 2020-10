Helsingin Sanomien tilaajamäärä ylitti 400 000 ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen: ”Fakta­pohjaiselle journalismille on kysyntää”, sanoo päätoimittaja Kaius Niemi

Tilauksista noin kolmasosa on jo puhtaasti digitaalisia tilauksia. Myös uusi painettu Lasten uutiset -lehti on menestynyt mainiosti.

Helsingin Sanomien tilaajien kokonaismäärä kasvoi syyskuun loppuun mennessä yli 400 000 tilaajan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2013. Kasvu on tullut digitaalisista tilauksista.

Tilausten määrästä jo noin kolmasosa on puhtaasti digitaalisia tilauksia, kertoo HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

”Se kertoo muutoksen vauhdista, jota tämä aika edellyttää. Se kertoo myös siitä, että faktapohjaiselle, huolellisesti tehdylle ja perinpohjaiselle journalismille on yhä paljon kysyntää tässä maassa. Se on hyvä uutinen koko yhteiskunnan ja demokratian kannalta.”

HS:n kuten muidenkin sanomalehtien painettujen tuotteiden tilausmäärät ovat vähentyneet jo yli 20 vuotta. Painetun ja digitaalisen lehden yhdistelmätilauksia on myyty pitkään.

”Varsinaisesti uuden strategian toteuttaminen alkoi vuonna 2016. Aloimme ymmärtää aiempaa tarkemmin, minkälaiset journalistiset sisällöt ovat kysyttyjä ja luovat halukkuutta maksaa tilauksesta”, Niemi sanoo.

Strategia oli menestys, ja digitaalisten tilausten määrä alkoi kasvaa nopeasti. HS:n kokonaistilausmäärä kääntyi vuonna 2017 kasvuun ensimmäistä kertaa 25 vuoteen.

”Silloin jo näkyi, että digitaalisten tilausten kasvu tulee nuoremmista ikäluokista. Se on tällaisen 130-vuotiaan sanomalehden ja ylipäätään laadukkaan journalismin tulevaisuuden kannalta hyvä uutinen”, Niemi sanoo,

Vaikka tilausten kasvu tulee puhtaasti digitaalisista tilauksista ja niiden määrää korostetaan usein julkisuudessa, painetun lehden ystävien ei Niemen mukaan tarvitse olla huolissaan tuotteensa tulevaisuudesta.

”Strategiamme lähtee siitä, että kehitämme myös painettuja tuotteita edelleen, vaikka kasvu tulee digitaaliselta puolelta. Painetulla sanalla on tulevaisuudessakin iso menekki, jossa hyvin kiinnostava yksityiskohta on kaksi kuukautta sitten perustettu Lasten uutiset -viikkolehti.”

Uuden painetun lehden tilauksia on myyty noin 17 000.

”Kun Lasten uutiset -videolähetys viisi vuotta sitten perustettiin, tuskin kukaan osasi aavistaa, että siitä poikisi painettu lehti. Se kertoo, miten digitaalinen aika ja painettu sana voivat olla hyvin sovussa keskenään. Tärkeintä on journalismin sisältö ja laatu”, Niemi sanoo.

HS on osa pörssiyhtiö Sanomaa, jonka liikevaihto ja tulos kasvoivat heinä–syyskuussa tuntuvasti.

Suurin osa liikevaihdon kasvusta oli yritysostojen ansiota, mutta oppimateriaaliliiketoiminnassa liikevaihto kasvoi myös ilman kertaluonteisia eriä.

Sanoman tuloksesta runsaat puolet tulee oppimateriaaleista. Medialiiketoiminta on keskittynyt Suomeen. Medialiiketoiminta on kärsinyt koronaepidemian aikana mainosmyynnin vähenemisestä. Sanoma on kuitenkin onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan mainosmyynnistä heinä–syyskuussa.

Syyskuussa Sanoman mainosmyynti jopa kasvoi verrattuna viime vuoteen.