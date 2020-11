New York

Koronaepidemia pudotti ravintola-alan työpaikat New Yorkissa lähes puoleen: Osa ravintoloista etsii lohtua terasseista, mutta kylmä talvi huolettaa

Kaduille rakennetut terassit ovat auttaneet pitämään New Yorkin ravintoloita pystyssä, mutta kylmenevä sää huolestuttaa ravintoloitsijaa.

Vielä vuosi sitten tämä ei olisi ollut laillista.

Vilkkaan korttelin kulmassa sijaitsevan ravintolan markiisin alla on yhdeksän puista pöytää. Autotien reunaan on pystytetty kirkkaan punainen pressukatos, jonka alta löytyy lisää pöytiä, muoviseinillä toisistaan erotettuina.

Asiakaspaikkoja on vain runsas kolmannes siitä, mitä Brooklynin Park Slopessa sijaitsevan Miriam-ravintolan sisälle mahtuisi, mutta ravintoloitsija Rafi Hasid on tyytyväinen.

”Viime kuukaudet ovat olleet haastavia, mutta olosuhteet huomioon ottaen olemme sopeutuneet hyvin.”

Ennen koronavirusepidemiaa terassit olivat poikkeus, joita kaupunki ei sallinut ilman erikoislupaa.

New Yorkissa epidemia on iskenyt kovaa ravintola-alalle. Alan taloudellinen merkitys on valtava: viime vuonna enemmistö Manhattanilla solmituista uusista vuokrasopimuksista tehtiin ravintola-alalle.

Ravintola-ala on myös yksi kaupungin suurimmista työllistäjistä. Viime vuonna ravintola-alalla oli New Yorkin osavaltion mukaan lähes 318 000 työpaikkaa. Elokuun lopulla ravintola-ala työllisti vain 174 000 ihmistä.

Vuodesta 2015 lähtien amerikkalaiset ovat käyttäneet enemmän rahaa ravintoloissa kuin ruokakaupoissa.

Tarjoilija Raul pyyhki pöytiä lounasajan jälkeen Miriam-ravintolassa.­

Rafi Hasidin Miriam-ravintolan ikkunaan on tulostettu ilmoitus New Yorkin Open restaurants -ohjelmaan liittymisestä. Se vahvistaa, että Hasidin äidin mukaan nimetty ravintola on saanut kaupungin liikennevirastolta luvan laittaa pöytiä ravintolan ulkopuolelle.

Ensi viikolla pressujen tilalle nousee puinen, kylmältä säältä toivottavasti paremmin suojaava rakennelma. Tavoitteena on palvella asiakkaita ulkona läpi talven. Sää määrittää, kuinka kannattavaa siitä tulee.

Keskitalven kylmimpinä päivinä New Yorkissa lämpötila voi painua pakkasen puolelle, mutta ilman purevuutta lisää kolea tuuli.

Kesäkuun lopulla sallitut terassit ovat koituneet monen ravintolan, myös Hasidin omistamien ravintoloiden pelastusrenkaaksi.

Voittoa niillä on kuitenkin vaikea tehdä. Vaikka terassi olisi täynnä, ei kumpikaan Hasidin ruokaravintoloista ole hänen mukaansa yltänyt pelkän terassin tuloilla lähellekään samaan kuin aikana ennen epidemiaa.

Selvästi alle puolet New Yorkin ravintoloista, vajaat 10 000, avasi kesän aikana kaupungin uusien sääntöjen salliman terassin. Hasidin mukaan se ei ole ihme. Terassin rakentaminen on kallista, puhumattakaan kaupungin syksyllä sallimista lämmittimistä.

”On selvää, etten saa yhden talven aikana uudistuksiin laittamiani rahoja takaisin.”

Siksi Hasid oli helpottunut, kun kaupunki syyskuun lopulla vahvisti, että terassirakennelmista sekä lämmittimistä tulee pysyvä osa New Yorkin katukuvaa.

Kaupunki salli kesäkuun lopussa terassien lisäksi myös kadunpätkien sulkemisen liikenteeltä, jos kolme tai useampi ravintolan hakee poikkeuslupaa.

Yksi poikkeusluvan saaneista kortteleista on Hell’s Kitchenin kaupunginosassa 46. kadulla Manhattanilla.

Kadun vajaasta 20 ravintolasta yksi on sulkenut ovensa tilapäisesti, ja muutama on jo purkanut terassirakennelmansa. Swing 46 -ravintolan edustalla on yhä terassi, mutta ei yhtään lämmitintä.

”Ne ovat kalliita ja niiden raahaaminen sisälle olisi hirveä homma, kun emme voi jättää mitään ulos kadulle”, sanoo pitkään mustaan talvitakkiin pukeutunut ravintolapäällikkö Michelle Collier. Ulkona pöytiä on vajaat parikymmentä, mutta viileää säätä uhmaa vain yksi seurue.

”Toivomme, että kuvernööri antaisi vihreää valoa sille, että ravintolan sisään pääsisi 50 prosenttia asiakaskapasiteetista. Se on ainut toivo selvitä.”

Tällä hetkellä sisätiloissa voi ruokailla vain 25 prosenttia tavallisesta asiakasmäärästä.

