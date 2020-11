Yli 4 000 hyvätuloista ei halunnut, että heidän tietonsa päätyisivät verottajan medialle antamiin listoihin.

Hyvinkäällä asuva Ilkka Brotherus on harvinaisen rikas ihminen. Viime vuonna hän oli yksi Suomen suurituloisimmista.

Brotheruksen päätulot olivat vuonna 2019 yhteensä noin 65,8 miljoonaa euroa. Hänen ansiotulonsa olivat noin 115 000 euroa.

Varmaa tietoa Suomen eniten verotettavia tuloja saaneesta henkilöstä tai euromäärästä ei ole. Helsingin Sanomat kysyi asiaa Verohallinnolta, joka kieltäytyi kertomasta edes sitä, kuinka paljon viime vuonna eniten verotettavia tuloja ansainnut henkilö sai.

Brotherus oli urheiluvälineyhtiö Amer Sportsin suurin henkilöomistaja. Amer Sports myytiin viime vuonna kiinalaisjohtoiselle yhteenliittymälle, mikä näkyy Brotheruksen viime vuoden pääomatulotiedoissa.

Brotheruksella on suuri sijoitusomaisuus. Hän on siivousvälineisiin erikoistuneen Sinituotteen pääomistaja ja toiminut yrityksen toimitusjohtajana vuodesta 1988 vuoteen 2018 saakka.

Vuonna 1951 syntynyt Brotherus kertoi HS:lle kuuluneensa niihin suomalaisiin hyvätuloisiin, jotka eivät halunneet verottajan luovuttavan heitä koskevia tietoja medialle. Verottaja hyväksyi näiden yli 4 000 ihmisen toiveen Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen nojalla.

HS ja useat muut lehdet arvostelivat päätöstä. Vastaava päätoimittaja Kaius Niemi perusteli tätä sillä, että verotietojen avoimuus mahdollistaa faktapohjaisen keskustelun esimerkiksi palkkatasa-arvosta, tulonjaosta ja yksityistämisistä.

Miksi yksi viime vuoden suurituloisimmista pyrki piilottamaan tulotietonsa medialta?

”Siihen on muutama peruste”, Brotherus sanoo.

”Kaikki mediat kirjoittivat pääotsikoinaan kaksi vuotta sitten, että Ameria ollaan myymässä, ja jos se myydään, minulle tulee niin ja niin paljon tuloja. Nyt voi kysyä, onko kaksi vuotta myöhemmin äärettömän tärkeää yhteiskunnallisesti taas repiä siitä uutinen. Mikä idea siinä oikeastaan on?”

Brotheruksen mielestä verotiedot ovat yksityisasia ja hän vertaa niitä terveystietoihin. Brotherus sanoo, että puolet suomalaisista on hänen kanssaan samaa mieltä siitä, ettei tulotietojen julkaiseminen ole tarpeellista.

Maaseudun Tulevaisuus -lehden viimevuotisen kyselyn mukaan puolet suomalaisista tuki Verohallinnon linjausta, jonka mukaan verotietojen julkaisemisen tiedotusvälineille annetulta listalta pystyy kieltämään. Toisaalta Ylen sunnuntaina julkaiseman kyselyn mukaan suurempi joukko katsoi, ettei suurituloisten tietoja pitäisi karsia. Näin ajatteli kyselyn perusteella 47 prosenttia suomalaisista, kun 38 prosenttia piti hyvänä sitä, että suurituloiset voivat pyytää nimensä poistamista.

”Meillä on Suomessa tapauksia, joissa tämä [vero- ja tulotietojen julkaiseminen] on tavalla tai toisella aiheuttanut henkilökohtaisia ongelmia tai uhkauksia. Tämä on ihan realistinen asia”, Brotherus sanoo.

Brotheruksen mielestä Suomessa ei ymmärretä kansankapitalismia ja yksityishenkilöiden omistamisen merkitystä.

”Siihen yhdistyy paitsi raha ja omistaminen, myös monet arvot, jotka ovat meillä suomalaisilla omistajilla ajureina tämän hyvinvointiyhteiskunnan pitkäaikaisen kehittämisen takia. Näihin arvoihin sisältyy myös se, että maksetaan veroja, koska niitä kuuluu maksaa.”

Verotiedot ovat lain mukaan julkisia. Ne ovat siis saatavissa, mutta niitä pitää osata etsiä, jotta ne saa nähtäväkseen.

Brotherus tiesi, että hänen tietonsa tulevat Verohallinnolle esitetystä pyynnöstä huolimatta mitä todennäköisemmin julkisuuteen ja asiasta saattaa syntyä keskustelua.

Mutta mitä hän ajattelee varsinaisesta asiasta: miltä tuntuu olla mahdollisesti Suomen suurituloisin ihminen, joka maksoi viime vuonna yli 22 miljoonaa euroa veroja?

”Se on selvää, että Suomi yhteiskuntana tarvitsee verotuloja ja niitä syntyy monella tavalla”, Brotherus toteaa.

”Minulla ei ole mitään tarvetta pullistella sillä, että olen maksanut yli 20 miljoonaa euroa veroja vaan voin ihan hiljaisuudessa maksaa ja olla peilin edessä tyytyväinen siihen, että olen kantanut taas korteni kekoon. Olenpahan onnistunut jossakin sillä tavalla, että meillä on varaa tätä yhteiskuntaa kehittää, ylläpitää ja rakentaa.”