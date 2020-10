Osavuosikatsaukset

Lindexin osuus liikevaihdosta oli heinä–syyskuussa jo 70 prosenttia. Tavaratalojen liikevaihto jäi 62 miljoonaan euroon.

Yrityssaneeraukseen keväällä hakeutunut Stockmann puristi liiketuloksensa heinä–syyskuussa voitolle. Positiivinen tulos johtui Lindexistä, joka on onnistunut koronakriisin selättämisessä hämmästyttävän hyvin.

Stockmannin vuonna 2007 ostaman vaateketjun liikevaihto laski vain hitusen. Se on pystynyt korvaamaan verkkokaupan kasvulla myymälöiden myynnin laskun lähes kokonaan.

Stockmann muodostuu perinteisestä tavaratalopuolesta ja Lindexistä. Lindex on kannattanut vuodesta toiseen hyvin, mutta tavaratalokauppa on ollut tappiollista jo vuosia ja on sitä yhä.

Koko Stockmann-konsernin liikevaihto jäi heinä–syyskuussa viime vuoden luvuista. Liikevaihto oli 207,6 miljoonaa euroa eli lähes seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa pienempi. Liiketulos oli kuitenkin selvästi plussalla.

Stockmann-konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 13,9 miljoonaan euroon, kun viime vuoden kolmas neljännes tuotti vain miljoonan euron voiton.

Liikevoittoa kasvattivat Stockmannin eri toimintamaissa saamat koronaepidemiatuet, joita kertyi yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

”Poikkeuksellinen toimintaympäristö huomioon ottaen Stockmann-konserni onnistui toiminnassaan katsauskaudella hyvin. Liikevaihdon laskusta huolimatta Stockmann-konsernin liikevoitto parani ja oli 11,7 miljoonaa euroa, ja rahavarat olivat 132 miljoonaa euroa”, toimitusjohtaja Jari Latvanen sanoo tiedotteessa.

Stockmannin liikevaihdosta Lindex tuotti heinä–syyskuussa jo lähes kolme neljäsosaa eli 146 miljoonaa euroa. Lindexin liiketulos oli 22,3 miljoonaa euroa, kun kertaluontoiset erät jätetään laskusta. Lindexin liikevaihto pysyi epidemiasta huolimatta lähes ennallaan.

Se on pystynyt onnistuneesti korvaamaan verkkokaupan kasvulla myymälöidensä myynnin supistumisen. Lindexin vaatteita alettiin myydä myös verkkokauppa Zalandossa.

Lindexissä on menossa myös lähes 15 miljoonan euron kustannussäästöihin tähtäävän ohjelman, joka tarkoittaa muun muassa joidenkin myymälöiden sulkemista.

Stockmannin tavaratalokaupan liikevaihto sen sijaan jäi yhä noin 20 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuonna eli vain 61,6 miljoonaan euroon. Tavaratalokaupan liiketappio syveni viime vuodesta 7,5 miljoonaan euroon.

Tavarataloyksiön luvuissa ovat mukana Stockmannin vuokralaisilta saamat vuokratuotot ja sen oma myynti.

Tavarataloyksikön verkkokauppa yli kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna. Sen osuus kokonaismyynnistä oli heinä–syyskuussa kuitenkin vain vähän yli seitsemän prosenttia.

Koko vuoden liiketuloksen Stockmann arvioi jäävän tänä vuonna kuitenkin tappiolliseksi. Stockmann ei siis usko, että joulukauppa pystyisi kuromaan kiinni alkuvuonna syntyneitä tappioita.

Tammi–syyskuun liiketulos ilman kertaluontoisia eriä on 17 miljoonaa euroa tappiolla. Tavaratalopuolen tappiot koko alkuvuodelta ovat 38,5 miljoonaa euroa. Suuret velat ja niihin liittyvät rahoituskulut pudottivat koko alkuvuoden tuloksen rahoituserien jälkeen 51,3 miljoonaa tappiolle.

Stockmann haki viime keväänä yrityssaneeraukseen, kun koronepidemian aiheuttama myynnin pudotus syvensi sen talousvaikeuksia. Asianajaja Jyrki Tähtisen valmisteleman yrityssaneeraussuunnitelman on tarkoitus valmistua 11. joulukuuta mennessä. Tähtinen on alustavassa selvityksessään katsonut, että Stockmannin liiketoiminnalla on edellytykset päästä saneerauksen kautta jaloilleen.

Yrityssaneerauksessa velkojien saatavia muun muassa leikataan.

Osana yrityssaneerausta selvitetään myös yhtiön vielä omistamien tavaratalokiinteistöjen myyntiä. Niistä arvokkain on Helsingin keskustan tavaratalo. Stockmann neuvottelee uusiksi myös niiden tavaratalojen vuokrasopimuksia, joissa se on vuokralla. Alun perin myös Lindexin myyntiä selviteltiin, mutta tästä vaihtoehdosta on sittemmin luovuttu.

Stockmannin kassatilannetta synkistää se, että yhtiön pitää maksaa Ruotsin valtiolle 26 miljoonaa euroa veromätkyjen vakuudeksi vuoden loppuun mennessä. Verot on kirjattu jo aiemmin yhtiön velkoihin. Ruotsin verottajan mielestä Stockmann on maksanut sille liian vähän veroa menneinä vuosina. Asian käsittely oikeusistuimissa on vielä kesken.