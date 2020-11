Onko syytä pelätä myrkyllistä deflaatiokierrettä? Inflaatio on hidastunut negatiiviseksi ja kotitalouksien säästämisaste on kasvanut hurjasti

Euroalueella inflaatio on hidastunut negatiiviseksi ja kotitalouksien säästämisaste kasvanut ennätyksellisen suureksi.

Kulutuksen väheneminen kiihdyttää tuotteiden ja palveluiden halpenemista. Koronavirustartuntojen lisääntymisen takia ravintoloiden toimintaa on rajoitettu eri puolilla Eurooppaa. Roomassa Piazza Navonan aukion ravintolat olivat tyhjiä viime viikolla.­

Harva asia on taloudessa mustavalkoinen. Hintojen lievä halpeneminen voi olla taloudelle hyväksi, mutta pienestä ilosta voi ajan mittaan tulla suuri suru.

Jos erilaisten tuotteiden ja palveluiden halpeneminen on voimakasta, kestää kauan ja on hyvin laaja-alaista, kyse on deflaatiokierteestä.

Deflaation vastakohta on inflaatio, joka on euroalueella ollut poikkeuksellisen hidasta keväästä lähtien. Euroopan unionin tilastokeskus Eurostat kertoi perjantaina, että inflaatiovauhti oli lokakuussa ennakkotietojen perusteella –0,3 prosenttia.

Silloin kun hintojen odotetaan halpenevan pitkään eikä se kohdistu vain yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin, kuluttajat alkavat lykätä hankintojaan.

”Asiaa voi pohtia esimerkiksi asuntojen hintakehityksen näkökulmasta. Jos asuntojen hinnat halpenevat pitkään ja tuntuvasti, monet kotitaloudet todennäköisesti lykkäävät asunnon ostamista, koska ne uskovat niiden halpenemisen jatkuvan. Odotus hintojen halpenemisesta vähentää kokonaiskysyntää säästämisen lisääntyessä”, sanoo Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen.

Deflaation hahmottaminen edellyttää inflaation ymmärtämistä.

Inflaatio tarkoittaa hintojen yleistä kallistumista. Sen seurauksena rahan ostovoima heikkenee, mutta toisaalta velkojen reaaliarvo pienenee. Jos siis on runsaasti velkaa, inflaatio helpottaa ajan mittaan velallisen ahdinkoa.

Inflaation kiihtyminen johtuu yleensä kahdesta asiasta: joko kysynnän kasvamisesta tai tarjonnan supistumisesta. Ne johtavat ennen pitkää tuotantokustannusten kallistumiseen. Jos kysyntä kasvaa taloudessa tarjontaa enemmän, tuloksena on kysyntäinflaatio. Talouden kasvaessa myös työvoiman kysyntä lisääntyy, mikä normaaleissa oloissa kasvattaa palkkoja.

Kustannusinflaatiossa on kysymys siitä, että raaka-aineiden tai muiden tuotannontekijöiden kallistuminen kohottaa tuottajahintoja. Ajan mittaan siitä seuraa kuluttajahintojen kallistuminen. Sen takia palkansaajat vaativat suurempia palkankorotuksia tullakseen toimeen, koska kuluttajahintojen kallistuminen nakertaa ostovoimaa.

Varsinainen deflaatiokierre alkaa, jos tuotteet ja palvelut halpenevat voimakkaasti ja pitkään. Deflaatiokierre on erityisen haitallinen velkaantuneille yrityksille ja kotitalouksille, koska rahan ostovoiman kasvaessa velkojen reaalinen arvo kasvaa.

Jos yritys tai kotitalous maksaa lainoistaan korkoa prosentin ja inflaatio on prosentin, niiden reaalikorko on nolla. Reaalikorko saadaan siis vähentämällä nimelliskorosta inflaatio. Jos yrityksen tai kotitalouden lainojen korko on prosentin ja inflaatio saman verran negatiivinen, reaalikorko on kaksi prosenttia.

”Deflaatio on lähtökohtaisesti vahingollista velallisille, mutta siitä on hyötyä velkojille, koska velkojen reaaliarvo kasvaa. Jos deflaatiokierre kestää pitkään, siitä on haittaa myös velkojille, koska osa velallisista ei pysty maksamaan velkojaan takaisin. Velkojille tulee luottotappioita”, sanoo Helsingin yliopiston taloustieteen professori Niku Määttänen.

