Suomi on sitoutunut Finnairiin, kommentoi omistaja­ohjaus­ministeri Tytti Tuppurainen Norwegian-lento­yhtiön kriisiä

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) vakuuttaa, että Suomi on sitoutunut Finnairiin.

Norjan valtio ilmoitti maanantaina, ettei se aio enää uutta tukea syvissä vaikeuksissa olevaa Norwegian-lentoyhtiötä.

Helsingin Sanomat pyysi uutisen julkaisun jälkeen Tuppuraiselta kommenttia siitä, kuinka sitoutunut Suomen valtio on Finnairiin. Valtio omistaa enemmistön Finnairista.

”Valtio on vastuullinen ankkuriomistaja Finnairissa, ja olemme sitoutuneet siihen, että meillä on jatkossakin toimivat lentoyhteydet sinivalkoisin siivin. Mahdollisista pörssiyhtiö Finnairia koskevista yksittäisistä päätöksistä tai erilaisista skenaarioista valtio ei vastuullisena osakkeenomistajana spekuloi julkisuudessa etukäteen”, sanoo Tuppurainen.

Tuppurainen sanoo, että Finnair on valtiolle niin sanottu strategisen intressin yhtiö.

”Omistuksen perusteena on turvata kattavat lentoyhteydet Suomesta maailmalle. Se on Suomen kansalaisten ja elinkeinoelämän etu, jota on puolustettava”, Tuppurainen sanoo.

Hän sanoo, että valtio varautui keväällä erilaisiin vaihtoehtoihin, kun kävi ilmeiseksi, että Finnair tarvitsee lisäpääomitusta.

Eduskunta myönsi keväällä enintään 700 miljoonan euron suuruinen määrärahan, jota voi käyttää Finnairin tukemiseen. Valtio osallistui Finnairin osakeantiin 286 miljoonalla eurolla.

Finnairin asema Suomelle on erilainen kuin Norwegianin Norjalle, sillä myös Ruotsin ja Tanskan kansallinen lentoyhtiö SAS operoi laajasti Norjassa. SAS ei tosin ole enää Norjan kansallinen lentoyhtiö, sillä Norja myi osakkeensa yhtiöstä vuonna 2018.

Finnair operoi ylivoimaisesti suurimman osan sekä Suomen sisäisistä että Suomesta ulkomaille suuntautuvista lennoista.

”Nähdäkseni ilman Finnairin operoimia reittejä Suomen lentoliikenneyhteydet olisivat todennäköisesti hyvin paljon suppeammat, mikä vaikeuttaisi ulkomaankauppaa ja matkailua. Finnairin merkitys koko Suomen taloudelle on siten suurempi kuin yhtiön oma välitön vaikutus. Hyvät yhteydet mahdollistavat kasvun useilla toimialoilla ja kiinnittävät Suomen maailmantalouteen”, Tuppurainen sanoo.