Tulot ja verot

Nesteen maksamat verot ovat kohonneet, kun yhtiö on tehnyt yhä suurempia voittoja uusiutuvilla polttoaineillaan.

Polttoaineyhtiö Neste nousi ylivoimaisesti suurimmaksi yhteisöverojen maksajaksi Suomessa vuonna 2019, kertovat verottajan julkistamat tilastot.

Neste maksoi yhteisöveroja noin 228 miljoonaa euroa. Yli puolet verosta maksoi Neste Renewable Fuels eli Nesteen uusiutuvien polttoaineiden yhtiö, jonka yhteisövero kohosi 118 miljardiin euroon. Neste Oyj maksoi 108 miljardia.

Nesteen maksamien verojen kasvu on ollut nopeaa. Yhtiö nousi viiden suurimman yhteisöveron maksajan joukkoon kaksi vuotta sitten ja viime vuonna se oli jo kakkonen. Taustalla on Nesteen tuloksen jatkuva parantuminen, mikä on erityisesti sen hyvin menestyneiden uusiutuvien polttoaineiden ansiota.

Seuraavaksi suurimpia yhteisöveron maksajia olivat vuoden 2019 verotuksessa lääkeyhtiö Bayer (141 miljoonaa), OP-ryhmä (140 miljoonaa), metsäyhtiö UPM (yli 130 miljoonaa), Nordea-pankki (118 miljoonaa), finanssikonserni Sampo (95 miljoonaa) ja peliyhtiö Supercell (94 miljoonaa).

Yhteensä yhteisöveron verokertymä oli 5,8 miljardia euroa, missä oli laskua edellisvuodesta 1,5 prosenttia. Yhteisöveroprosenttia alennettiin vuoden 2014 alussa 24,5 prosentista nykyiseen 20:een, mutta yhteisöverojen kertymä on nykyisin selvästi suurempi kuin ennen muutosta.

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka määrä on 20 prosenttia yhteisön verotettavasta tulosta. Yhteisöt maksavat veroa veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojensa erotuksesta.

Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöiden lisäksi osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt.