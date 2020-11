Pääkaupunkiseudun hotellien tilanne on kriittinen, ja alan etujärjestön mukaan ”tilanne heikkenee talven ja kevään aikana”

Järjestön tekemän kyselyn mukaan lähes 60 prosenttia hotellien työntekijöistä on lomautettuna.

Sokos Hotel Presidentti on yksi Helsingin ydinkeskustan suuria hotelleja.­

Ravintola- ja hotellitoimijoiden etujärjestön Maran mukaan pääkaupunkiseudun hotellien liikevaihto laskee tänä vuonna noin 70 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Järjestön tekemän kyselyn mukaan lähes 60 prosenttia hotellien työntekijöistä on lomautettuna. Muun Suomen majoitusliikkeistä 63 prosenttia arvioi liikevaihdon pienenevän yli 40 prosentilla, kerrotaan Maran maanantaina julkaisemassa tiedotteessa.

”Tilanne heikkenee talven ja kevään aikana, jollei matkustusrajoituksia ulkomailta Suomeen lievennetä nopeasti. Matkustusrajoitukset iskevät erityisesti pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen majoitusyrityksiin. Eduskunnan on muutettava yritysten kustannustukea koskevaa lakia muiden Pohjoismaiden kaltaiseksi niin, ettei isompia yrityksiä syrjitä”, Mara tiedottaa.

Maran mukaan matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet erittäin kielteisesti erityisesti pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen hotelleihin. Erityisesti ulkomaalaisten vapaa-ajan matkailijoiden, liikematkailijoiden sekä kokous- ja kongressimatkailijoiden puuttuminen on tehnyt ison loven hotellien tuloihin.

”Hotellialan ja sen työntekijöiden tilanne on kriittinen. Suomeen ei tällä hetkellä pääse vapaa-ajanmatkalle käytännössä mistään matkailumme kannalta tärkeästä maasta. Koronatilanteesta huolimatta Suomeen suuntautuvalle matkailulle on vielä kysyntää. Suomi tunnetaan väljänä maana, johon on turvallista matkustaa”, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tiedotteessa.

Mara haukkuu myös eduskunnan käsittelyssä olevan kustannustukilain.

”Eduskunnan käsittelyssä oleva yritysten kustannustukilakiesitys on isoja yrityksiä syrjivä. Suomi perustaa kustannustukilain EU:n valtiontukisäännökseen, joka mahdollistaa enintään 800 000 euron tuen maksamisen, vaikka koronakriisi jatkuisi kuinka pitkään. Ruotsi ja muut Pohjoismaat ovat perustaneet tuen eri säännökseen, ja ne ovat maksaneet kustannustukea monikymmenkertaisia summia Suomeen verrattuna. Tämä heikentää suomalaisten hotellien kilpailukykyä merkittävästi koronakriisin päättyessä”, Lappi sanoo.

Maran jäsenkysely tehtiin 3.–5. marraskuuta. Siihen vastasi 96 majoitusyritystä, jotka edustavat reilusti yli puolta majoitusalan liikevaihdosta Suomessa.