Koronaviruspandemian taloudelliset voittajat hyötyvät kotoilusta, mutta taustalla häilyy jättimäisen muutoksen uhka.

Kesko on viime vuosina keskittynyt päivittäistavarakauppaan, rakentamiseen ja autokauppaan, mikä on toimitusjohtaja Mikko Helanderin mukaan strateginen valinta.­

Kauppayhtiö Kesko teki historiansa parhaan tuloksen heinä–syyskuussa. Halpakauppaketju Tokmannin liikevaihto kasvoi yli 13 prosenttia. Torstain tulosjulkistajista myös maaliyhtiö Tikkurila hyötyi kansalaisten remontointi-innon jatkumisesta ja juomayhtiö Olvin myyntivolyymi taas kasvoi liki kymmenen prosenttia.

Jos pandemialla voi olla voittajia, erityisesti nikkarointiin ja kotona oleskeluun liittyviä tuotteita myyvät yritykset ovat sellaisia. Remontointi, ruoanlaitto, siivoaminen, pelaaminen ja kotikuntoilu ovat lisääntyneet.

”Myynti kasvoi kaikilla toimialoilla”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Keskon vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 181,8 miljoonaan euroon neljänneksellä. Tokmanni teki 24 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton, kun liikevaihto kasvoi 261,7 miljoonaan euroon. Myös viime viikolla tuloksensa julkistanut Verkkokauppa.com kertoi vahvasta neljänneksestä.

Tokmannin osake oli torstaina rajussa laskussa. Danske Bankin analyytikko Maria Wikström sanoo, että yhtiön kova toinen neljännes antoi syytä odottaa vielä enemmän, vaikka liikevoitto olikin kasvussa.

”Vaatepuolen alennusmyyntien vaikutusta ei ehkä osattu täysin suhteuttaa. Kulujen kasvua Tokmanni taas selitti sillä, että joulukauppaan on varauduttu etuajassa.”

Halpakaupan haasteet eivät lopu pieneen notkahdukseen myyntikatemarginaalissa.

Kansainvälisellä markkinalla verkkokauppaa valtaava Amazon avasi viimein keskiviikkona Ruotsin-verkkosivuston. Toistaiseksi sieltä ei ainakaan vielä voi tilata tuotteita Suomeen, mutta avaus sementoi verkkokauppajätin rantautumisen Pohjoismaihin. Toisaalta suomalaiset voivat jo nyt tilata tuotteita euroilla Saksan Amazonista.

”On hyvä, että Amazon avasi Ruotsiin, koska nyt ainakin huhut loppuvat. Siitä on puhuttu kaksi viime vuotta”, Wikström toteaa.

”Lyhyellä tähtäimellä Amazonilla ei ole Suomessa suurta vaikutusta. Jotta Amazon olisi täällä kilpailukykyinen, se tarvitsee isot jakelukeskukset. Tässä menee vielä vuosia.”

Kauppayhtiöt ovat huhujen yltyessä pyrkineet varautumaan jättikilpailijan tuloon. Tokmannin toimitusjohtajan Mika Rautiaisen mukaan ketju on tarkkaillut Amazonin vaikutuksia markkinaan jo useita vuosia.

”Olemme tutkineet markkinoita, joilla Amazon toimii vahvasti ja sitä, miten kivijalkaan painottuva verkosto siinä selviää. Olemme hyvillä mielin siitä, että esimerkiksi Englannissa halpakaupat kasvavat”, Rautiainen toteaa.

Amazonin mahdollinen avautuminen myös Suomen-markkinalle kiristää hintakilpailua.

”Pystymme selkeästi kilpailemaan Amazonin kanssa hintatasossa”, Rautiainen sanoo.

Mika Rautiainen­

Kesko taas on keskittynyt päivittäis­tavara­kauppaan, rakentamiseen ja autokauppaan viime vuosina aiempaa tiukemmin. Helanderin mukaan keskittyminen on strateginen valinta, jolla on myös pyritty vastaamaan markkinan globalisoitumisen tuomaan kilpailun kiristymiseen.

