Talk the talk -ohjelman osallistujat pyrkivät kahden kuukauden aikana kehittämänä omia puhetaitojaan. Jyrki Katainen valmensi joukkoa.

Sitran Jyrki Katainen ja Talk the talk -finalisti Romayne Javangwe keskustelevat Mothership of Workin tiloissa Helsingissä.­

Kun Jyrki Katainen toimi Suomen valtiovarainministerinä vuosina 2007–2011, höykytys oli opposition puolelta lujaa.

Syyskuussa 2008 rahoitusmarkkinoiden kriisi kärjistyi investointipankki Lehman Brothersin vararikkoon. Se oli laukaiseva tekijä, joka käynnisti maailmanlaajuisen finanssikriisin.

Eduskunnan kyselytunneilla oppositio vaati Kataiselta toimia ja vastausta siihen, miten Suomi selviää kriisin keskellä.

Eduskunnan ministeriaitiossa Kataisella oli muiden papereiden seassa muistilappu, jota hän kurkki useaan kertaan. Hän oli kirjoittanut lapulle kolme kohtaa: pysy rauhallisena, ole kohtelias, sano myös jotain positiivista.

”Se auttoi minua kiperissä tilanteissa”, Katainen kertoo kymmenen hengen joukolle Mothership of Work -yhteistyötiloissa Pikku Roobertinkadulla. Katainen työskentelee nyt Sitran yliasiamiehenä ja on paikalla valmentamassa Talk the talk -kilpailun osallistujia.

Talk the talk on suomalainen koulutusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää osallistujien puhujataitoja. Mukaan on valittu 10 osallistujaa, jotka saavat valmennusta kahden kuukauden ajan. Osallistujat esittävät puheensa Savoy-teatterissa 9. marraskuuta ja joukosta valitaan myös voittaja. HS näyttää finaalin suorassa lähetyksessä.

Ohjelman osallistujia ovat Leo Norilo, Bambi Dang, Romayne Javangwe, Valeriy Neznakhin, Virve Fredman, Sophia Paschenko, Vili Hätönen, Melissa Georgiou, Giuliano Didio ja Tarek Fahmy.

Koulutuksen päävalmentajina toimivat näyttelijä Elina Aalto ja kirjailija Joonas Konstig.

Romayne Javangwen puhe käsittelee kieltävien vastauksien hyväksymistä ja hyödyntämistä: jos esimerkiksi työhaastatteluputken jälkeen vastaan tuleekin kieltävä vastaus, se ei ole aina huono asia, Javangwe, 34, ajattelee.

”Tästä haluan puhua enemmän. Torjunnat ja kieltävät vastaukset ovat kehittäneet minua oman elämäni aikana. Torjunta nähdään usein kielteisenä, ja ihmisinä yritämme myös kaikin tavoin vältellä sitä”, hän sanoo.

”Samalla kuitenkin pienennämme itseämme. Omasta kokemuksestani olen huomannut, että torjumisten kokeminen on kehittänyt minua ja olen saanut lisää sinnikkyyttä.”

Talk the Talk -koulutusohjelman osallistuja, projektipäällikkö Romayne Javangwe.­

Vaikka torjunta tekee kipeää, olisi vaikeaa kehittää itseään, jos aina saa myönteisiä vastauksia, Javangwe sanoo.

”Uskon, että kieltävistä vastauksista voi syntyä myös jotain uutta ja merkittävää, kun ihmisen sinnikkyys kehittyy.”

Javangwe työskentelee projektipäällikkönä helsinkiläisessä koulutusalan yrityksessä Hundredissa. Neljä vuotta sitten hän muutti Kapkaupungista Jyväskylään opiskelemaan ja piti Suomesta heti.

Elämänsä aikana Javangwe on asunut Etelä-Afrikan lisäksi Zimbabwessa, Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Australiassa.

”Kansainvälisyys on minulle tärkeä arvo. On hienoa tutustua uusiin ihmisiin.”

