Koronapandemia ja Rauman tehtaan ongelmat hidastivat kasvua Suomessa.

HKScanin Rauman broileritehtaalla on ollut tuotanto-ongelmia.­

Lihatalo HKScan paransi tulostaan vuoden kolmannella neljänneksellä heinä–syyskuussa. Vertailukelpoinen liiketulos parani 3,7 miljoonalla eurolla ja oli 8,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli liki edellisvuoden tasolla 438 miljoonassa eurossa.

Yhtiön mukaan sen vertailukelpoinen liiketulos oli paras kvartaalitulos sitten vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen.

Samaan aikaan koronapandemia hidasti yhtiön mukaan tulosparannusta. Tämä näkyi voimakkaimmin Suomen markkinoilla. Suomessa myös Rauman jo surullisenkuuluisan siipikarjayksikön haasteet jatkuivat.

Vuonna 2017 avatulla Rauman tehtaalla on ollut ongelmia alusta alkaen. Tuotanto on takkuillut pahasti, ja alkuvuonna 2018 HKScan ei saanut myytyä kaupoille lupaamiaan tuotteita. Yhtiö on kertonut aiemmin, että tehtaan linjasto aiotaan nyt uusia.

Rauman investointi toteutetaan pääosin vuoden 2021 alkupuolella, HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sanoi tiedotteessa.

HKScan kertoi, että tammi–syyskuussa siipikarjatuotteiden myynti kasvoi edelleen vahvasti vähittäiskaupassa. Myös punaisen lihan ja lihavalmisteiden myynti kasvoi. Valmisruokien myynnin kasvu oli maltillista, ja yhtiön mukaan kasvutavoitteista on jääty.

HKScan piti näkymänsä ennallaan. Se arvioi, että konsernin vertailukelpoisen liiketulos paranee vuonna 2020 vuodesta 2019.