Kiinalaisen finanssiteknologiajätin listautuminen Kiinan pörsseihin torstaina maailmanennätysannilla siirtää finanssikeskusten painopistettä itään. Pelissä on myös suurvaltojen teknologiaherruus, jossa digitaalisen pankkitoiminnalla uskotaan olevan merkittävä asema.

Kiinalaisen finassiteknologiayhtiön Ant Groupin on määrä listautua ensi torstaina Hongkongin ja Shanghain arvopaperipörsseihin.

Se vavahduttaa markkinoita kolmen syyn takia, ja kertoo samalla paljon digitalisoituvan maailman arvonmuodostuksesta.

Osakeanti on maailman suurin

Ensinäkin kyseessä on maailman suurin koskaan toteutettu osakeanti. Ant Groupin arvon ennustetaan torstain annissa nousevan 315 miljardiin dollariin, kun se toteuttaa vähintään 34,5 miljardin dollarin arvoisen annin.

Osakeannissa Ant Groupin osakekannasta pannaan myyntiin noin 11 prosenttia. Osakkeita saa merkitä Shanghain ja Hongkongin pörsseissä, joissa kummassakin myynnissä on osakkeita 17,2 miljardin dollarin arvosta.

Jos osakkeiden kysyntä osoittautuu odotettua suuremmaksi, annin markkinatakaajat saavat antaa merkittäväksi vielä lisää osakkeita enintään 5,2 miljardin dollarin edestä.

Ant Groupin osakkeista hallitsee mediatietojen mukaan noin puolta Jack Ma, joka on myös kiinalaisen verkkokauppayhtiön Alibaban perustaja. Kun Alibaba listautui New Yorkin pörssiin kuusi vuotta sitten, 25 miljardin dollarin osakeanti oli tuolloin maailman suurin.

Viime vuoden joulukuussa Saudi-Arabian öljy-yhtiö Saudi Aramco nappasi ennätyksen 29,4 miljardin dollarin osakeannilla, mutta nyt Jack Ma ottaa tittelin taas takaisin itselleen.

Jack Ma­

Jack Ma irrotti Ant Groupin Alibabasta 2011. Suomessakin yhtiö tunnetaan Alipay-maksusovelluksestaan.

Ant Group saa tulonsa pienistä transaktiomaksuista. Yhtiön nimi tarkoittaa suomeksi muurahaista: Se kantaa omistajilleen väsymättä pieniä kultahippusia.

Rahan liikkuessa digitaalisessa kaupankäynnissä pienikin siivu rahavirroista tekee toimijoista merkittäviä. Tästä esimerkiksi käy vaikka se, että Yhdysvalloissa Visa on markkina-arvoltaan selvästi suurempi kuin maan suurin liikepankki JP Morgan Chase.

Finanssiteknologiayritykset haastavat perinteiset pankit

Erilaiset mobiilit talletuksiin, maksupalveluihin ja luottoihin keskittyvät niin sanotut finanssiteknologiayritykset haastavat perinteisen pankit. Menestys näkyy niiden arvostuksessa.

Uutistoimisto Bloomberg muistutti perjantaina, että Ant Groupin 315 miljardin dollarin ennakoitu markkina-arvo on suurempi kuin yhdenkään kiinalaisen pankin tai esimerkiksi Disneyn.

Ant Groupin kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu arvo on myös suurempi kuin Egyptin tai Suomen bruttokansantuote, Bloomberg vertasi.

Ant Group mullisti myös Kiinan pienten ja keskisuurten yritysten luotonannon.

Aiemmin kiinalaiset pankit olivat olleet penseitä tarjoamaan pienille ja keskisuurille yrityksille lyhytaikaisia luottoja. Niistä pyydettiin kovia korkokatteita.

Koska Ant Group oli kasvanut verkkokauppa-alustan Alibaban suojissa, sillä oli hyvä näköala yritysten toimintaan. Ant Group ja Alibaba pystyivät reaaliajassa näkemään, miten eri yrittäjien tavarat kävivät kaupaksi. Ant Group siis tiesi pankkeja paremmin yritysten tilanteen ja osasi hyödyntää tätä tietoa.

Tämä antoi Ant Groupille merkittävän kilpailuedun.

Koska se pystyi muita yhtiöitä paremmin arvioimaan ja ennustamaan eri yritysten kassavirrat ja niiden tuotteiden menekin, sen oli helppo laskea automaattisesti todennäköisyyttä, että velkaa pyytävä yhtiö pystyy maksamaan velkansa takaisin.

Yhtä lailla sillä oli paljon tietoja sen arvioimiseen, paljonko yhtiölle voidaan lainata rahaa sen lähettämiä laskuja vastaan.

Palvelun ytimenä oli helppo maksaminen, mutta siitä tarjonta laajeni lainanantoon, säästämiseen ja sijoituspalveluihin.

”Tämä yhtiö on yksin modernisoinut Kiinan finanssirakenteen”, arvostetun Peterson Institute for International Economicsin tutkija Martin Chorzempa arvioi Ant Groupin merkitystä Wall Street Journalille.

Nykyisin Ant Group tekee yhteistyötä monen pankin kanssa.

Sillä on laskutavasta riippuen 700–900 miljoonaa aktiivista käyttäjää Kiinassa. Se hallitsee markkinajohtajana noin puolta riippumattomista digimaksuista Kiinassa, ja sillä on lukuisia kumppanuuksia eri Aasian maissa.

Heinäkuussa Ant Groupin toimitusjohtaja Simon Hu kertoi yhtiön laajentavan toimintansa varainhoidosta ja lainapalveluista muun muassa hotellivarauksiin, matkapalveluihin ja ruokaostoksiin.

Pelissä on suurvaltojen teknologiaherruus

Tähän asti kiinalaisten teknologiajättien listautumiset pörssiin on tyypillisesti tehty myös Yhdysvaltoihin.

”Tämä on ensimmäinen kerta kun näin suuri pörssilistautumisanti tehdään New Yorkin ulkopuolella. Sitä ei olisi tohtinut ajatellakaan viisi tai kolme vuotta sitten”, Jack Ma sanoi lokakuun lopussa Shanghaissa The Wall Street Journalin mukaan.

Ant Groupin listautumisessa onkin kyse myös Kiinan ja Yhdysvaltojen välisestä taistelusta teknologiaherruudesta.

Rahaliikenteen hallitsijalla uskotaan olevan tulevaisuudessa paljon arvoa myös sen keräämien tietojen ja asiakkuuksien hallinnan ansiosta. Esimerkiksi Yhdysvaltain arvokkaimman yhtiön Applen viimeisten 12 kuukauden yli 70 prosentin kurssinousua on selitetty osin Apple Pay -maksusovelluksen arvolla.

Maksuliikenteen teknologiaherruus on niin tärkeää, että siitä on tullut myös turvallisuuspoliittinen asia.

Yhdysvallat on jo väläytellyt Ant Groupin ja sen pääkilpailijan Tencentin maksutoimintojen kieltämistä ”kansalliseen turvallisuuteen” vedoten.