”Kansainvälisen verkkokaupan aktiviteetti on normaalisti kaikkein vähäisintä juuri näillä alueilla, joissa me kasvamme. Se valinta on tehty jo viisi vuotta sitten, kun strategiaa on uudistettu”, Helander sanoo.

Tokmannin ja Keskon verkkokauppa on vielä hyvin pieni osa yhtiöiden toimintaa.

Keskon mukaan ruoan verkkokaupan osuus päivittäis­tavara­myynnistä oli 2,2 prosenttia heinä–syyskuussa, jolloin ruokaa myytiin verkkokaupassa kuukausitasolla noin 10 miljoonalla eurolla. Kesko on ruoan verkkokaupassa markkinajohtaja yli 55 prosentin osuudella. Keskon ruoan verkkokauppa kasvoi tammi–syyskuussa lähes 400 prosenttia.

Tokmannin verkkokaupan osuus oli 1,1 prosenttia liikevaihdosta heinä–syyskuussa, mutta verkkokaupan arvo kasvoi yli 150 prosenttia. Rautiaisen mukaan ketjun verkkosivuston kävijämäärät ovat yli viisinkertaistuneet.

”Meille tärkeintä on verkkokaupan ja kauppaverkoston yhteistyö. Suunnitelmissa on kasvaa noin viiden kivijalkakaupan vuositahdilla”, Rautiainen sanoo.

Amazonin valikoima on hyvin laaja. Ruotsin Amazonin verkkokaupassa oli avajaispäivänä jo 150 miljoonaa tuotetta saatavilla.

”Me tietysti keskitymme tuotteisiin, joiden parissa asiakkaat mielellään asioivat kivijalassa.”

Rautiaisen mukaan Amazonia ei ole syytä väheksyä. Kyseessä on suomalaisiin toimijoihin verrattuna valtava yhtiö, joka tunnetaan erityisesti nopeista toimitusajoistaan.

”Meidän tapauksessamme se on erinomainen kirittäjä omalle toiminnallemme. On hyvä kehittää toimintaa ja valmistautua”, Rautiainen sanoo.

Suomalaisuus voi olla yksi kotimaisten kauppayhtiöiden kilpailuetu. Myös asiakaspalvelun laatua ja toimijoiden luotettavuutta voi pitää kotimaisten kauppojen vahvuutena.

Tokmanni kertoo, että Päivittäistavarayhdistyksen (PTY) mukaan käyttötavaramarkkina kasvoi 3,9 prosenttia heinä–syyskuussa. Tavaratalo- ja hypermarkettiketjujen liikevaihto kasvoi neljänneksellä yhteensä 7,5 prosenttia.

Onnistujat odottavat kasvun jatkuvan. Kesko uskoo, että mökkeily ja kotoilu jatkuvat myös ensi vuonna.

Olvi odottaa tuloksen pysyvän edellisvuoden tasolla tai kasvavan hieman. Tikkurila ennustaa koko vuoden oikaistun liiketuloksen paranevan edellisestä vuodesta, jolloin se oli 46,4 miljoonaa euroa.

Kesko arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan 530–570 miljoonan euron haarukassa tältä vuodelta.

Tokmanni arvioi joulumatkailun surkastumisen kilisevän halpakaupan kassaan. Rautiainen sanoo, että jouluun valmistautuminen on alkanut ennätysaikaisin. Halpakauppa odottaa joulusesongista erityisen vilkasta, koska suomalaiset eivät voi avata kukkaroitaan lentolippujen ostamiseksi.

”Viimeinen neljännes on myynnillisesti ja tuloksen suhteen ylivoimaisesti suurin. Olemme hyvin luottavaisin mielin. Suomessa on joulusesonkina enemmän asiakkaita kuin normaalina vuonna”, Rautiainen sanoo.