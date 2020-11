Suomessa toimii satoja turkistarhoja, jotka kamppailevat nyt koronavirusta vastaan. Länsimaissa nuoret eivät enää syty turkeille, mutta turkkeja huutokauppaavan Saga Fursin toimitusjohtaja näkee Tanskan vaikeuksissa markkinaraon.

Koronaviruspandemia on ajanut turkisteollisuuden ahtaalle. Turkisten suosio etenkin länsimaisten nuorten keskuudessa on heikentynyt eläinten hyvinvointiin liittyvistä syistä jo vuosia, eikä laajojen koronavirustartuntaketjujen syntyminen ainakaan auta alaa.

Myös tarve turkiksille vähenee, koska muotiteollisuus kehittää jatkuvasti erilaisia keinoja valmistaa lämpimiä ja aidolta turkikselta näyttäviä materiaaleja ilman varsinaista eläintuotantoa.

Tanskassa minkkitarhoilta on todettu koronaviruksesta muuntunut versio, joka on levinnyt minkeistä ihmisiin. Tartuntoja on ollut minkkitarhoilla lisäksi ainakin Ruotsissa, Hollannissa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa ei ole todettu koronavirustartuntoja turkiseläimillä tai muillakaan eläimillä.

Lokakuun alussa Tanska ilmoitti lopettavansa miljoona tarhaminkkiä koronavirusriskin takia ja nyt se aikoo hankkiutua eroon lopuistakin.

”Tämä on hyvin iso isku turkisalalle, joka on ollut jyrkässä laskussa eettisistä syistä varsinkin länsimaissa”, arvioi Jyväskylän yliopiston sosiologian professori, kulutustutkija Terhi-Anna Wilska.

Wilskan mukaan vanhemmissa ikäluokissa suhtautuminen turkiksiin vaihtelee. Toiset pitävät niitä edelleen ylellisinä ja arvostavat turkisten kestävyyttä ja lämpöä. Maailmalla turkikset ovat suosiossa etenkin osissa Aasiaa ja Venäjällä.

Niin pitkälle Wilska ei mene, että sanoisi koronavirusta alan kuoliniskuksi.

”Se edesauttaa kehitystä, joka on jo ollut erittäin voimakasta. Nuoret eivät voi enää kuvitellakaan pitävänsä turkiksia. Aivan selvää on, että jossain vaiheessa turkistarhauksen kysyntä voi käydä hyvinkin vähiin”, Wilska sanoo.

Suomensupi on herkkä saamaan koronavirustartunnan. Kuvassa suomensupeja turkistarhassa Pohjanmaalla viime vuonna.­

Myös Suomen turkistarhoilla kuuluu tällä hetkellä kirjaimellisesti kuolinkorahduksia.

Saga Fursin toimitusjohtajan Magnus Ljungin mukaan moni tarha on aloittanut nahkonnan eli minkkien ja kettujen nahkojen irroittamisen.

Eläinten nahkonta käytännössä voi suojata turkisalaa koronaviruksen leviämiseltä. Nahkoissa tai valmiissa turkeissa tartunnat eivät nykytiedon mukaan leviä.

”Nahkonnan jälkeen tarhoissa on myös vähemmän eläimiä ja myös väki vähenee. Riskit siis pienenevät”, Ljung sanoo.

Saga Fursin turkishuutokauppa yhtiön toimitiloissa Vantaan Varistossa vuonna 2014. Yleensä yhtiön huutokaupoissa ostajat ovat enimmäkseen kiinalaisia.­

Saga Furs on suomalainen turkishuutokauppayhtiö, jonka omistavat suomalaiset turkistarhaajat. Viimeksi yhtiö järjesti kansainvälisen turkishuutokaupan Vantaalla syyskuussa. Tuolloin minkinnahkoja myytiin 4,2 miljoonaa. Tarjolla niitä olisi ollut 5,6 miljoonaa.

Lue lisää: Vantaalla on halli täynnä miljoonia ketunnahkoja, joita kukaan ei osta – Keskiviikkona päättynyt huutokauppa saattaa olla kuolinisku monelle turkistilalle

Pandemia on polkenut minkinnahkojen hintoja. Alalla on pelätty heikon tilanteen ajavan tarhoja konkurssiin. Nyt Tanskassa lopetetaan 15–17 miljoonaa minkkiä, mikä vähentää ylitarjontaa.

