Päältä katsottuna pohjoismaiden menestyvimpiin vaateketjuihin kuuluva Lindex näyttäisi sopivan huonosti muun Stockmannin yhtälöön. Toimitusjohtajan mukaan synergioita kuitenkin on.

Yrityssaneerauksessa olevan Stockmannin luvut eivät heinä–syyskuussakaan näyttäneet kovin hyviltä. Konsernin liiketulos oli lähes 14 miljoonaa euroa voitolla, mutta jälleen kerran se oli puhtaasti Lindexin ansiota.

Itse tavaratalokauppa tuotti yhä 7,5 miljoonaa euroa tappiota. Tavaratalokaupan liikevaihto supistui ja oli enää kolmasosa koko Stockmannin liikevaihdosta eli vajaat 62 miljoonaa euroa.

Lindex sen sijaan menestyy ruotsalaisen toimitusjohtajansa Susanne Ehnbågen luotsaamana loistavasti. Koronakriisistä huolimatta sen liikevaihto putosi vain prosentin viime vuodesta. Ketju on onnistunut kompensoimaan myymälöiden myynnin supistumisen lähes täysin verkkokaupan kovalla kasvulla.

Lindex näyttäisi olevan tällä hetkellä yksi Pohjoismaiden parhaiten menestyvistä ja kenties parhaiten johdettu vaateketju.

Siksi ei voi olla kysymättä, mitä se tekee osana Stockmannia, joka on vuodesta toiseen rahoittanut tappionsa Lindexin tuotoilla.

Stockmannin toimitusjohtajaa Jari Latvanen vakuuttaa HS:n haastattelussa, ettei Stockmann ole syönyt eikä syö tulevaisuudessakaan eväitä Lindexin liiketoiminnan kehittymiseltä.

”Emme me ole mitenkään hidastaneet Lindexin kehitystä. Näkemykseni on alusta asti ollut, että Stockmannilla on selkeästi kaksi divisioonaa, jotka täydentävät toisiaan. Ei ole niin, että me tekisimme Lindexin avulla jotain, vaan nyt meidän pitää saada myös konsernin sairas lapsi kuntoon. Meillä on myös selkeää synergiaa”, Latvanen sanoo.

Synergiaa tulee esimerkiksi siitä, että Lindexin tuotanto-organisaatio teettää Stockmannin suunnittelemat ja omilla merkeillään myymät vaatteet ja asusteet. Lindex tuottaa niin suuri määriä vaatteita, että se pystyy neuvottelemaan tuotantoketjun kanssa tehokkaasti hinnoista.

Erojakin on. Kohderyhmät ovat erilaiset. Stockmann keskittyy vähän eksklusiivisempaan valikoimaan kuin kaikelle kansalle suunnattu Lindex.

”Lisäksi meillä on vaatteiden lisäksi kauneuteen ja sisustukseen liittyviä tuotteita, joita Lindexillä ei ole”, Latvanen sanoo.

” ”Tämän vuoden kriisi on osoittanut hyvin kanta-asiakkaiden merkityksen meille.”

Stockmannin tavaratalokaupan luvut sisältävät niin yhtiön oman tavaramyynnin kuin vuokralaisilta saatavat tulot. Tavarataloissa on paljon sisäisiä vuokralaisia kuten ravintoloita, kukkakauppoja ja luksustuotemerkkien omia osastoja.

Liikevaihdosta yli puolet tulee Latvasen mukaan Stockmannin omasta myynnistä, mutta vuokralaisten osuus on merkittävä.

Vuokrat on sidottu myyntiin, joka on kärsinyt epidemiasta voimakkaasti. Erityisesti Helsingin tavarataloa myös matkailijoiden kaikkoaminen on kirpaissut kipeästi.

Yhtiö on etsinyt jo vuosia tavaratalojen myyntiin viisasten kiveä, jolla ne ja Stockmannin oma verkkokauppa pärjäisivät kireässä kilpailussa. Suunta on ailahdellut. Välillä yritettiin tarjota kaikille kaikkea, mikä tarkoitti että halpamerkit ja Diorit saivat elää rinta rinnan.

Nyt fokus on Latvasen mukaan tarkemmin valikoidussa valikoimassa. Stockmann haluaa palvella hyvin uskollisimpia asiakkaitaan.

