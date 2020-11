Yhdysvaltain presidentinvaalit

”Epävarmuudella on haitallinen vaikutus” – Neljä asiantuntijaa arvioi, miten vaalit vaikuttavat Suomen talouteen

Yhdysvaltojen presidentinvaalien ääntenlaskenta on yhä kesken.

Yhdysvaltojen presidentinvaalit vaikuttavat aina talousennusteisiin. Talousmahdin johtajan valitseminen voi lisätä epävarmuutta tulevasta, ja epävarmuus heijastuu talouden kehitykseen.

Nyt koronaviruspandemian keskellä epävarmuutta tulevasta on jo valmiiksi runsain mitoin. Presidentinvaalien suhteen epävarmuutta lisää se, ettei tulos ole selvä. Keskiviikkopäivällä Suomen aikaan demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden johtaa presidentti Donald Trumpia, mutta voitto ei ole varma. Ääniä lasketaan todennäköisesti vielä jopa päiviä, ja samalla istuva presidentti Trump on jo ilmoittanut voittaneensa vaalit.

Miten vaalituloksen venyminen ja sen lopputulos vaikuttavat Suomen talouteen? HS kysyi tätä neljältä talouden asiantuntijalta.

Meri Obstbaum­

Suomen Pankin ennustepäällikön Meri Obstbaumin mukaan Yhdysvaltojen vaalit heijastuvat Suomen talouteen kolmella tavalla: yleisen epävarmuuden, Yhdysvaltojen taloudellisen kehityksen ja kauppapolitiikan kautta.

”Epävarmuudella on haitallinen vaikutus talouskehitykseen. Jos näkymät ovat epävarmat, ei uskalleta kuluttaa ja investoida. On hyvä huomata, että pandemian takia globaali taloudellinen epävarmuus on ylipäänsä hyvin koholla.”

Obstbaumin mukaan vaalituloksen varmistumisen odottaminen vuorokauden tai muutaman ei vielä suoraan vaikuta Euroopan tai Suomen talousnäkymiin. Jos tilanne kuitenkin mutkistuu ja päivät venyvät viikoiksi, vaikutuksia esimerkiksi yritysten toimintaan voi alkaa jo olla, hän arvioi.

Myös Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu on tätä mieltä.

Tuuli Koivu­

”Tämä [ääntenlaskun kestäminen] on inhimillistä enkä ajattele, että se on katastrofaalista ollenkaan. On eri asia, jos Trump hitusen häviää ja alkaa viedä asiaa korkeimpaan oikeuteen ja se pitkittyy sitä kautta”, Koivu sanoo.

Myöskään kauppapolitiikkaan lyhytkestoinen viivästyminen ei vielä vaikuta. Näin arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen.

”Kauppapolitiikan maailmassa asiat liikkuvat hitaasti.”

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajan Elina Pylkkäsen mukaan vaalituloksen viivästyminen antaa kuitenkin tilaa haitalliselle, yleistä epävarmuutta lisäävälle spekulaatiolle.

Elina Pylkkänen­

”Jos yhden taloudellisesti ja poliittisesti merkittävän mahtimaan johtajan valinta on epäselvä, tulee spekulaatioita siitä, että jäämme ikään kuin tyhjän päälle. Tasapainon järkkyminen voi heijastua myös Suomen talouteen ja suomalaisyrityksiin.”

Mutta onko Suomen talouden kannalta lopulta merkitystä, kumpi valitaan Yhdysvaltojen presidentiksi?

”Ei sillä ainakaan hirveän paljon välitöntä vaikutusta ole, mutta kun puhutaan kansainvälisestä kaupasta ja kauppasopimuksista, vaikutusta kuitenkin syntyy”, arvioi Pylkkänen.

Yhdysvaltojen kansantalous on kooltaan maailman suurin. Maa on myös Suomen merkittävä kauppakumppani. Viime vuonna Yhdysvallat oli Tullin tietojen mukaan Saksan ja Ruotsin jälkeen Suomen kolmanneksi tärkein vientimaa.

Jos Yhdysvaltojen taloudella menee hyvin, se voi heijastua koko maailmantalouteen, Eurooppaan ja myös Suomeen etenkin kansainvälisen kaupan ja rahoitusmarkkinoiden kautta, sanoo Nordean Koivu.

On kuitenkin vielä vaikea arvioida sitä, kumman presidentinvaaliehdokkaan politiikka vauhdittaisi enemmän Yhdysvaltojen talouden kehitystä. Bidenin ja Trumpin talouspolitiikka voi olla erilaista, mutta kyse on laajasta kokonaisuudesta, joka koostuu monista toimenpiteistä, muistuttaa Suomen Pankin Obstbaum. Yhdysvaltojen presidentti ei myöskään voi yksin päättää talouspolitiikan linjaa vaan siihen vaikuttaa kongressi.

Obstbaum on sitä mieltä, että Suomen talouden kuvaa hallitsee koronaviruspandemia eikä Yhdysvaltojen presidentinvaaleilla ole siihen verrattuna niin suurta merkitystä.

”Keskeistä Suomen talouden kehityksen kannalta on nyt se, miten viruksen torjunta onnistuu ja miten talouspolitiikalla pystytään pehmentämään taantuman negatiivisia vaikutuksia.”

Kauppapolitiikkaan presidentinvaalien tulos voi vaikuttaa. Suomi edistää pienenä maana monenkeskeistä ja sääntöihin perustuvaa kauppajärjestelmää. Tämä ei ole ollut Trumpin tavoite. Päinvastoin.

Saila Turtiainen­

EK:n Saila Turtiaisen mukaan kauppapolitiikan ongelmat, kuten protektionismin kasvu ja Kiinan ja Yhdysvaltojen välisten jännitteiden voimistuminen, ovat kuitenkin niin syviä, ettei niitä ratkaista yhdellä presidentinvaalien tuloksella.

”Myöskään Bideniltä ei odoteta isoja avauksia. Hän ei halunnut puhua kovin paljoa kauppapolitiikasta eikä tule ensimmäisenä kuukausina keskittymään siihen, jos tulee valituksi”, Turtiainen sanoo.

”Trumpin osalta monenkeskeinen kauppapolitiikka menisi entistä huonompaa suuntaan. Bidenin osalta nähtäisiin joitakin parannuksia mutta ei niin, että kaikki ongelmat pyyhkiytyisivät pöydältä.”