HS uutisoi päivän mittaan kiinnostavista ennalta valituista näkökulmista ja kertoo mielenkiintoisia tarinoita vuoden 2019 aikana rikastuneista suomalaisista.

Verottaja julkaisee tänään jälleen suomalaisten verotietoja vuodelta 2019. Päivä on tavanomaisesta poikkeava muun muassa siksi, että tällä kertaa verottaja ei luovuta medialle tietoja yli 4000 hyvätuloisen, yhteensä yli 100 000 euroa pääoma- ja ansiotuloina ansanneiden, verotiedoista.

Tiedot ovat julkisia ja ne on julkisesti saatavissa, mutta kyseisiä tietoja pitää osata etsiä, jotta ne saa nähtäväkseen.

HS protestoi verottajan linjausta yhdessä 19 muun lehden kanssa. Uutisoimme päivän mittaan kiinnostavista ennalta valituista näkökulmista ja kerromme mielenkiintoisia tarinoita vuoden 2019 aikana rikastuneista suomalaisista. Emme julkaise palkittua verokonettamme marraskuun aikana tai listoja parhaiten ansainneista suomalaisista.

”Tänä syksynä verotietojen salaaminen kasvoi aivan uusiin mittoihin: verottaja hyväksyi yli 4000 ihmisen pyynnön salata tietonsa listalta. Verohallinto käytännössä salaa tiedot kaikilta niiltä, jotka sitä pyytävät. Viranomaisella ei ole käytännössä mahdollisuutta selvittää kunnolla, pitävätkö pyynnön perusteena olevat seikat paikkansa”, perusteli HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi kolumnissaan tiistaina.

”Lopputuloksena tänä vuonna saatavilla oleva listaus on täysin puutteellinen. Sen pohjalta on yhä vaikeampaa tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää tutkivaa journalismia, merkityksellisiä havaintoja ja tilastoja”, Niemi jatkoi.

Niemi muistuttaa tekstissään, ettei avoimuus ole lehdistöä vaan kansalaisia varten.

”Vaikka veropäivää on kuvailtu myös happamasti ’kateuspäiväksi’, verotietojen avoimuuden ytimessä on siitä syntyvä yhteiskunnallinen lisäarvo. Tietojen avulla Suomessa on kyetty käymään faktapohjaista keskustelua palkkatasa-arvon lisäksi esimerkiksi tulonjaosta, yksityistämisistä, veronkierrosta sekä yksityisten yritysten ja valtion laitosten johdon palkkauksesta. Lisäksi verokoneista on ollut hyötyä akateemiselle tutkimukselle.

Verottaja julkaisee puutteellisen listauksensa hyvätuloisimmista suomalaisista kello 8 tiistaiaamuna. HS kirjoittaa tuloista ja veroista tiiviisti päivän aikaan. Tervetuloa mukaan!