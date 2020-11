”Viranomaisten on syytä antaa sananvapaudelle ja siihen kuuluvalle tietojen julkisuudelle demokraattisen yhteiskunnan edellyttämä painoarvo. JSN:n näkemyksen mukaan Verohallinto ei nyt toimi näin. Avoimuus on yhteiskunnan kehityksen ydinehto”, kirjoittaa Julkisen sanan neuvosto kannanotossaan.

Journalismin itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvosto (JSN) moittii verottajaa sananvapauden rajoittamisesta. JSN:n kannanoton mukaan verohallinto anna riittävää painoarvoa sananvapaudelle.

Vuotta 2019 koskevat verotiedot julkaisi tiistaina. Verohallinto päätti tänä vuonna olla luovuttamatta medialle yli 4000 hyvätuloisen suomalaisen tietoja.

JSN julkaisi torstainan kokouksessaan yksimielisesti kannanoton Verohallinnon ratkaisua vastaan.

”Verottaja luovuttaa vuosittain medialle listauksia journalistisia verokoneita varten. Näillä listoilla on alarajana 100 000 euron vuositulot. Verottaja on kuitenkin alkanut varsin rutiininomaisesti poistaa tietoja näiltä listoilta, jos sellaista on pyydetty. Tänä vuonna verottaja on salannut listoilta noin 4 400 ihmisen verotiedot. Verottaja on perustellut poistoon suostumista vuonna 2018 voimaan astuneella EU:n tietosuoja-asetuksella”, JSN:n kannanotossa kirjoitetaan.

”JSN toteaa, että viranomaisten on syytä antaa sananvapaudelle ja siihen kuuluvalle tietojen julkisuudelle demokraattisen yhteiskunnan edellyttämä painoarvo. JSN:n näkemyksen mukaan Verohallinto ei nyt toimi näin. Avoimuus on yhteiskunnan kehityksen ydinehto.”

HS protestoi verotietojen avoimuuden puolesta yhdessä 19 muun suomalaislehden kanssa. Protestin takia HS ei muun muassa julkaise marraskuun aikana verokonettaan.

Julkisen sanan neuvosto kiinnittää huomiota siihen, ettei se tulkitse toiminnassaan lakeja vaan hyvää journalistista tapaa. Hyvä journalistinen tapa ja sitä myötä myös JSN:n tulkinnat pohjautuvat Journalistin ohjeisiin. Ohjeissa on monin paikoin tiukempia vaatimuksia kuin esimerkiksi lainsäädännössä.

”Kenen tahansa verotietojen julkaisua erikseen tai verokoneen osana ei voitaisi pitää hyvän journalistisen tavan mukaisena, vaan julkaisemiselle täytyy olla kestävä perustelu”, JSN:n kannanotossa kirjoitetaan.