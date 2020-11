Halpalentoyhtiö julkaisi puolivuosikatsauksensa maanantaina.

Irlantilainen halpalentoyhtiö Ryanairin tulos painui kesäkaudella ensimmäistä kertaa tappiolliseksi vuosikymmeniin.

Sen matkustajamäärä putosi huhti-syyskuussa 80 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tänä aikana Ryanairin tulos oli 197 miljoonaa euroa tappiollinen, kun viime vuonna samaan aikaan yhtiö teki voittoa 1,15 miljardia euroa.

Halpalentoyhtiön liikevaihto oli huhti-syyskuussa noin 1,18 miljardia euroa. Tämä on 78 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Ryanair kertoi puolivuotiskatsauksestaan maanantaina.

Reutersin mukaan Ryanairin puolivuotistulos ei ollut niin heikko, kun analyytikot odottivat. Analyytikot ennakoivat halpalentoyhtiön liiketoiminnan painuvan 244 miljoonaa euroa tappiolle.

Ryanair on vähentänyt kapasiteettiaan loppuvuodelle voimakkaasti ympäri Eurooppaa lisääntyneiden koronavirustartuntojen takia. Halpalentoyhtiö odottaa, että ensi kesänä sen matkustajaliikenne on noin 50–80 prosenttia pandemiaa edeltäneestä tasosta. Näin arvioi halpalentoyhtiön toimitusjohtaja Michael O'Leary uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ryanair on Euroopan suurin halpalentoyhtiö ja se on pärjännyt taloudellisesti hyvin. Reutersin mukaan halpalentoyhtiön liiketoiminta on viimeisen 30 vuoden aikana ollut vuositasolla tappiolla vain kerran, vuonna 2009. Tuolloinkin sen tulos oli niukasti voitollinen kesäkautena, joka on tyypillisesti lentoyhtiölle vilkkainta aikaa.

Koronaviruspandemia ja sen ehkäisemiseksi tehdyt matkustusrajoitukset ovat iskeneet voimakkaasti lentoyhtiöiden toimintaan. Ryanair ennakoi tiedotteessaan Euroopan sisäisen lentoliikenteen pysyvän maltillisena seuraavan muutaman vuoden ajan. Halpalentoyhtiö uskoo, että se hyötyy madaltuneista lentokenttämaksuista ja pystyy laajentamaan tämän seurauksena toimintaansa.