”Tämän vuoden kriisi on osoittanut hyvin kanta-asiakkaiden merkityksen meille. Kanta-asiakkaiden ostot vähenivät vain 15 prosenttia, kun pahimpana aikana muiden asiakkaiden ostot putosivat jopa 50 prosenttia”, hän sanoo.

Latvasen mukaan Stockmannin 1,4 miljoonaa kanta-asiakasta tuottavat noin 70 prosenttia myynnistä.

Jari Latvanen­

Tarkemmin harkittu valikoima pienentää varastoja ja tehostaa tavaran kiertoa. Verkkokauppaa tehdään toisaalta kumppaneiden kanssa niin, ettei kaikkea tavaraa osteta Stockmannille sisään lainkaan, vaan Stockmann toimii ainoastaan kaupan välittäjänä. Verkkokaupan valikoima on tavarataloja laajempi.

”Uusi verkkokauppa otettiin käyttöön viikko sitten ja sitä on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Olemme tehneet kanta-asiakkaiden kanssa syvähaastatteluja valikoiman kehittämiseksi koko vuoden ajan. Nyt näyttäisi siltä, että strategia toimii”, Latvanen sanoo.

Hän viittaa Lindexin menestykseen verkkokaupassa. Lindexin myynnistä tuli heinä–syyskuussa verkkokaupasta jo 13 prosenttia. Stockmannilla osuus oli seitsemän prosenttia.

”Lindex aloitti digitaalisen strategian jo aiemmin ja on siksi edellä. Me juoksemme nyt sitä kiinni”, Latvanen sanoo.

Vertaus ei tosin aivan toimi. Lindex ja Stockmann toimivat nimittäin eri logiikalla. Lindex voi esimerkiksi hakea maantieteellistä kasvua nyt verkkokauppa Zalandon kautta, koska se myy omalla brändillä ja itse tuottamiaan vaatteita.

Stockmannin myynnistä sen sijaan suuri osa on tavaraa, jota myydään myös muissa verkkokaupoissa. Se siis kilpailee itse suoraan Zalandon kanssa, joka väistämättä hakkaa sen volyymeissä ja tehokkuudessa. Miten yhtälö voi ikinä toimia?

”Kaikki meidän myymä tavara ei todellakaan ole tarjolla Zalandossa. Meillä on hyvin suosittuja omia merkkejä ja esimerkiksi kodin tuotteita”, Latvanen sanoo.

Stockmann uskoo siihen, että sen kanta-asiakkaat arvostavat Stockmannin varta vasten heille tarjoamaa valikoimaa niin paljon, että he hakeutuvat siksi juuri Stockmannin kaupan äärelle.

Stockmann sai lisäaikaa, kun se hakeutui viime huhtikuussa yrityssaneeraukseen. Koronepidemian aiheuttama myynnin pudotus syvensi sen talousvaikeuksia niin, että yhtiötä uhkasi maksukyvyttömyys.

Asianajaja Jyrki Tähtisen valmisteleman yrityssaneeraussuunnitelman on tarkoitus valmistua 11. joulukuuta mennessä. Tähtinen on alustavassa selvityksessään katsonut, että Stockmannin liiketoiminnalla on edellytykset päästä saneerauksen kautta jaloilleen.

Yrityssaneerauksessa velkojien saatavia muun muassa leikataan eli Stockmann pääsee aloittamaan ikään kuin puhtaalta pöydältä.

Osana yrityssaneerausta selvitetään myös yhtiön vielä omistamien tavaratalokiinteistöjen myyntiä. Niistä arvokkain on Helsingin keskustan tavaratalo. Kauppoja aletaan hieroa vasta sen jälkeen, kun saneeraussuunnitelma on hyväksytty. Kiinnostusta on Latvasen mukaan ollut.

Stockmann on neuvotellut uusiksi myös niiden tavaratalojen vuokrasopimuksia, joissa se on vuokralla. Neuvotteluista on jo saatu huomattavia säästöjä.

Jos ja kun tavaratalokiinteistöt myydään, Stockmannista on menestyvän Lindexin lisäksi jäljellä pienehkö verkkokauppa ja tavaratalojen myynti.

Lähitulevaisuus näyttää, miten hyvin Latvasen strategia toimii, ja onko yhtiöstä vielä selviäjäksi vähittäiskaupan murroksessa.