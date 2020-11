Alipay-maksusovelluksesta tunnetun yrityksen listaus olisi ollut maailman suurin koskaan toteutettu osakeanti.

Kiinalaisen finanssiteknologiayhtiö Ant Groupin listaus Hongkongin ja Shanghain pörsseihin lykkääntyy yllättäen. Syynä on se, että Kiinan viranomaiset ovat huolissaan listautumiseen liittyvistä mahdollisista riskeistä.

Kyseessä olisi ollut maailman suurin koskaan toteutettu osakeanti. Osakeannissa Ant Groupin osakekannasta oli tarkoitus laittaa myyntiin noin 11 prosenttia. Osakkeita olisi saanut merkitä Shanghain ja Hongkongin pörsseissä, joissa kummassakin piti myydä osakkeita 17,2 miljardin dollarin arvosta.

Kiinan viranomaiset määräsivät lykkäämään Shanghain listausta, jolloin Ant Group perui tältä erää myös Hongkongin osuuden.

Ant Group kertoi tiedotteessaan lykkäyksen syynä olevan tuoreet muutokset finanssiteknologiayhtiöiden sääntelyssä. Niistä kerrottiin maanantaina. Muun muassa luotonantajien pääomavaatimuksia kiristettiin.

Ant Group on tullut tunnetuksi Alipay-maksusovelluksesta, jolla on noin 700 miljoonaa käyttäjää kuukaudessa. Se on mullistanut tavallisten kansalaisten maksuliikenteen Kiinassa ja myös Kiinan pienten ja keskisuurten yritysten luotonannon.

Ant Groupin nopea menestys ja laajentuminen luotonantoon ja vakuutuksiin on myös herättänyt huolta Kiinan valtio-omisteisella rahoitussektorilla. Rahoitusvalvojien ilmeisenä pelkona on, että yhtiö kasvaa nopeasti kokoluokkaan, jossa sen mahdolliset vaikeudet voisivat heijastua laajasti Kiinan rahoitusjärjestelmään.

Ant Groupin perustaja Jack Ma, hallituksen puheenjohtaja Eric Jing ja toimitusjohtaja Simon Hu komennettiin maanantaina tapaamiseen rahoitusvalvojien kanssa. Samaan aikaan valtion valvomassa kiinalaismediassa oli uutisia, joissa varoitettiin mahdollisista rahoitusmarkkinoiden häiriöistä Ant Groupin nopean kasvun takia.

Kiinan rikkain ihminen Jack Ma on saanut kritiikkiä lokakuussa antamistaan kommenteista, joissa hän kehuskeli listautumisen koolla ja antoi epäsuoraa kritiikkiä viranomaisille jäykästä suhtautumisesta rahoitusalan innovaatioihin.

”Emme voi hoitaa lentokenttää samalla tavoin kuin hoidimme juna-asemaa. Emme voi käyttää eilisen keinoja muokatessamme tulevaisuutta”, Ma sanoi.

Markkinoilla Ant Groupin takaisku herätti levottomuutta. Jack Man toisen luomuksen, verkkokauppayhtiö Alibaban osakekurssi laski tiistaina yli kuusi prosenttia New Yorkin pörssissä.