Nyt kun taistelu on ohi, Laineelta ei heru kriittistä sanaa kenestäkään. ”Jukka Moisiohan on arvostettu ja hyvä yritysjohtaja”, hän sanoo Neleksen hallituksen puheenjohtajasta.

Maanantaina 13. heinäkuuta Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine oli lomalla kuten suuri osa Suomea. Kello 8.30 aamulla lomapäivän rauha oli mennyttä: ruotsalainen teollisuusyritys Alfa Laval ilmoitti aikovansa ostaa teollisuuden venttiileitä tekevän suomalaisyhtiön Neleksen.

Neleksen hallitus puolsi hanketta. Tarjottu 11,50 euron osakehinta ylitti runsaalla 30 prosentilla yhtiön pörssikurssin.

Uutinen saavutti Laineen nopeasti, mutta hän ei ollut uskoa silmiään. Miten voi olla mahdollista, että vasta kaksi viikkoa pörssissä olleen Neleksen hallitus päätyi myymään?

Kaiken lisäksi Valmet oli kesäkuussa hankkinut omistukseensa 15 prosenttia Neleksen osakkeista ja noussut yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Silti ostotarjouksesta ei ollut keskusteltu Valmetin kanssa sanaakaan.

Heti aamulla Laine haukkui HS:n haastattelussa lyttyyn Neleksen hallituksen, jota johtaa Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio.

”Yritystä on kehitetty tähän mennessä 60 vuotta, ja nyt hallituksella oli kaksi viikkoa kärsivällisyyttä sen jälkeen kun yhtiö listattiin pörssiin. Mielestäni yhtiön hallitus on tehnyt erittäin hätiköidyn päätöksen”, Laine sanoi tuolloin.

Reaktiossa oli mukana aitoa tunnetta. Laine on ollut melkein koko työuransa töissä Valmetissa, josta tuli vuosituhannen vaihteessa Metso ja sitten taas Valmet.

Metsossa Laine johti muiden töiden ohella venttiililiiketoimintaa eli Nelestä kahdeksan vuotta 2000-luvun alussa. Hän tuntee liiketoiminnan ja siellä olevat ihmiset.

Nyt marraskuun alussa Alfa Laval joutui perääntymään. Viikko sitten päättyneeseen ostotarjoukseen tarttui lopulta vain noin 14 prosenttia Neleksen omistajista, jos mukaan ei lasketa noin 11 prosenttia omistavaa ruotsalaista Ceviania.

”Oli se yllättävän heikko tulos”, Laine sanoo.

” ”Pitääkö tätä nyt nähdä ylipäätään niin kilpailuna?”

Tarjouksen kaatuminen oli suurelta osin Laineen ja Valmetin ansiota. Jyrkkä arvostelu herätti kesähelteillä kiivaan keskustelun kotimaisesta omistajuudesta, mikä varmasti vaikutti ainakin piensijoittajien näkemyksiin.

Laineen johdolla Valmet on myös käyttänyt heinäkuun jälkeen noin 250 miljoonaa euroa Neleksen osakkeiden ostoon, niin että sen osuus kasvoi lähes 30 prosenttiin.

Onko Laineella nyt voittajaolo?

”Jaa. En haluaisi nähdä tätä minään voittona. Pitääkö tätä nyt nähdä ylipäätään niin kilpailuna? Haluamme olla rakentamassa Valmetin ja Neleksen yhteistä tulevaisuutta, ja nyt se on taas mahdollista”, hän sanoo.

Neles on alkujaan Antti Nelimarkan ja Eero Santasalon vuonna 1956 perustama yhtiö. Se myytiin vuonna 1982 Rauma-Repolalle, ja samalla yhtiö päätyi osaksi Metsoa.

Laineen mukaan yhtiöllä on poikkeuksellista osaamista ja teknologiaa.

”Nelimarkka keksi aikanaan metallitiivisteen venttiileihin, ja sitä tekniikkaa on sitten kehitetty ja tehty venttiilejä erittäin vaativiin käyttökohteisiin. Ne ovat toimintavarmoja esimerkiksi vaativassa prosessiteollisuudessa sekä energia- ja hiilivetyteollisuudessa. Neleksellä on myös erittäin hyvä osaaminen älykkäissä asennoittimissa, jotka diagnosoivat venttiilin toimintaa ja säätävät sen asentoa.”

Ostotarjous Neleksestä harmitti Lainetta myös siksi, että hänellä oli ollut yhtiölle suunnitelma jo vuosia: kun aika olisi oikea, Neles yhdistettäisiin Valmetiin. Cevian ehti väliin.

