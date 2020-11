Suomessa ei ole toistaiseksi havaittu koronavirustartuntoja minkkitarhoilla. Tanskassa lopetetaan 15–17 miljoonaa minkkiä.

Tanska kertoi keskiviikkona lopettavansa kaikki minkit turkistarhoillaan koronavirusvarotoimena. Tanskassa minkkitarhoilta on löytynyt muuntunut versio koronaviruksesta, joka on levinnyt minkeistä ihmisiin.

Tanskan pääministeri Mette Fredriksen kertoi tiedotustilaisuudessa, että kaikki minkit lopetetaan. Se tarkoittaa uutistoimisto Reutersin mukaan noin 15–17 miljoonan minkin lopettamista.

Fredriksenin mukaan viruksen mutatoituminen voi tarkoittaa, että tuleva koronavirusrokote ei tehoakaan toivotulla tavalla.

Tanska on maailman suurin minkinnahkojen tuottaja. Minkkejä kasvatetaan yli tuhannella tilalla, joten lopettaminen on valtava operaatio.

Suomalaisilla turkistarhoilla minkkejä on huomattavasti vähemmän kuin Tanskassa, noin miljoona eläintä. Pääkasvatuseläin Suomessa on kettu, joita on noin 1,8 miljoonaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi lokakuun alussa, että Suomessa koronavirusta ei ole toistaiseksi tarhoilla havaittu.

Koronavirustartuntoja on todettu minkkitarhoilla Tanskan lisäksi ainakin Hollannissa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa. Reutersin mukaan Tanskassa virus on levinnyt 207 tilalle.

Viruksen on todettu levinneen minkkeihin ihmisistä, mutta tartunta on levinnyt tarhoilla eteenpäin myös minkkien välillä. Tartunnan epäillään siirtyneen minkeistä ihmisiin yksittäisissä tapauksissa Hollannissa ja nyt siis myös Tanskassa.

THL:n mukaan minkkien lisäksi myös suomensupi on ilmeisesti herkkä koronavirustartunnalle. Niitä suomalaistarhoilla on noin 160 000.

THL ohjeistaa koronajäljityksen tekijöitä, että ihmisillä epäiltyjen ja vahvistettujen koronavirustartuntojen kontaktien kartoituksessa tulisi huomioida myös sairastuneen yhteydet turkistarhoille.

Viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen Suomen turkiseläinten kasvattajain liitosta kertoo, että kaikki ylimääräinen henkilöliikenne turkistiloille on ollut seis Ruokaviraston ohjeistuksesta kesästä saakka. Vierailijoita ei sallita. Tiloilla on maskipakko ja työvaatteiden vaihtopakko eikä töihin saa tulla oireisena.

”Olemme varautuneet tähän ja pitäneet paljon palavereita viranomaisten kanssa. Puoli vuotta on tätä tehty, eikä eläintartuntoja ole Suomessa todettu. Tanskan tilanteen seuraaminen on ollut karmeaa”, Nissinen sanoo.

THL:n mukaan turkistarhoilla todetut tartunnat muodostavat tartuntariskin lähinnä tarhoilla työskenteleville tai muille eläinten kanssa läheisessä kontaktissa oleville henkilöille, ei laajemmin muille ihmisille.