Deflaatiokierteen vahingollisuutta voi hahmottaa myös palkkojen näkökulmasta. Deflaatiokierteessä reaalipalkat kasvavat, mikä supistaa työn kysyntää.

”Kun hinnat alenevat kotitalouksien säästäessä ja sen seurauksena kokonaiskysyntä supistuu, yritysten on myytävä tavaroitaan ja palveluitaan entistä edullisemmilla hinnoilla. Palkat harvemmin pienenevät, jolloin yritysten reaaliset tuotantokustannukset deflaatiokierteessä kasvavat. Tämä johtaa työn kysynnän vähenemiseen, mikä taas edelleen lisää deflaatiokierrettä, työllisyyden heikentyessä”, Kilponen sanoo.

Inflaation nopea hidastuminen keväällä ja hintojen halpeneminen selittyy suureksi osaksi koronaviruspandemialla. Aluksi se supisti kysynnän lisäksi tarjontaa, joka on sittemmin elpynyt.

”Minulle dramaattisin tieto on ollut kotitalouksien säästämisaste, joka on euroalueella kasvanut erittäin voimakkaasti. Säästämisasteen kasvu nimenomaan kertoo kokonaiskysynnän vähenemisestä, jota deflaatiokierre voimistaisi entisestään”, Määttänen sanoo.

Säästämisaste tarkoittaa sitä osuutta kotitalouksien tuloista, jonka ne panevat säästöön.

Kilponen korostaa, että pandemian aiheuttaman kokonaiskysynnän rajun supistumisen takia on todennäköistä, että inflaatio pysyy hyvin hitaana lähikuukausina.

”Jos tarkastellaan, mitä markkinoilla odotetaan, varsinaisen deflaatiokierteen todennäköisyyttä pidetään maltillisena. Toisaalta markkinat eivät myöskään odota, että inflaatio kiihtyisi merkittävästi lähiaikoina.”

Myös Määttänen on sitä mieltä, että varsinaisen deflaatiokierteen todennäköisyys on pieni. Siitäkin huolimatta, että euroalueella inflaatiovauhti on jo pitkään ollut Euroopan keskuspankin tavoitetta hitaampaa.

”Koronaviruspandemia helpottaa jossain vaiheessa, jolloin myös deflaatiokierteen uhka väistyy. Kun kulutus pandemian jälkeen alkaa palautua normaaliksi ja kokonaiskysyntä lisääntyy, hinnat alkavat kohota.”

Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaatiovauhdin pitäisi olla hieman alle kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Viime vuosina ainoastaan kesällä ja keväällä 2018 inflaatio oli tilapäisesti kahdessa prosentissa.

”On vaikea kuvitella, että hintojen halpenemisen vauhti kiihtyisi useampaan prosenttiin vuodessa, jolloin voitaisiin puhua deflaatiokierteestä. Vanhojen työntekijöiden nimellispalkkoja ei hevin pienennetä, mikä jarruttaa hintatason laskua. Toisaalta jo keskuspankin tavoitetta selvästi hitaampi inflaatio viivyttää talouden toipumista.”

Deflaatiokierre olisi Määttäsenkin mielestä talouden nykyisessä tilassa hyvin vaarallinen.

”Euroopan keskuspankin ohjauskorot ovat jo nollan tuntumassa, eikä niitä voida enää merkittävästi laskea deflaatiokierteen torjumiseksi. Keskuspankin epätavanomaiset keinot [arvopapereiden ostot] eivät ole kiihdyttäneet inflaatiota kovin hyvin, vaikka ne ovatkin todennäköisesti estäneet inflaatiota hidastumasta vielä enemmän negatiiviseksi.”

Edellisen kerran inflaatiovauhti euroalueella on ollut negatiivinen keväällä 2016 ja sitä ennen vuodenvaihteessa 2014–15. Keskuspankki onnistui kuitenkin torjumaan deflaatiokierteen kasvattamalla arvopapereiden ostojaan.

Ei siis ole mikään yllätys, että monet sijoittajat ja ekonomistit uskovat, että Euroopan keskuspankki lisää poikkeustoimiaan taas joulukuussa.