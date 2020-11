Avoimuus on tärkeimpiä avaimia yhteiskunnan kehittymiselle myös jatkossa, kirjoittaa Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi kolumnissaan.

Jäikö vuosi 2019 historiaan ajankohtana, jolloin Suomessa vähin äänin hylättiin ajatus verotietojen avoimuudesta?

Näin kysyi HS:n päätoimittaja Antero Mukka perustellusti kolumnissaan tasan vuosi sitten. Tuolloin yli 200 suomalaista oli pyytänyt verottajaa kieltämään omien tietojensa julkaisun tiedotusvälineille toimitettavasta listasta, joka kattaa yli 100 000 euroa ansainneet suomalaiset. Viranomainen hyväksyi salaamisen Euroopan unionin uuteen tietosuoja-asetukseen vedoten. Lukuisat tiedotusvälineet, mukaan lukien HS, kanteli ratkaisusta hallinto-oikeudelle.

Tänä syksynä verotietojen salaaminen kasvoi aivan uusiin mittoihin: verottaja hyväksyi yli 4 000 ihmisen pyynnön salata tietonsa listalta. Verohallinto käytännössä salaa tiedot kaikilta niiltä, jotka sitä pyytävät. Viranomaisella ei ole käytännössä mahdollisuutta selvittää kunnolla, pitävätkö pyynnön perusteena olevat seikat paikkansa.

Lopputuloksena tänä vuonna saatavilla oleva listaus on täysin puutteellinen. Sen pohjalta on yhä vaikeampaa tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää tutkivaa journalismia, merkityksellisiä havaintoja ja tilastoja.

Yksittäiset verotiedot pysyvät julkisina, mutta olennaisten tietojen etsiminen yksitellen on hyvin vaikeaa. Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura myönsi STT:n haastattelussa maanantaina, että ”niin sanotut yllätykset jäävät katveeseen”.

Avoimuus ei ole lehdistöä vaan kansalaisia varten.

”Avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa tarvitaan tietoa tulo- ja varallisuussuhteista sekä niiden kehityksestä”, kirjoitti finanssioikeuden professori Kari S. Tikka marraskuussa 2005. ”Tämän tarpeen tyydyttämisessä verotiedoilla on tärkeä sija. Ajantasaisuudellaan ja tarkkuudellaan niillä on merkittävä rooli myös keskustelun herättäjänä.”

Kaksi vuotta sitten The New York Times -lehti teki reportaasin suomalaisesta verotietojen avoimuudesta. Lehti kuvaili sitä poikkeukselliseksi maailmassa. Vaikka Suomen kaltainen avoimuus olisi tulotietojen osalta mahdotonta amerikkalaisessa yhteiskunnassa, lehden mukaan yhdysvaltalaiset ekonomistit ovat viime vuosina osoittaneet kasvavaa kiinnostusta palkkatietojen suurempaa julkisuutta kohtaan. Se voisi olla avain palkkatasa-arvon kehittämiseen niin sukupuolten kuin eri väestönosienkin välillä.

” Avoimuuden kautta on myös ollut mahdollista ymmärtää, ketkä kantavat veronmaksajina eniten rahaa yhteiskunnan kassaan.

Vaikka veropäivää on kuvailtu myös happamasti ”kateuspäiväksi”, verotietojen avoimuuden ytimessä on siitä syntyvä yhteiskunnallinen lisäarvo. Tietojen avulla Suomessa on kyetty käymään faktapohjaista keskustelua palkkatasa-arvon lisäksi esimerkiksi tulonjaosta, yksityistämisistä, veronkierrosta sekä yksityisten yritysten ja valtion laitosten johdon palkkauksesta. Lisäksi verokoneista on ollut hyötyä akateemiselle tutkimukselle.

Avoimuuden kautta on myös ollut mahdollista ymmärtää, ketkä kantavat veronmaksajina eniten rahaa yhteiskunnan kassaan. Ei ole yhdentekevää, että yksittäinen suomalainen, kuten Jorma Ollila, on maksanut veroja parinkymmenen vuoden aikana lähes sata miljoonaa euroa.

Supercellin perustajat Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja ovat tehneet välttämättömyydestä suorastaan innostavan hyveen. Suomen historian suurimpina veronmaksajina he tarjoavat roolimallia yhteiskunnan vastuullisina tukijoina.

Helsingin Sanomat haluaa tänään yhdessä 19 muun suomalaislehden kanssa kiinnittää lukijoidensa huomion avoimuusperiaatteeseen. Lehdet kampanjoivat verotietojen puolesta sulkemalla verkossa verokoneensa marraskuun ajaksi. Viestimet pidättäytyvät pääsääntöisesti myös pitkien tulo- ja verolistojen julkaisusta.

Protestilla haluamme havainnollistaa sitä pimentoa, johon suurituloisten verotietojen salaaminen johtaisi. Mielestämme verottajan kanta asiassa on virheellinen ja vastoin lainsäätäjän tahtoa.

Suomalaisen oikeusvaltion avoimuusperiaate juontaa juurensa Anders Chydeniuksen ajoille asti 250 vuoden taakse. Avoimuus on tärkeimpiä avaimia yhteiskunnan kehittymiselle myös jatkossa.