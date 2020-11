Nesteen ja Fortumin hallitusten palkkiot ovat Reima Rytsölän mukaan jääneet liikaa jälkeen saman kokoluokan muista yhtiöistä. ”Niistä on tullut valtion omistajaohjauksen panttivankeja.”

Valtion arvokkaimpien yhtiöiden hallituksiin ei saada pian enää parhaita voimia, jos hallitusten palkkioita ei koroteta reilusti. Näin sanoo työeläkeyhtiö Varman sijoitusjohtaja Reima Rytsölä.

Ongelma koskee Rytsölän mukaan erityisesti Nestettä, Fortumia ja Finnairia, joiden omistajaohjaus on valtioneuvoston kansliassa.

”Räikein tilanne on Nesteessä, joka on Helsingin pörssin ylivoimaisesti arvokkain yhtiö tällä hetkellä. Sen hallituspalkkioita ei ole käytännössä korotettu 12 vuoteen. Yhtiöstä on tullut ikään kuin omistajaohjauksen panttivanki. Se on kummallista, koska niitä yhtiöitä, joiden valtion omistus on Solidiumin hoidossa, ongelma ei koske”, Rytsölä sanoo.

Rytsölä itse ei istu Nesteen tai Fortumin hallituksissa, eikä Varma omista esimerkiksi Nesteestä kuin 1,4 prosenttia. Hän on huolissaan yritysten kehityksen takia ja valtion eli kaikkien veronmaksajien omaisuuden puolesta. Nesteen pörssiarvo on noin 36 miljardia euroa ja Fortumin noin 15 miljardia euroa.

”Valtiolla on kiinni Nesteessä 16 miljardia euroa. Luulisi, että tällaisen omaisuuserän hoitoon haluttaisiin kaikkein parhaat ihmiset. Tähän summaan nähden hallituspalkkiot ovat pieniä rahoja”, Rytsölä sanoo.

Valtio saa Nesteestä osinkotuloa tänä vuonna noin 350 miljoonaa euroa.

Neste nousi viime vuonna myös ylivoimaisesti suurimmaksi yhteisöverojen maksajaksi Suomessa. Se maksoi veroja noin 228 miljoonaa euroa.

Valtiolla on omistuksia useissa pörssiyrityksissä. Yhtiöt, joissa valtiolla on niin sanottu strateginen intressi, ovat suoraan valtioneuvoston kanslian omistajaohjaus­yksikön alaisuudessa.

Pörssiyhtiöistä tähän joukkoon kuuluvat Finnair, Fortum ja Neste. Myös Altia siirtyy loppuvuoden aikana takaisin omistajaohjaus­yksikön alaisuuteen.

Näihin yhtiöihin katsotaan liittyvän esimerkiksi Suomen huoltovarmuuteen tai turvallisuuteen liittyvä etu. Valtio omistaa Finnairista ja Fortumista enemmistön ja Nesteestäkin merkittävän määrävähemmistön eli yhteensä 44,7 prosenttia.

Valtion omistusyhtiö Solidium hallinnoi muita pörssisijoituksia, kuten omistuksia vaikkapa Stora-Ensossa, Valmetissa, Outokummussa, Sammossa ja Elisassa. Se voi käydä osakkeilla kauppaa oman harkintansa mukaan. Solidiumin yhtiöissä hallituspalkkiot ovat Rytsölän mukaan kilpailukykyisellä tasolla, eikä valtio-omistaja ole niiden asettamiseen juuri puuttunut.

Verrattuna tavallisen palkansaajan ansiotasoon Nesteen hallituspalkkiot eivät vaikuta erityisen pieniltä. Etenkin, kun kyse on sivutoimisesta luottamustoimesta. Nesteen hallituksen puheenjohtaja saa tänä vuonna palkkiona 67 900 euroa ja rivijäsen 35 700 euroa.

Rytsölän mukaan palkkioita ei pidä verrata palkkoihin, vaan niitä pitää verrata hallituspalkkioiden tasoon muissa yhtiöissä. Jo suomalaisten yhtiöiden vertailussa Neste häviää rankasti.

”Suurten pörssiyhtiöiden vertailussa hallituksen puheenjohtajan palkkion keskiarvo on 200 000 euron luokkaa ja hallituksen jäsenen keskimääräinen palkkio lähes 90 000 euroa. Nesteen palkkioita korotettiin tänä vuonna hieman, mutta muuten vuoden 2008 jälkeen korotuksia ei ole juuri tehty”, hän sanoo.

Esimerkiksi Nordeassa hallituksen puheenjohtaja saa 300 000 euroa vuodessa, Nokiassa 400 000 euroa. Stora-Enso, jossa Solidiumilla on 27 prosenttia äänivallasta, maksaa hallituksen puheenjohtajalle lähes 200 000 euroa.

