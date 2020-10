Rakentaminen

Isot rakennusyhtiöt kertoivat osavuosikatsauksiensa yhteydessä, että ne ovat käynnistämässä hiljaiselon jälkeen rakennushankkeita omalla rahalla ja riskillä.

Vantaan Kivistö on yksi pääkaupunkiseudun alueista, jolle on rakennettu runsaasti uudiskohteita.­

Suuret rakennusyhtiöt ovat lisäämässä perustajaurakointia eli gryndaamista, kun asuntomarkkina toipuu hyvin kevään äkkipysähdyksestä.

Tällä viikolla julkistetut YIT:n ja SRV:n osavuosikatsaukset vahvistivat sen, että rakentajat ovat valmiita käynnistämään uusia asuntohankkeita omalla rahallaan ja riskillään.

Kriisiyhtiöksi viime vuonna vajonnut SRV on pitänyt pitkän tauon uusista perustajaurakoinneista, koska se ei saanut niihin rahoitusta. Viime vuodesta alkaen yhtiö on keskittynyt asuntorakentamisessa suursijoittajille rakentamiinsa kohteisiin. Esimerkiksi vuokra-asuntoyhtiö Kojamo on tilannut useita asuntokohteita SRV:ltä.

Nyt SRV käynnistelee kuitenkin omaperusteisia gryndikohteita, joissa on enemmän työtä ja riskiä, mutta houkuttelevammat katteet verrattuna nippukauppana myytäviin asuntoihin.

Ero on hieman vastaava kuin leipurilla, joka voi myydä tuotteitaan keskusliikkeen tukkuun tiukalla katteella tai kovemmalla hinnalla torilla suoraan kuluttajille.

SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo, että yhtiön tavoite on tehdä sekä sijoittajille myytyjä asuntokohteita että omaperustaisia kuluttajille myytäviä kohteita. Yhtiö on viime vuonna toimitusjohtajaksi tulleen Sipolan johdolla käynyt läpi kovan tervehdyttämisohjelman.

Saku Sipola­

”Meillä on ollut puolen­toista vuoden rako [gryndikohteiden] käynnistyksissä, koska rahoitusta ei niihin saatu. Nyt kevään toimenpiteiden jälkeen onneksemme saamme”, Sipola sanoo.

SRV:llä on suunnitelmissa aloittaa kohteita ainakin pääkaupunki­seudulla sekä Oulun ja Turun seudulla. Sipolan mukaan asunto­rakentamista ylläpitää sama trendi kuin ennen pandemiaa.

”Kaupungistumisen trendi koronasta huolimatta jatkuu. Asuntojen kysyntä pysyy muuttovoittoalueilla yllättävänkin vahvana”, Sipola sanoo.

Suomen suurin rakennusyhtiö YIT laittoi keväällä liinat kiinni ja keskeytti asuntohankkeiden aloitukset kokonaan puoleksitoista kuukaudeksi. Väliaikainen toimitusjohtaja Antti Inkilä sanoo, että syksyn aikana on aloitettu gryndaushankkeita ja niitä tullaan lisäämään.

”Siellä on ollut korkeita varausasteita ja on päästy aloittamaan”, Inkilä sanoo.

Antti Inkilä­

”Covidin osalta tilanne on sillä lailla sumea, ettei näkymää pitkälle ole. Jalka on kaasulla ja jarrulla samaan aikaan.”

Inkilän mukaan kysyntää on ollut erityisesti omaan käyttöön ostettaville kodeille ja hieman aiempaa tilavammille asunnoille.

Yksi kysymysmerkki rakentamisen nosteessa on rahoitus. Sekä SRV:n Sipola että YIT:n Inkilä pitävät rahoituksen saatavuutta keskeisenä tekijänä sille, millaiseen vauhtiin asuntorakentaminen kiihtyy.

Sääntelyn tiukentuminen on tehnyt pankeille vaikeammaksi olla aktiivisesti rahoittamassa rakennusaikaisia asuntokohteita.

”Suomi on vähän poikkeuksellinen, kun pankkien rooli on ollut rakennusaikaisessa rahoittamisessa kauhean korkea. Muissa maissa on enemmän sijoittaja- ja rahastopohjaisia ratkaisuja”, Sipola sanoo.

Sipolan mukaan Suomenkin asuntorakennuksen rahoitus voi kehittyä kohti sijoittajarahoitusta, jos pankkien sääntely jatkossakin kiristyy.

Suuria kasvulukuja asuntoaloituksiin rakentajat eivät uskalla luvata. Gryndauksen piristyminen yhdistettynä suursijoittajien kysyntään voisi Sipolan mukaan kuitenkin kääntää laskun nousun puolelle.