Ennen syyskuun loppua asiakkaat eivät saaneet ruokailla sisätiloissa lainkaan. New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo on höllentänyt koronaviruksen myötä asetettuja säännöksiä yksi kerrallaan.

Miriam-ravintolan terassilla on lounasaikaan navakan tuulisena päivänä ruokailijoita noin puolessa pöydistä.

Punaisen katoksen suojissa lounastaan lopettelevat Seth ja Ana eivät ole kumpikaan syöneet sisällä ravintoloissa sitten maaliskuun – eikä mahdollisuus houkuttele.

”Riski tuntuu turhalta, kun voi yhtä hyvin pukeutua lämpimästi ja syödä terassilla”, Ana sanoo.

Seth ja Ana olivat alkuiltapäivästä ainoat asiakkaat Miriam-ravintolan terassilla.­

Miriam-ravintolan ravintoloitsijalle Rafi Hasidille sopeutuminen koronaviruksen määrittelemään nykytilanteeseen on vaatinut valtavasti työtä.

”Olemme miettineet ihan kaiken uusiksi. Kaiken.”

Israelin Tel Avivista New Yorkiin vuonna 2000 muuttanut Hasid on tosin sitä mieltä, että selvitäkseen ravintola-alalla on joka tapauksessa uudistuttava jatkuvasti.

”Ystäväni kutsuvat minua trapetsitaiteilijaksi.”

Näyte kyvystä taiteilla kriisin keskellä on myös kesällä avattu uusi noutoruokaan keskittynyt ravintola.

”Se riski kannatti ottaa, sillä löysimme hyvän valmiiksi ravintolakäyttöön sopivan liiketilan. Ja se helpottaa, että kyseessä on enemmänkin deli kuin ravintola.”

Ravintoloitsija Rafi Hasidin mukaan yksi salaisuus hänen ravintolansa pärjäämiseen on se, että Miriam-ravintola sijaitsee alueella, jossa asiakaskunta ei koostu yksinomaan turisteista tai toimistotyöläisistä.­

Kun New Yorkin pormestari Bill de Blasio määräsi ravintolat ja baarit suljettaviksi asiakkailta maaliskuun puolivälissä koronavirustartuntojen hillitsemiseksi, sulki moni ravintola ovensa kokonaan, vaikka nouto- ja tilausruokailun pyörittäminen oli yhä sallittua. Myös Rafi Hasid päätti sulkea ravintolansa Miriamin ja Wolf and Deer -baarin sekä Manhattanin Tribecassa sijaitsevan 1803 NYC:n.

”Me jaoimme jäljellä olevan ruuan pois sitä tarvitseville ihmisille”, Hasid kertoo.

Alkuun Hasid ajatteli pitävänsä ravintolat kiinni siihen asti, että ohjeistukset lieventyvät. Mieli muuttui, kun israelilaista ruokaa valmistavan Miriamin asiakkaat alkoivat pesah-juhlan alla kysellä mahdollisuutta juhlapyhän ruokien tilaamiseen. Sen jälkeen Hasid sulki ravintolan uudelleen, mutta vain viikoksi, sillä asiakkaat jatkoivat kyselyitä noutoruoan perään.

Yksi salaisuus selviämiseen on Hasidin mukaan juuri tässä. Miriam sijaitsee alueella, jossa asiakaskunta ei koostu yksinomaan turisteista tai toimistotyöläisistä. Ravintolat, joiden tulovirta koostuu pitkälti näiden asiakasryhmien dollareista ovat olleet pulassa.

Ennen epidemiaa nimenomaan suurkaupunkien keskustoissa tiliä tehnyt hampurilaisketju Shake Shack ilmoitti, että sen toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 40 prosenttia matalampi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Ruuhkaisilla paikoilla sijaitsevat kalliit liiketilat ovat koituneet taakaksi muillekin kuin Shake Shackille. Esimerkiksi pikaruokaketjut Subway ja Le Pain Quotidien ovat sulkeneet osan Manhattanilla sijaitsevista toimipisteistään kokonaan.

Tarkalleen ei tiedetä, kuinka moni New Yorkin 27 000 ravintolasta on sulkenut ovensa pysyvästi. Ravintoloiden etujärjestön selvityksen mukaan jopa kaksi kolmesta ravintolasta arvioi joutuvansa sulkemaan pysyvästi ellei valtio tarjoa tukirahaa. Ravintola-alan työllisyys puolestaan on viimeisimmän arvion mukaan vain runsas puolet siitä, mitä se oli kuluvan vuoden helmikuussa.

Ravintoloiden etujärjestön NYC Hospitality Alliancen mukaan heinäkuussa jopa 40 prosenttia ravintoloista jätti vuokransa maksamatta. The New York Timesin mukaan yhdeksän ravintolaa kymmenestä ei ole syksyllä pystynyt maksamaan täyttä vuokraa. Vaikka huhti-, touko- ja kesäkuu olivat vaikeita, on Rafi Hasid kyennyt maksamaan vuokransa, toistaiseksi.

”Nykyisin jokainen päivä tuntuu kahdelta viikolta, siksi on vaikea ennustaa kovin pitkälle.”