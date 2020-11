Vakuutuslautakunnan ratkaisut ovat suosituksia, joita lähes aina noudatetaan. Pohjola tutkii vielä päätöksen perusteluita, ennen kuin se päättää toimenpiteistä.

Vakuutuslautakunta (Fine) suosittelee, että vakuutusyhtiö Pohjolasta keskeytysvakuutuksen ottaneille ravintoloille maksetaan korvauksia koronaviruspandemian aiheuttamien tulonmenestysten takia kesäkuun alusta lähtien.

”Päätös koskee siis vain Pohjolan myymiä keskeytysvakuutuksia. Muiden vakuutusyhtiöiden vakuutuksissa ehdot on yleensä kirjattu niin, etteivät ne sovi koronaepidemian kaltaisen tilanteen korvaamiseen”, johtava lakimies Harri Isokoski Finestä sanoo.

Pohjolan keskeytysvakuutuksen ehdoissa viitataan nimenomaan tartuntalain nojalla tehtäviin ravintolatoiminnan rajoituksiin. Ennen kesäkuuta ravintolat suljettiin erilaisilla suosituksilla ja määräyksillä, kuten muutoksella majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin. Niitä Pohjolankaan ehdot eivät kattaneet. Siksi Pohjolan ei tarvitse korvata ennen kesäkuun alkua syntyneitä tappioita.

Kesäkuun alun jälkeen muutokset ovat perustuneet tartuntatautilakiin.

”Vakuutusehdossa on mainittu ne lait, kuten tartuntatautilaki, joissa on määritelty ne sallitut liiketoimintaan kohdistuvat rajoitustoimenpiteet, joiden varalta vakuutus on myönnetty. Muusta lainsäädännöstä seuranneet mahdolliset rajoitukset ja viranomaistoimet eivät ole kuuluneet keskeytysvakuutuksen piiriin, vaikka näiden rajoitusten alkusyy sinänsä olisikin ollut covid-19-epidemia”, Isokoski sanoo.

Pohjolan korvausjohtajan Sari Styrmanin mukaan yhtiössä tutustutaan vielä Finen päätöksen perusteluihin, ennen kuin toimenpiteistä päätetään. Pohjola on saanut jo Finen käsittelyn aikana esittää vastineensa asiassa.

”Fine on tehnyt perusteellista työtä asian käsittelyssä ja päätös on siksi pitkä. Siksi tässä menee hetki, että käymme tämän kunnolla läpi”, Styrman sanoo.

Styrman ei halua kommentoida, miten suurista korvaussummista asiassa on kyse. Finen Isokosken arvion mukaan ne lienevät mittavia, koska ravintoloiden toimintaa on merkittävästi rajoitettu vielä kesälläkin.

Pohjola on osa OP-ryhmää.

Fineen on tullut käsiteltäväksi useita kymmeniä valituksia Pohjolan asiakkailta. Fine on alan viranomaisten ja yritysten yhdessä ylläpitämä taho, jonka lautakunnissa käsitellään rahoitus- ja vakuutusalaan liittyviä riitoja yritysten ja asiakkaiden välillä. Vakuutuslautakunnan ratkaisut ovat suosituksia, mutta yleensä niitä noudatetaan.

”Kyseessä ei ole pelkkä sopimusehtojen muodollinen tulkinta. Vakuutuslautakunnan ratkaisussa huomioidaan viranomaismääräysten muuttuminen epidemian eri ajankohtina ja niiden vaikutukset siihen, mitä keskeytysvakuutuksesta korvataan”, Isokoski sanoo.

Fine painottaa, että korvattavien menetysten pitää johtua suoraan viranomaisten toimenpiteistä, kuten asiakaspaikkojen, aukioloaikojen tai anniskeluaikojen rajoituksista. Se, että asiakkaat ovat vähentäneet ravintoloissa käyntiä ei riitä korvauksen perusteeksi.

Uutinen päivittyy.