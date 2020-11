Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa nousi ensimmäistä kertaa 30 prosenttiin. Keskuskauppakamari kiinnittäisi huomiota yhtiöiden monimuotoisuuteen laajemmin kuin mies-nais-asetelmasta.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden päättävissä asemissa kasvaa, mutta yhtiöiden monimuotoisuus toteutuu edelleen vaihtelevasti. Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin toteuttamasta naisjohtajakatsauksesta.

Pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä naisia oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa 30 prosenttia. Toimivasta johdosta eli toimitusjohtajista tai johtoryhmän jäsenistä naisia on 24 prosenttia eli saman verran kuin viime vuonna.

Naisten tulo pörssiyhtiöiden johtoryhmiin on kiihtynyt aivan viime aikoina. Kahdeksan vuotta sitten osuus oli 18,5 prosenttia. Viime vuonna nimitetyistä suurten pörssiyritysten uusista johtoryhmän jäsenistä 36 prosenttia oli Keskuskauppakamarin mukaan naisia.

”Naisilla toimikauden pituus on keskimäärin miehiä lyhyempi. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa ja toimivassa johdossa kasvaa koko ajan”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen sanoo tiedotteessa.

Kahdella suomalaisella pörssiyhtiöllä on hallituksessaan vain miehiä. Naisten osuus hallituksessa on 40–60 prosenttia kaikkiaan 32 yhtiössä, mikä on kuusi yhtiötä enemmän kuin viime vuonna. Katsauksessa oli mukana 124 yhtiötä.

Joka viides pörssiyhtiöiden hallituksen tai johtoryhmän jäsen on ulkomaalainen. Toimitusjohtajista ulkomaalaisia on 11 prosenttia ja muista johtoryhmän jäsenistä 21 prosenttia.

Markkina-arvoltaan isoimmissa yhtiöissä ulkomaisten johtoryhmän jäsenten osuus on 33 prosenttia.

Keskuskauppakamarin selvitysten mukaan pörssiyhtiöt ilmaisevat usein monimuotoisuutta koskevat tavoitteensa ympäripyöreästi eikä niiden toteutumiseen oteta selvästi kantaa. Monimuotoisuuteen liittyvien periaatteiden raportointi tuottaa monille vaikeuksia.

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala sanoo, että yhtiöiden johdon ja hallitusten monimuotoisuutta on tärkeää tarkastella laajasti.

”Osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus yhtiön hallituksessa ja toimivassa johdossa tukee yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja edistää kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin”, Kajala sanoo.

Kajala myös katsoo, että monimuotoisuus edistää yritysten vastuullisuutta.

Katsauksesta ilmenee myös, että joka kuudes pörssiyhtiöiden hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen on tänä vuonna vaihtunut. Keskimäärin 46 prosentilla hallitusjäsenistä on toimitusjohtajakokemusta. Miehillä toimitusjohtajuus on taustalla selvästi naisia useammin.

Ulkomaalaistaustaisilla hallitusjäsenillä on keskimääräistä useammin kokemusta liiketoimintojen johdosta tai toimitusjohtajan tehtävistä. Johtoryhmissäkin ulkomaalaiset toimivat useimmiten liiketoimintojen johtajina.