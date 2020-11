”Pidämme valitettavana, että alle 50 prosenttia osakkeenomistajista on päättänyt hyväksyä tarjouksen”, sanoo Alfa Lavalin toimitusjohtaja Tom Erixon

Ruotsalainen Alfa Laval peruu ostotarjouksensa suomalaisesta venttiiliyhtiö Neleksestä. Alfa Laval kertoi asiasta hetki sitten lähettämässään tiedotteessa.

Alfa Laval ja Neles solmivat yhdistymissopimuksen heinäkuussa. Alfa Laval jätti kesällä Neleksestä myös ostotarjouksen. Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi elokuussa ja päättyi 30. lokakuuta. Ostotarjouksen ehtona oli, että Alfa Laval saa hankittua yli 50 prosentin omistus- ja äänisosuuden Neleksestä.

Alfa Laval ehti hankkia Neleksestä 32,82 prosentin omistusosuuden Neleksestä. Koska yli 50 prosentin omistusosuus ei täyttynyt, Alfa Laval ilmoitti keskiviikkona, ettei se toteuta ostotarjoustaan.

”Pidämme valitettavana, että alle 50 prosenttia osakkeenomistajista on päättänyt hyväksyä tarjouksen. Neleksen ja Alfa Lavalin välinen teollinen logiikka ja kasvusynergiat loivat merkittävän tilaisuuden molemmille yhtiöille”, sanoo Alfa Lavalin toimitusjohtaja Tom Erixon yhtiön lähettämässä tiedotteessa.

”Emme kuitenkaan usko, että Neleksen etuja palvelisi se, että sillä olisi kaksi suurta osakkeenomistajaa, joilla on keskenään ristiriitaiset pitkän aikavälin strategiset suunnitelmat. Tästä syystä Alfa Laval on päättänyt peruuttaa julkisen ostotarjouksen. Toivomme nyt, että Neles löytää toisenlaisen polun menestyäkseen maailmanlaajuisella teollisella virtauksensäätömarkkinalla.”

Neles irtautui Metsosta heinäkuun alussa. Neleksestä on ollut pitkään käynnissä eräänlainen maaottelu Alfa Lavalin ja suomalaisen Valmetin välillä. Valmet on ehdottanut Neleksen ja Valmetin sulauttamista sekä hankkinut Neleksestä 30 prosentin osuuden 450 miljoonalla eurolla. Viimeksi viime viikolla Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine toisti, että Valmet aikoo olla Neleksessä pitkäaikainen sijoittaja.

Neleksen hallitus on suositellut Alfa Lavalin tarjouksen hyväksymistä. Sen sijaan Valmetin tarjoukseen Neles on suhtautunut varauksella. Neleksen hallitus on muun muassa todennut aiemmin, ettei se pidä Valmetin tarjousta osakkeenomistajien parhaan edun mukaisena.

Neles on virtauksensäätöratkaisujen ja -palveluiden tarjoaja. Neleksen asiakkaat toimivat öljyn- ja kaasunjalostusteollisuuden, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden, kemianteollisuuden sekä muiden prosessiteollisuuksien aloilla.

Neleksen kaupankäynti itsenäisenä yhtiönä alkoi heinäkuun ensimmäisenä päivänä Metson osittaisjakautumisen seurauksena.

Neleksen liikevaihto oli viime vuonna 660 miljoonaa euroa. Sillä on tällä haavaa noin 2 900 työntekijää.

Alfa Laval puolestaan toimii energia-, meri- sekä elintarvike- ja vesiteollisuuden aloilla noin 100 maassa. Sillä on noin 17 500 työntekijää.

