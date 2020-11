K-ryhmä: Poikkeuksellinen vuosi on vaikuttanut ruokatrendeihin

63 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan enemmän eettisesti ja ilmastoystävällisesti tuotetusta ravintolaruoasta, kertoo kyselytutkimus. ”Kyselytutkimuksiin ja vuosittain tai puolivuosittain tuleviin tilastoihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella, ja tarkastella mielummin pidemmän aikavälin muutoksia”, sanoo tutkija.

K-ryhmän kyselytutkimuksen mukaan ihmiset ovat osaksi matkustusrajoitusten vuoksi yhä kiinnostuneempia muiden maiden ruokakulttuurista. Kuva on Helsingistä meksikolaisesta ravintolasta La Mesa de Mayasta.­

Suomalaisia kiinnostavat nyt autenttiset ravintolakokemukset, jotka vievät makumatkoille uusiin maihin, kertoo K-ryhmän ja Kespron tuore ”Maailman ravintolatrendit” kyselytutkimus.

Tutkimus tehtiin K-ryhmän kyselypaneelissa 9.–13. syyskuuta. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 204 iältään 18–70-vuotiasta kuluttajaa ja otos on K-ryhmän mukaan painotettu jälkikäteen vastaamaan Suomen väestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Kun matkustaminen on estynyt, uusia kokemuksia halutaan ruoan kautta. Erityisen korkeaa kiinnostus on nuorten keskuudessa, kyselytutkimus kertoo.

79 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut maailmalta tulevista uusista ja erikoisemmista tavoista valmistaa Suomessa tuttuja raaka-aineita, kertoo Kespron kaupallinen johtaja Jerry Tiittala tiedotteessa.

”Matkustusrajoitukset ovat saattaneet kiihdyttää ilmiötä, mutta toisaalta muutoksessa on myös paljon kyse vaihtelun ja uuden kokemisen halusta”, sanoo Tiittala.

”Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta ravintolatrendien kehitys ei ole pysähtynyt, mutta korona on vahvistanut tiettyjä kehityssuuntia. Ravintolat monipuolistuvat ja uusia ravintolakonsepteja avautuu edelleen tasaisesti, Suomessa erityisesti pääkaupunkiseudulla”, kertoo Tiittala.

Tiittalan mukaan ravintola-ala on yksi tärkeimmistä toimialoista Suomessa, joka aktiivisesti kehittää ruokakulttuuria ja kansainvälistymistä.

”63 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan enemmän eettisesti ja ilmastoystävällisesti tuotetusta ravintolaruoasta”, Tiittala kertoo.

Kyselytutkimuksen mukaan myös uudet ruokatrendit kiinnostavat suomalaisia.

59 prosenttia suomalaisista on kiinnostuneita tilaamaan kotiin fine dining -ruokaa, joka viimeistellään itse, tutkimuksessa kerrotaan.

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista 93 prosenttia on kiinnostunut lähellä tuotetuista raaka-aineista ja 61 prosenttia on kiinnostunut älykkäistä ruokatoimituspalveluista, jotka toimittavat ruokavalion ja terveystilan mukaisia ravintola-annoksia.

Helsingin yliopiston elintarviketalouden yliopistonlehtori Markus Vinnari sanoo, että ruokatrendeihin liittyviin selvityksiin ja niiden tulkintoihin kannattaa suhtautua varauksella.

”Jos jokin on muuttunut niin se, että mikä on sosiaalisesti hyväksyttävää kyselytutkimuksissa ilmaista näkökannaksi. Meillä on esimerkiksi pitkät perinteet kyselytutkimuksista, joiden mukaan ihmiset ovat valmiita syömään eettisesti ja kuluttamaan vähemmän punaista lihaa, mutta se ei toteudu jokapäiväisessä kulutuskäyttäytymisessä.”

Vinnarin mukaan ihmisillä on taipumus haluta antaa itsestään myös kyselyissä hyvä kuva, vaikka sen mukaan ei toimittaisi todellisuudessa.

Vinnarin mukaan kulutuskäyttäytymisen muutoksia tulee tarkastella pitkällä aikavälillä.

”Kyselytutkimuksiin ja vuosittain tai puolivuosittain tuleviin tilastoihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella, ja tarkastella mielummin pidemmän aikavälin muutoksia.”

Koronaviruspandemian aikana esimerkiksi kasviproteiinien myynti on ollut korkalla tasolla Yhdysvalloissa ja Saksassa, Vinnari sanoo.

”Toki siihen on vaikuttanut osaltaan se, että teurastamot ovat olleet kiinni tai niiden työntekijöiden sairastumiset ovat saaneet paljon huomiota osakseen mediassa kyseisissä maissa”, Vinnari sanoo.