Konepajajätti Metso synnytettiin Valmetin ja Rauma-Repolan fuusiolla vuosituhannen vaihteessa. Ei kuitenkaan mennyt kauan, kun ruotsalainen aktivistisijoittaja Christer Gardell ja hänen yhtiönsä Cevian kiinnostuivat Metsosta.

Gardell laski, että Metson osista saisi erikseen myytyinä Metson markkina-arvoa paremman hinnan.

Vuonna 2013 Metsosta päätettiin irrottaa paperikone- ja sellutehdasliiketoiminta, jonka uskottiin olevan taantuva ala. Pasi Laine nousi Valmetiksi nimetyn yhtiön johtoon. Vastoin odotuksia Valmet menestyi, ja sen arvo on sittemmin kolminkertaistunut.

Vuonna 2016 Valmet osti Metsosta 340 miljoonalla eurolla automaatioliiketoiminnan. Se täydensi hyvin paperikoneiden ja sellutehtaiden tarjontaa, kun kauppoihin voitiin liittää myös automaatiojärjestelmä.

Tämänkin osan Metsosta Laine tunsi hyvin – hän aloitti uransa juuri automaatiopuolella.

Seuraavan palasen piti olla Neles, mutta Metson omistajat ehtivät ensin. Metso päätettiin jälleen jakaa, ja Cevian alkoi kaupitella Nelestä mahdollisille ostajille.

Laineen mukaan Valmetiinkin oltiin yhteydessä viime talvena mutta yhteydenotto jäi vain alustavaksi tunnusteluksi.

Valmet kuitenkin neuvotteli valtio-omisteisen Solidiumin kanssa sopimuksen, jolla se osti kesäkuussa valtiolta 15 prosenttia Neleksestä.

Valtio on myös Valmetin suurin osakkeenomistaja.

” ”Olen ollut paljon enemmän lehtien palstoilla kuin tykkään olla.”

Kun Alfa Laval teki tarjouksensa, Laine huomasi joutuvansa vieraaseen rooliin. Hän alkoi vaikuttaa tavoittelemansa yhtiön arvoon ja kohtaloon julkisilla kannanotoilla. Niin toimivat yleensä aktivistisijoittajat, sellaiset kuin Christer Gardell.

Miltä se tuntui?

”No, olen ollut paljon enemmän lehtien palstoilla kuin tykkään olla. Mutta siinä tilanteessa oli pakko toimia.”

Valmet teki syyskuussa myös ehdotuksen Valmetin ja Neleksen fuusiosta. Senkin voi panna julkisen vaikuttamisen piikkiin, koska Laineelle tuskin tuli yllätyksenä, ettei ylimalkaiseksi jäänyt ehdotus johtanut mihinkään.

Nyt kun peli on voitettu, Laineelta ei enää irtoa kriittistä sanaa kenestäkään. Kaunat voidaan unohtaa, kun Alfa Laval on heitetty ulos ja Neles on palannut nollapisteeseen. Tosin sillä erotuksella, että Neleksen arvo on noussut parikymmentä prosenttia ja Valmet on käyttänyt 250 miljoonaa euroa valtauksensa puolustamiseen.

Laine toivoo rauhaa itselleen ja Nelekselle.

”Tärkeintä on, että tilanne Neleksen ympärillä nyt rauhoittuu ja yhtiö saa keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen. Uskon, että yhtiön hallituskin tekee parhaansa tästä eteenpäin. Olen tuntenut Jukan [Moisio] pitkään, eikä meillä ole ollut vaikeuksia keskustella asioista muissa tilanteissa. Hänhän on hyvin arvostettu ja hyvä yritysjohtaja.”

Samalla Laine kertoo arvostavansa myös Ceviania.

Voi olla, ettei Lainetta nähdä vähään aikaan parrasvaloissa muulloin kuin Valmetin tulostiedotustilaisuuksissa. Niissä hän kertoo tuloksesta luottamusta herättävän pitkäpiimäisesti, tehokkaalla insinöörienglannilla ja paperista lukien.

Silloin tällöin virkkeiden väliin tupsahtaa suomalainen no- tai joo-sana.

Fuusiosuunnitelma on yhä voimassa, mutta aikataulu voi venyä. Omistustaistelu nosti Neleksen arvoa sen verran, että nykyisillä hinnoilla fuusiota olisi vaikea myydä Valmetin omistajille.

Toisaalta: jos Neleksen arvo laskee, sen pitäisi näkyä yhtiöstä 30 prosenttia omistavan Valmetinkin arvostuksessa. Yhtälö on siksi Valmetin kannalta hieman hankala.

Kiirettä Valmetilla ei ole.

”Uskon, että ajan myötä tulee tilanne, jossa fuusio voidaan toteuttaa järkevästi”, Laine sanoo.