Yhdysvaltain presidentinvaalit

Lahtelainen Stalatube vie vuosittain tuotteita Yhdysvaltoihin kymmenien miljoonien eurojen arvosta. Presidentinvaalien voittajalla on huomattava merkitys sen liiketoiminnalle.

Kun Yhdysvallat valitsee varhain keskiviikkona Suomen aikaa presidenttiä, valot pysyvät päällä yöllä myös Lahdessa.

Stalatuben toimistolla seurataan jännityksellä, onko vaalien voittaja istuva presidentti Donald Trump vai demokraattien Joe Biden.

Yhtiö valmistaa ruostumattomasta teräksestä tuotteita, kuten rakentamisessa ja kuljetusvälineteollisuudessa käytettäviä teräsputkipalkkeja. Niistä yli 90 prosenttia menee vientiin, jossa tärkein markkina-alue on juuri Yhdysvallat.

Vaalien tuloksella on yhtiölle niin tuntuva merkitys, että alun perin suunnitelmana oli seurata vaaleja yhdessä toimistolla ja nauttia samalla amerikkalaishenkisestä tarjoilusta.

”Koronapandemian vuoksi jouduimme perumaan yhteiset vaalivalvojaiset. Mutta vaalien tulosta seuraamme edelleen tarkasti”, sanoo toimitusjohtaja Sami Packalén.

Stalatube työllistää Lahdessa satakunta ihmistä. ”Meihin vaikutus on todella voimakas”, sanoo toimitusjohtaja Sami Packalén Yhdysvaltain terästulleista.­

Lahtelaisyhtiö ei ole suinkaan ainoa suomalaisyritys, joka jännittää vaalien lopputulosta. Vaikka Suomen euromääräisesti suurimmat kauppakumppanit ovat Euroopassa, kytkeytyy monen yhtiön tulevaisuus juuri Pohjois-Amerikan markkinoihin.

Esimerkiksi vuonna 2018 Suomen Yhdysvaltain-viennin arvo oli 7,3 miljardia euroa, josta tavaraviennin arvo oli 4,3 miljardia euroa. Tänä vuonna määrä on supistunut rajusti: tavaravienti Yhdysvaltoihin väheni tammi–heinäkuussa 25,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kertoo Tulli. Sen mukaan keskeisin syy on koronapandemia.

Stalatube taas kuuluu siihen ryhmään yrityksiä, joiden liiketoimintaan on vaikuttanut oleellisesti Yhdysvaltojen ja EU:n välinen kauppakiista. Presidentti Trump määräsi toukokuussa 2018 tullimaksut, jotka ovat teräkselle 25 prosenttia ja alumiinille 10 prosenttia.

”Meihin vaikutus on todella voimakas. Hullua tässä on se, että Trump halusi suojella nimenomaan perinteisen hiiliteräksen tuotantoa ja saada sitä takaisin Yhdysvaltoihin. Meidän tuotteemme taas tehdään ruostumattomasta teräksestä, mutta ne menevät tulleissa silti samaan kategoriaan”, Packalén sanoo.

Stalatube ei itse jalosta terästä, vaan se ostaa raaka-aineensa esimerkiksi Outokumpu-yhtiöltä. Stalatuben omat tuotantolaitokset ovat Lahdessa ja Puolassa, jonne raaka-aineet tuodaan ruostumattomina teräskeloina.

Yhtiön omat tuotteet tehdään teräskeloista rullamuovaamalla. Tällaisille korkean jalostusasteen terästuotteille on tulleista huolimatta edelleen kysyntää Yhdysvalloissa, jossa paikalliset valmistavat pystyvät kattamaan vain 20–30 prosenttia kysynnästä.

Stalatuben liikevaihto on ollut viime vuosina 90 miljoonan euron paikkeilla, ja liiketoiminta on ollut selvästi voitollista. Vientiä on 50 maahan, myös esimerkiksi Kiinaan.

Yhdysvallat on kuitenkin ylivoimaisesti tärkein vientimaa. Siksi vaaleja odotetaan yhtiössä kuumeisesti.

”Odotamme erityisesti, mitä tapahtuu tullimaksuille. Jos Trump valitaan, pysyvät terästullit luultavasti voimassa”, Packalén sanoo.

