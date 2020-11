Yhtiön alustavien suunnitelmien mukaan työpaikkoja vähennetään Suomessa 270, Saksassa 250 ja Ruotsissa 190.

Ruostumatonta terästä valmistava Outokumpu ilmoittaa karsivansa kustannuksiaan ja vähentävänsä enimmillään 1 000 työntekijää ensi vuoden loppuun mennessä.

Yhtiön alustavien suunnitelmien mukaan työpaikkoja vähennetään Suomessa 270, Saksassa 250 ja Ruotsissa 190. Lisäksi vähennyksiä on tarkoitus tehdä muissa eurooppalaisissa maissa ja Yhdysvalloissa.

Keskeinen syy työpaikkojen vähennyksille on se, että Eurooppaan tuodaan paljon ruostumatonta terästä Aasiasta, minkä takia hintakilpailu on ankaraa. Lisäksi koronaviruspandemia on aiheuttanut häiriöitä markkinoille.

”Olemme käynnistäneet yhtiössä useita kustannussäästötoimia, mutta niiden lisäksi nyt suunnitellut uudelleenjärjestelyt ovat välttämättömiä kustannusrakenteemme sopeuttamiseksi. Ymmärrämme, että nämä toimet ovat vaikeita sekä koko organisaatiolle että yksittäisille työntekijöille, ja teemme kaikkemme varmistaaksemme läpinäkyvän ja tasapuolisen prosessin vaikeassa tilanteessa”, sanoo toimitusjohtaja Heikki Malinen tiedotteessa.

Outokummun mukaan suunnitellut vähennykset supistavat sen vuosittaisia kustannuksia 70 miljoonalla eurolla, joista noin 60 miljoonaa euroa suoria henkilöstökustannuksia.

Neuvottelutuloksista riippuen suunnitelluista uudelleenjärjestelyistä arvioidaan syntyvän noin 75–80 miljoonan euron kustannukset, jotka esitetään tuloslaskelmassa oikaisuina. Yhtiö arvioi, että kustannukset kirjataan kuluvan vuoden viimeisellä vuosineljännekselle, ja maksujen odotetaan toteutuvan pääosin ensi vuoden aikana.

Yhtiön hallitus ilmoitti torstaina päättäneensä, että vme vuoden tuloksesta ei makseta osinkoa.

Outokummun yhtiökokous valtuutti toukokuussa hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

”Tammi–syyskuun 2020 tulosta arvioituaan Outokummun hallitus pitää tärkeänä vahvistaa yhtiön tasetta ja on päättänyt, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa”, tiedotteessa sanotaan.

Outokummun liikevaihto oli heinä–syyskuussa 1,3 miljardia euroa ja oikaistu liiketulos 39 miljoonaa euroa tappiollinen. Viime vuonna vastaavaalla ajanjaksolla liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa ja oikaistu liiketulos 13 miljoonaa euroa tappiollinen.

Outokumpu ilmoitti torstaina myös uudesta kolmivaiheisesta liiketoimintasuunnitelmastaan. Ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2021–2022 aikana yhtiön ensisijaisena tavoitteena on pienentää riskejä parantamalla katteita, hallitsemalla kassavirtaa sekä vähentämällä velkataakkansa.

Kahdessa seuraavassa vaiheessa tavoitteena on parantaa tuottavuutta, vastuullisuutta ja tehdä uusia investointeja.

”Yhtiössämme on merkittävästi arvoa, jonka avaamme selkeällä strategialla ja sen päättäväisellä toteutuksella. Outokummulla on vankka perusta, ja olemme toimialamme johtaja niin vastuullisuudessa kuin erikoisteräksissä. Asiakkaamme pitävät meitä ensisijaisena kumppaninaan. Henkilöstömme on kokenutta, tuotantomme vakaata ja maailman huippuluokkaa, ja organisaatiossa vallitsee jatkuvan parantamisen kulttuuri”, sanoo toimitusjohtaja Malinen tiedotteessa.