Ljung ei kuitenkaan usko, että Tanskan tilanteella on isoja käytännön vaikutuksia Suomen turkisalaan.

”Pidemmällä aikavälillä se voi vaikuttaa, mutta siihen liittyy paljon spekulointia”, Ljung sanoo.

Minkkitarhoilla eläimet paritetaan maaliskuun alkupuolella ja pennut syntyvät huhtikuun lopulla. Kasvettuaan pennut lopetetaan loppusyksyllä ja nahkonta alkaa. Ljungin mukaan kaikki minkit on nahkotettu marraskuun loppuun mennessä.

Ensimmäinen huutokauppa järjestetään vuoden lopussa. Huutokaupat järjestetään neljä kertaa vuodessa ja isoin niistä on maaliskuussa.

Suomessa on Ljungin mukaan noin 750 000–800 000 minkkiä ja noin 130 000 suomensupia. Pääkasvatuseläin Suomessa on kettu, joita on noin 1,8 miljoonaa.

Minkki ja suomensupi ovat herkkiä saamaan koronavirustartunnan. Tarhaketuilla koronavirusta ei ole todettu.

Alalla on säännöt tarhojen toimintaan koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Hygieniamääräyksiin kuuluvat maskipakon lisäksi käsi- ja työvaatehygienia sekä vierailukielto ja rajattu henkilöliikenne tiloille. Eläimiä saa hoitaa vain terveenä ja uusille kausityöntekijöille on karanteenisäännöt.

Monet näistä säännöistä ovat tulleet tutuksi missä tahansa suomalaisessa työpaikassa.

Alan etujärjestöt eli Suomen Turkisteläinten Kasvattajain liitto (Fifur) ja Euroopan kattojärjestö Fur Europe ovat varautuneet koronaviruksen torjuntaan huhtikuusta alkaen.

Ruokavirasto aloittaa tehostetun testauksen Pohjanmaan tiloilla estääkseen tartuntojen leviämistä. Viraston eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksonen kertoo, että tähän mennessä koronaviruksen varalta on testattu vasta melko vähän tarhoja.

Minkit voivat saada koronaviruksen. Tanskassa tarhoilta on löytynyt muuntunut versio koronaviruksesta, joka on levinnyt minkeistä ihmisiin.­

Tulevan tehotestauksen ensimmäisessä vaiheessa on mukana 30 tarhaa kymmenestä eri kunnasta Pohjanmaan eri maakunnista, joissa suurin osa Suomen noin 700 turkistarhasta sijaitsee. Ensivaiheessa testit tehdään parin viikon päästä ja sen jälkeen testausta on tarkoitus laajentaa kaikkiin Suomen tarhoihin. Fifurin torstaina lähettämän tiedotteen mukaan liitto pitää testausta tärkeänä.

”Tarhoilla on jo olemassa tiukat suojauskeinot, ettei ihminen tartuttaisi minkkiä. Periaatteessa on mahdollista, että tartuntoja tulee, mutta on myös mahdollista estää nämä tartunnat”, Laaksonen toteaa.

Laaksosen mukaan tehotestattavat tarhat valitaan myös sen mukaan, millä alueilla on enemmän tartuntoja ihmisten keskuudessa.

”Mitä enemmän ihmisissä on tartuntoja, sitä isompi on riski, että minkit saavat tartunnan.”

Laaksosen mukaan valmis turkis tai nahka ei ole tartuntariski, vaikka elävässä turkiseläimessä olisi ollut koronavirus.

”Koronavirus kuolee pinnoilta melko nopeasti. Nahkonnan alkuvaiheessa voi olla riski, mutta ei sen jälkeen.”

Saga Fursin Ljung uskoo, että Tanskan massiiviset lopetukset voivat vaikuttaa jopa positiivisesti Suomen markkinaan.

”Alalla on ollut ylituotantoa ja tämän kautta se vähenee.”

Jos kysyntä pysyy samana ja tarjonta vähenee, se normaalisti nostaa hintoja.

”Ennen Tanskan keskiviikkoista ilmoitusta meillä on näkynyt positiivisia merkkejä markkinoilla, kun tuotanto on tullut alas”, Ljung sanoo.

Ljungin mukaan ala ja tarhaajat jatkavat niin kauan, kun toiminta on kannattavaa. Suunta on ollut alaspäin viime vuosina. Ljungin mukaan turkisten tuotanto Suomessa on laskenut noin puoleen vuosien 2013–2014 tasosta.