Katainen puhuu yleisölleen puolentoista tunnin verran ja Javangwe ja muut finalistit kuuntelevat tarkkaavaisesti. Finalistijoukko kyselee Kataiselta: harjoitteletko kehonkieltä, osasitko pitää puheita heti kun aloitit urasi politiikassa, miten yleisön huomion saa itselleen.

”Toki poliitikot rutinoituvat puhumiseen nopeasti. Välillä aikaa valmistautua oli niin vähän, että matkalla johonkin tilaisuuteen saatoin hahmotella puheen auton takapenkillä. Kehikko on aina sama. Hahmottelen asiasanat paperille ja sitä kautta puheen mieleeni kuvien kautta”, Katainen sanoo.

Erityisesti finanssikriisin aikana Katainen huomasi, että puheiden rakenteeseen ja tavoitteisiin täytyy kiinnittää erityistä huomiota.

”Finanssikriisin aikana Euroopan unionin pelastuspaketeissa ei ollut mitään tavoittelemisen arvoista, vaan ne tehtiin pakosta. Puheet, joissa tein itseni haavoittuvaiseksi olivat myös väline siihen, että sain ymmärrystä, että nämä päätökset on pakko tehdä”, Katainen sanoo.

Sitran yliasiamies Jyrki Katainen valmentamassa uusia puhujia.­

”Pelastuspakettien yhteydessä pyrin olemaan tilanteesta täysin läpinäkyvä ja avoin. Se auttoi.”

Katainen kertoo, kuinka komissaarina hänen piti ajaa läpi vaikeita päätöksiä, joille ei löytynyt ymmärrystä kaikilta osapuolilta.

”Sanojen kuten minusta tuntuu käyttö luo nopeasti tietynlaista latausta. Yleisö ymmärtää, että olen tosissani.”

Hyppäys Suomesta komissaariksi ei ollut myöskään puhekulttuurin kannalta helppo.

”En osannut komissiossa alkuun eurooppalaista tapaa jutustella. Sitäkin pääsin kehittämään. Alkuvaiheessa minut nähtiin muiden puolelta todella töykeänä, tuolla se pohjoisen haukka menee”, Katainen nauraa.

Tilaisuuden jälkeen Katainen sanoo, että hänen mielestään suomalaisten puhetaitoja pitäisi kehittää.

”Kaikki kokemukseni eivät ole sovitettavissa tämän porukan tarpeisiin, mutta on hienoa, että nämä nuoret haluavat kehittyä puhujina.”

Kataisen mukaan Suomessa esiintymistaidot eivät ole siinä mielessä samalla tavalla arvostettuja kuin monissa muissa maissa, että niihin jatkuvasti kiinnitettäisiin huomiota.

”Mutta Suomessakin arvostetaan sujuvaa puhetta ja hyvää esiintymistä. Suomessa ehkä ajatellaan edelleen niin, että sillä tasapainotetaan sisällön heikkoutta, jos puhuja on todella hyvä. Se on kummallinen ajatus. Kyllä täälläkin saa pitää sisällöltään loistavia puheita hyvillä puhujataidoilla.”

Kun Katainen aloitti politiikassa, hänen puheensa olivat liian ympäripyöreitä, hän sanoo.

”Pituus on eri asia kuin sisällön laajuus ja opin tiivistämään. Yleisön pitää pystyä saamaan puheesta ydinasiat”, hän sanoo.

”Nykyään puhuminen on minulle todella mieluisaa ja olen kokenut, että sillä voi vaikuttaa asioiden etenemiseen ja ihmisten rohkaisemiseen.”

Lopuksi yksi finalisteista kysyy Kataiselta, millainen puhe on tehnyt häneen vaikutuksen.

”Silloinen Ranskan valtiovarainministeri Christine Lagarde piti loistavan puheen vuonna 2009, finanssikriisin keskellä. Hän on todella elegantti ja voimakas puhuja.”