Toinen tärkeä asia on, millä tavalla vaalien voittaja alkaa elvyttää taloutta. Packalénin mukaan Trump luultavasti käyttäisi kahdesta vaihtoehdosta enemmän panoksia elvytykseen, mikä voisi tuoda lisää liiketoimintaa myös suomalaisyrityksille.

Bidenin eduksi Packalén laskee avoimemman suhtautumisen vapaakauppaan. Käytännössä se voisi tarkoittaa, että Biden hakisi valituksi tullessaan nykyistä läheisempiä suhteita EU:hun ja Maailman kauppajärjestöön WTO:hon. Toisaalta hän on sanonut, että kiristäisi presidenttinä yritysten verotusta.

Stalatubessa ei kuitenkaan uskota, että kumpikaan ehdokkaista veisi Yhdysvaltoja ainakaan nopeasti aikaan, jolloin terästulleja ei ollut ollenkaan. Näin oli vielä presidentti Barack Obaman kaudella.

Myös Keskuskauppakamarissa seurataan kiinnostuneina vaalivoittajan vaikutusta kauppapolitiikkaan.

Kansainvälisten asioiden ja EU-asioiden johtaja Timo Vuori kertoo, että ensin huomio kohdistuu etenkin siihen, kuinka nopeasti vaalit saadaan vietyä läpi.

Pitkään epäselvänä jatkuva tilanne olisi yritysten näkökulmasta epäedullinen. Toiseksi Vuori nostaa esiin kongressin roolin.

”Mielestäni julkisessa keskustelussa on vielä aika vähän puhuttu siitä, mikä on senaatin ja edustajainhuoneen kokoonpano. Sillä tulee kuitenkin olemaan keskeinen vaikutus siihen, miten vaalivoittaja saa vietyä läpi uudistuksia.”

Vuoren mukaan myös Bidenin on vaikea muuttaa Trumpin aikakauden linjauksia, jos hänellä ei ole takanaan demokraattien vahvasti hallitsemaa kongressia. Toisaalta presidentillä on valtaa vaikuttaa kauppapolitiikan linjauksiin.

Se vaikuttaa monen suomalaisyrityksen arkipäivään. Vuoren mukaan on ollut tavallista, että uudelleen valittava presidentti keskittyy toisella kaudellaan enemmän ulkosuhteiden hoitamiseen.

”Jos Trump valitaan uudelleen, hänellä on edelleen käsissään kauppakiista Kiinan kanssa. Siihen hän voisi saada tukea EU:lta, jos hän on valmis liennytykseen kauppapolitiikassa. Mutta Trumpin tapauksessa on vaikea ennustaa, mitä lopulta tapahtuisi.”

Monet suomalaisyritykset ovat jo sopeutuneet Trumpin aikakauden kauppapolitiikkaan esimerkiksi siirtämällä tuotantoa ja perustamalla tytäryhtiöitä Yhdysvaltoihin. Pörssiyhtiöistä esimerkiksi Nokian Renkaat teki vuonna 2019 satojen miljoonien eurojen arvoisen investoinnin uuteen tuotantolaitokseen Tennesseen osavaltion Daytonissa.

Nyt noin 260 suomalaisyhtiöllä on tytäryhtiöt Yhdysvalloissa. Etenkin Trumpin presidenttikaudella niitä on perustettu kiihtyvään tahtiin.

Myös teräsyhtiö Stalatubella on myyntikonttori Yhdysvalloissa, mutta tuotteet tehdään edelleen Suomessa. Niiden valmistus työllistää noin sata henkeä Lahden seudulla.

Toimitusjohtaja Packalénin mukaan yhtiö uskoo koronakriisin jälkeiseen kasvuun riippumatta siitä, kumpi ehdokkaista valitaan. Bidenista hän arvioi, että mahdollisuudet saada tullimaksuja pienemmiksi ovat huomattavasti paremmat.

Yhtiö ei kuitenkaan suoraan ilmoita, kumman ehdokkaan voittoa Lahdessa toivotaan.

”Tiedän kyllä, että amerikkalaisten asiakkaiden joukossa on molempien ehdokkaiden kannattajia. Mutta ei ole meidän asiamme ottaa ehdokkaisiin kantaa. Lähinnä seuraamme kiinnostuksella ja pohdimme tuloksen tultua, miten se vaikuttaa yhtiön tulevaisuuteen ja strategiaan Pohjois-Amerikassa”, Packalén sanoo.