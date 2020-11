Kannabistuotteiden myynnin arvioidaan nousevan vuosikymmenen puoliväliin mennessä kymmenillä miljardeilla euroilla.

Lääkekannabisviljelma New Yorkin osavaltion Ravenan kaupungissa elokuussa 2019.­

Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä äänestettiin useissa osavaltioissa myös kannabiksen käytön laillistamisesta. Vapaamman huumelainsäädännön kannattajille vaalit olivat menestys: Arizonassa, Montanassa, New Jerseyssa ja Pohjois-Dakotassa äänestäjät päättivät kannabiksen viihdekäytön laillistamisesta.

Kaikkiaan 15 osavaltiota on sallinut aikuisille kannabiksen viihdekäytön. Niiden joukossa on muun muassa Kalifornia ja Washington. Useissa muissa osavaltioissa kannabiksen käyttö on sallittua lääkkeenä. Lääkekannabiksen käyttö vaatii yleensä lääkärin allekirjoittaman todistuksen.

”Tämä on mahtava voitto kannabikselle”, iloitsi huumausainelainsäädännön asiantuntija ja Brookings Institution -ajatushautomon apulaisjohtaja John Hudak uutiskanava CNN:n haastattelussa.

The Hill -lehden mukaan Yhdysvalloissa on joka päivä vangittuna noin 450 000 ihmistä epäiltynä väkivallattomista huumausainerikoksista. Monissa nyt kannabiksen käytön laillistaneissa osavaltioissa rangaistuskäytännöt ovat olleet varsin tiukkoja.

On mahdollista, että erityisesti New Jerseyn päätös voi tulevaisuudessa vaikuttaa myös Yhdysvaltain koillisosien, esimerkiksi New Yorkin ja Pennsylvanian huumelainsäädäntöön.

Kannabiksen käyttö ja hallussapito on silti edelleen kielletty liittovaltiotasolla.

Lääke- ja viihdekäyttöön suunniteltujen kannabistuotteiden myynnin arvioidaan olevan tänä vuonna noin 19 miljardia dollaria (noin 16 miljardia euroa). Jos esimerkiksi New York hyväksyisi kannabiksen viihdekäytön, ennakoidaan myynnin kasvavan viidessä vuodessa jopa 45 miljardiin dollariin (38 miljardiin euroon), kertovat asiantuntijat CNN:lle.

Myös sijoittajilla on vakaa usko laillisen huumekaupan menestykseen. Esimeriksi kanadalaisen Aurora Cannabis -yhtiön osakkeen arvo nousi Yhdysvaltain vaalien jälkeen yli sata prosenttia ja Canopy Growth -yhtiön osakkeen arvo runsaat 20 prosenttia.

Toisaalta kummankin yhtiön osakkeiden hinnat ovat laskeneet merkittävästi verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen.

Maailmalla moni valtio tai hallintoalue on höllentänyt kannabislakejaan tällä vuosikymmenellä. Kanada laillisti huumeen viihdekäytön runsaat kaksi vuotta sitten. Etelä-Amerikassa sijaitseva Uruguay laillisti virkistyskäyttöön tarkoitetun kannabiksen koko tuotantoketjun vuonna 2013.

Useampikin EU-maa on luopunut kannabiksen viihdekäytön rangaistavuudesta. Suomessa kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi luovutettiin eduskunnalle 5. marraskuuta.

Suomessa kannabista käyttää THL:n mukaan lääkinnällisesti arviolta 2000–5000 ihmistä.