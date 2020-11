Tulot ja verot

Asiantuntijatason tehtävissä valtion palkat ovat melko kilpailukykyisiä verrattuna yksityiseen sektoriin, mutta keskijohdon ja johdon tehtävissä näin ei ole.

Koronaviruspandemia on nostanut useita virkamiehiä laajan yleisön tietoisuuteen. Asiantuntijoilla ja virkamiehillä on ollut keskeinen rooli koronaviruksen leviämiseen ehkäisevien toimien taustalla.

Yleisesti ottaen virkamiesten ansiotaso on yksityistä sektoria matalampaa. Tämä näkyy myös vuoden 2019 tulotiedoissa. Esimerkiksi terveydenhoitoalan yrityksissä työskentelevät johtajat ansaitsivat huomattavasti korkeampaa palkkaa kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat tai sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet.

Yksi koronaviruspandemian näkyvimmistä asiantuntijoista on ollut professori Mika Salminen, joka on THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja. Hän on työskennellyt tehtävässään vuodesta 2012 lähtien. Viime vuonna Salmisen ansiotulot olivat noin 102 000 euroa. Hänen pääomatulonsa olivat noin 2 900 euroa.

Salminen arvioi, ettei hän olisi alun perin lähtenyt tutkijanuralle ja päätynyt nykyisiin tehtäviinsä, mikäli hän pitäisi korkeita ansioita työn tärkeimpänä tavoitteena.

”En silti yhtään valita palkastani. Ihan hyvä palkkani on, ei sitä käy kieltäminen”, Salminen sanoo.

Hänellä kuten muillakin valtiolla johtotehtävissä olevilla on sopimuspalkka. Tämä tarkoittaa sitä, ettei työaikaa ole määritelty eikä ylitöitä siis ole. Pandemian aikana Salminen on tehnyt pitkiä päivä, mutta hänen mielestään järjestelmä on varsin kohtuullinen.

”Olemme pyrkineet hallitsemaan kuormittumista ensinnäkin rotaatiolla eli tehtäviä vaihdetaan. Kun on loma-aika, olemme vuorotellen lomalla. On tietysti tärkeää yrittää palautua. Jos yrittää koko ajan tehdä töitä, aivot eivät toimi hyvin eikä se ole tässä tilanteessa hyvä asia.”

Keskeiseen rooliin on pandemian aikana noussut myös THL:n ylilääkäri, yksikön päällikkö Taneli Puumalainen, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Asko Järvinen sekä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesjohto.

Tervahaudan ansiotulot olivat viime vuonna noin 132 000 euroa.

Puumalainen toimi nykyisessä tehtävässään myös viime vuonna. Hänen ansiotulonsa olivat vuonna 2019 noin 80 000 euroa.

Järvisen ansiotulot olivat viime vuonna noin 148 000 euroa. Hänellä oli pääomatuloja noin 56 000 euroa. Husin diaknostiikkajohtaja, Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtosella oli viime vuonna ansiotuloja noin 198 000 euroa.

Puumalaisen ja Järvisen ansiot olivat selvästi matalampia kuin ylilääkärinä yksityisellä sektorilla työskentelevillä. Esimerkiksi Terveystalon johtavana ylilääkärinä vuodesta 2019 työskennellyt Petri Bono ansaitsi viime vuonna noin 267 000 euroa.

Terveysjätti Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden toimialajohtaja Anssi Hartiala ansaitsi viime vuonna 276 000 euroa ja Mehiläisen lääkärikeskusten liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf 274 000 euroa.

Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää ansaitsi viime vuonna 561 000 euroa. Hänellä oli pääomatuloja noin 144 000 euroa. Terveystalon toimitusjohtajana alkuvuonna 2019 toimineella Yrjö Närhisellä oli viime vuonna ansiotuloja 914 000 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila aloitti tehtävässään vuoden 2019 lokakuussa. Sitä ennen hän työskenteli ministeriössä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkönä ja kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena. Viime vuonna Varhilan ansiotulot olivat noin 140 000 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajana vuodesta 2018 työskennellyt Liisa-Maria Voipio-Pulkki sai ansiotuloja viime vuonna noin 141 000 euroa. Perhe- ja peruspalveluministerinä kesäkuusta 2019 lähtien toimineen Krista Kiurun (sd) ansiotulot olivat viime vuonna noin 141 000 euroa.

Valtiolla ylimmän virkamiesjohdon palkkatasot ovat keskitetysti määritelty. Ne pohjautuvat valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosaston päällikön, ylijohtaja Juha Sarkio mukaan laajasti eri työmarkkinasektoreilla käytössä olevaan vaativuusluokittelujärjestelmään, jossa kerätään myös palkkavertailutietoja yksityiseltä sektorilta.

Asiantuntijatason tehtävissä valtion palkat ovat melko kilpailukykyisiä verrattuna yksityiseen sektoriin, mutta keskijohdon ja johdon tehtävissä näin ei ole.

”Valtiolla palkkakäytännöt ovat työmarkkinasektoria alemmat nimenomaan johdossa. Se ei ole vahinko. Kun lähtökohtaisesti toimitaan verovaroin, tarkoitus ei ole olla palkkakärjessä. Palkat ovat julkisia ja korkeimmat löytyvät puolustusvoimain komentajalta ja korkeimpien oikeuksien presidenteiltä”, Sarkio sanoo.

Voiko matalampi johtajien palkkataso tehdä valtiosta huippuosaajille epäkiinnostavan työnantajan?

Sarkion mukaan tästä ei ole viitteitä.

”Me olemme saaneet hyviä hakijoita ja hyviä johtajia. Se ei ole ongelma. Tosiasia kuitenkin on, että jos saa 10 000 euroa kuussa, niin kyllä se yleisen mittapuun mukaan on kohtuullisen hyvä palkka normaaliin elämiseen.”