Palkkioilla on Rytsölän mukaan väliä, koska kilpailu hallitusjäsenistä on kansainvälistä.

”Toistaiseksi olemme saaneet ihan hyviä edustajia hallitukseen, koska Neste on niin menestynyt ja strategialtaan kansainvälisestikin kiinnostava yhtiö. Öljy- ja kaasualalla on tosi harvoja yhtiöitä, jotka ovat menestyneet uusiutuvassa energiassa. Nämä asiat huomioon ottaen sen pitäisikin kiinnostaa ihan alan ykkösrivin ihmisiä”, hän sanoo.

Tilanne voi muuttua, jos ja kun yhtiön eteen tulee ongelmia. Silloin hallituspalkkioiden pitäisi olla kilpailukykyisellä tasolla, jotta ongelmia ratkomaan saataisiin taitavimmat ihmiset.

Pörssiyrityksen hallituksen tärkein tehtävä on yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen. Hallitus osallistuu yleensä myös tärkeisiin strategisiin päätöksiin ja valintoihin. Isojen pörssiyritysten hallitusten puheenjohtajat ovat usein eläköityneitä ja kokeneita toimitusjohtajia.

”Kun se päivä tulee, jolloin Nesteen tilanne ei ole yhtä hyvä kuin nyt, on ensiarvoisen tärkeää, että yrityksellä on hallitus, jolla on kompetenssia arvioida strategisia vaihtoehtoja ja tilannetta. Tämän tason ihmisille itse eurot eivät välttämättä ole niin tärkeitä, mutta palkkion taso kertoo yhtiön omistajien arvostuksesta yhtiötä kohtaan. Se vaikuttaa kiinnostukseen”, Rytsölä sanoo.

Hän itse on mukana etsimässä ehdokkaita Nesteen hallitukseen yhtiön nimitystoimikunnassa. Siellä istuvat suurimpien omistajien edustajat.

”Yksi ulkomainen kandidaatti, jota haastattelimme, kertoi luulleensa ensin, että kertomamme palkkio oli kuukausipalkkio. Ei keskustelu siitä jäänyt kiinni, mutta kommentti kertoo, että taso on pielessä. Kyseessä on kuitenkin yhtiö, jonka markkina-arvo on 36 miljardia euroa”, Rytsölä sanoo.

Yhtiön kokoon nähden hallituksen palkkiot ovat Rytsölän mukaan kohtuuttoman pienet myös Fortumissa.

Nesteen nimitystoimikunta ei antanut tämän vuoden yhtiökokoukseen ehdotusta hallituksen palkkioista, koska näkemys niiden tasosta oli niin erimielinen. Yhtiö lähetti tammikuussa tiedotteen, jossa nimitystoimikunta edellytti, että ”vuoden 2020 loppuun mennessä [on] luotava suurimpien osakkeenomistajien tukema vaiheittainen suunnitelma hallituspalkkioiden korottamisesta”.

Valtio teki Nesteen kevään yhtiökokoukseen oman ehdotuksen, joka hyväksyttiin. Palkkiot nousivat hieman.

Suunnitelman valmistelu on omistajaohjaus­yksikön johtajan Kimmo Viertolan mukaan kesken. Jo alkuvuonna Viertola kertoi, että palkkioita on tarkoitus asteittain korottaa. Hallituksen huhtikuussa hyväksymässä omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä todetaan, että valtion osakkuusyhtiöissä hallituspalkkioiden pitäisi olla kilpailukykyisiä.

Nesteen ja Fortumin hallituspalkkioista käytiin iso vääntö viimeksi viisi vuotta sitten, kun omistajaohjausyksikkö kannatti palkkioiden reipasta tasokorotusta.

Kun korotuksista nousi vilkas julkinen keskustelu, omistajaohjauksesta tuolloin vastannut ministeri Sirpa Paatero (sd) asettui korotuksia vastaan ja kaatoi ne valtion äänin yhtiökokouksissa.

Yritysten johdon ja hallitusten palkkiot ovat tulenarka keskustelunaihe, koska huippujohtajien palkat ovat usein jopa monikymmenkertaisia tavallisiin palkansaajiin verrattuna. Rytsölä haluaa silti avata keskustelun, jotta hallituspalkkioiden epäsuhta valtion arvokkaimmissa yhtiöissä saataisiin korjattua.

”Siksihän tilanne on tässä jamassa, että kukaan ei halua tästä julkisesti mitään sanoa, kun pelätään lynkkausta. Se on vaan niin, että jokaisesta työstä pitää maksaa markkinahinta. On todella erikoista, että valtionkin omistamissa yhtiöissä tilanne riippuu siitä, onko niiden omistus Solidiumissa vai omistajaohjaus­yksikössä.”