Suomen minkkitarhoilla alkaa tehostettu koronavirustestaaminen, tiedottaa Ruokavirasto.

Tehotestaus liittyy maailman suurimman minkkimaan Tanskan tilanteeseen. Tanska kertoi keskiviikkona lopettavansa kaikki minkit turkistarhoillaan koronavirusvarotoimena. Tanskassa minkkitarhoilta on löytynyt muuntunut versio koronaviruksesta, joka on levinnyt minkeistä ihmisiin.

Myös Hollannin minkkitarhoilla on ollut laajoja koronavirusepidemioita, joihin on liittynyt ihmisten tartuntoja. Lisäksi tartuntoja on havaittu tarhoilla Espanjassa ja Yhdysvalloissa. Reutersin mukaan Tanskassa virus on levinnyt 207 tilalle.

Koronavirus tarttuu Ruokaviraston mukaan herkästi ihmisestä minkkeihin. Myös supikoirat voivat saada tartunnan.

Ruokaviraston mukaan Suomen turkistarhojen eläimissä ei toistaiseksi ole todettu tartuntoja. Virasto on myös laatinut turkistarhoille hygienia- ja turvatoimet jo aiemmin tartuntojen estämiseksi.

Nyt käynnistyvään tehotestaukseen on valittu 30 turkistarhaa kymmenestä eri kunnasta Pohjanmaan maakunnista. Suomessa on noin 700 turkistilaa, joista valtaosa sijaitsee pohjalaismaakunnissa.

Kuntien valinnassa on huomioitu alueellinen ihmisten koronaepidemian tilanne ja minkkien tuotantomäärät, Ruokavirasto tiedottaa. Näytteeksi on tarkoitus ottaa kuolleita minkkejä, jotka kunnaneläinlääkäri toimittaa Ruokaviraston laboratorioon tutkimuksiin. Näyteminkit ovat kuolleet itsestään, niitä ei siis lopeteta.