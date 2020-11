Maailman isoimmat peliyhtiöt ovat tehneet muhkeita tilejä pandemiassa. Ensi viikolla lanseerattavat uudet Xbox- ja Playstation-konsolit antavat lisäpiristettä.

Osa leipoo hapanjuurileipää, toinen remontoi ja kolmas panostaa kotijumppaan. Pandemia ajoi ihmiset kotiensa suojaan keksimään viihdykettä ajankuluksi.

Puuhastelu kasvatti sisustus- ja nikkarointi­tuotteiden myyntiä, mutta kotoilu kilahti etenkin isojen peliyhtiöiden kassaan.

Japanilaisen peliyhtiön Nintendon nettotulos kasvoi 243,6 prosenttia sen tilikauden ensimmäisellä puoliskolla. Tulos oli reilut 213 miljardia jeniä eli noin 1,7 miljardia euroa.

”Saamme kolme jouluneljännestä yhdellä tilikaudella”, Asymmetric Advisorsin markkinastrategi Amir Anvarzadeh sanoo Bloombergin mukaan.

Anvarzadehin mukaan Nintendon tulos on ”merkittävä, pandemiasta johtuva positiivinen vääristymä”. Hän uskoo pandemian toisen aallon tuovan peliyhtiöille toisen myyntiaallon Euroopassa ja myös muualla.

Myyntiä piristävät uusien pelikonsolien tulo kauppoihin. Ensi viikolla lanseerataan Microsoftin Xbox Series X ja osassa maailmaa Sonyn Playstation 5, jonka Suomen lanseeraus on 19. marraskuuta. Nintendo on kisassa mukana yli kolme vuotta sitten lanseeratulla Switchillä.

Nintendo Switch myy edelleen hyvin.­

Nintendo nosti tilikauden nettotulosennustetta 100 miljardilla jenillä eli yli 800 miljoonalla eurolla. Se arvioi tekevänsä yli 2,4 miljardin euron nettotuloksen ja myynnin nousevan 11,4 miljardiin euroon maaliskuussa loppuvalla tilikaudella.

Isot amerikkalaiset peliyhtiöt Activision Blizzard, Take Two ja Electronic Arts eli EA ovat pandemia-ajan lellikkejä. Yhtiöt ennakoivat joulun tuovan kasvua.

Silti Fifan ja Simsin julkaisija EA petti markkinaodotukset tuloksellaan. Pelitalon liikevaihto väheni vuoden kolmannella neljänneksellä 30,7 prosenttia noin 770 miljoonaan euroon. Reutersin mukaan analyytikot ennustivat noin 820 miljoonaa euroa.

EA:n talousjohtajan Blake Jorgensonin mukaan kyseessä on ”paluu vähän normaalimpaan”. Jorgenson viittasi huikeisiin myyntilukuihin edellisellä neljänneksellä.

Viikon tulosjulkistajiin kuului myös Take Two, jonka liikevaihto supistui hieman heinä–syyskuussa noin 710 miljoonaan euroon. Nettotulos taas kasvoi 38 prosenttia noin 84 miljoonaan euroon.

Pelien sisällä tehtyjen ostosten arvo kasvoi 56 prosenttia. Yhtiön mukaan tästä myynnistä tulee liki 60 prosenttia sen liikevaihdosta.

World of Warcraftin, Call of Dutyn ja Candy Crushin takana olevan Activision Blizzardin liikevaihto kasvoi yli 52 prosenttia 1,7 miljardiin euroon heinä–syyskuussa. Yhtiön nettotulos liki kolminkertaistui noin 510 miljoonaan euroon.

Tutkimusyhtiö NPD:n mukaan videopelien Yhdysvaltain myynti kasvoi yli viidenneksen viime vuoden tammi–syyskuusta noin 29 miljardiin euroon.

Nintendon klassikkohahmo Super Mario näkyi viime joulunakin isosti yhtiön Tokion myymälässä.­

EA ehti lykätä Madden NFL 21 -pelin julkaisua, mutta sai sen ulos elokuussa. Syyskuussa peli oli NPD:n videopelien myyntitilaston kolmantena. Kärjessä olivat uutuuspelit Marvel’s Avengers ja Nintendon Super Mario 3d All-Stars.

EA arvioi, että jouluna kaupaksi käyvät sen urheilupelit, kuten FIFA ja Madden NFL.

Take Two odottaa joulusuosiota erityisesti peliperheilleen NBA 2K20 ja Grand Theft Auto. Yhtiö nosti liikevaihtoennustettaan kyseisten pelien suosioon nojaten. Aiemmin Take Two nosti arviotaan koko vuoden myynnille elokuussa. Nyt se aikoo yltää noin 2,7–2,8 miljardin euron liikevaihtoon.

Activisionin julkaisema Call of Duty Black Ops II julkaistiin jo vuonna 2012. Joulusesonkiin on tulossa peliperheen uusi osa.­

Call of Duty -perheen uusi jäsen julkaistaan ensi viikolla. Call of Duty: Black Ops Cold War -peliin on ladattu paljon odotuksia. Lanseerauksen alla Activision Blizzard nosti koko vuoden myyntiennustetta noin 6,8 miljardiin euroon.

Nintendon tuloksen tekivät Switch-laite ja erityisesti Animal Crossing -peli. Switch tuli markkinoille maaliskuussa 2017, mutta sen odotetaan myyvän tälläkin tilikaudella 24 miljoonaa kappaletta.

Nintendon johtaja Shuntaro Furukawa sanoo AFP:lle, että kilpailijoiden konsolilanseeraukset eivät vaikuta yhtiön toimintaan merkittävästi.

”Toisaalta sukupolvenvaihdos laitteissa on erittäin iso tapahtuma koko peliteollisuudelle.”