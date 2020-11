”Ihmiset onnittelevat minua tästä. Siitä olen tosi hämmentynyt”, sanoo kenkäbrändinsä lopettanut suunnittelija Minna Parikka.

Kenkäsuunnittelija Minna Parikka yllätti monet maanantaina kertomalla, että hänen yrityksensä liiketoiminta päättyy vuoden lopussa. Parikan päätös johtui henkilökohtaisista syistä, ei koronaviruksesta tai taloudesta.

Yrityksellä on päinvastoin mennyt ennätyksellisen hyvin. Tänä vuonna yrityksen kannattavuus on pandemiasta huolimatta parhaalla tasolla koko sen historian aikana.

Parikka halusi kuitenkin pitää luovan tauon. Hän tiesi, että päätös tulisi yllätyksenä monille, mutta reaktiot yllättivät.

”Ihmiset onnittelevat minua tästä. Siitä olen tosi hämmentynyt”, Parikka sanoo ja naurahtaa.

Parikka uskoo, että tänä vuonna moni muukin on tutkiskellut itseään, tehnyt suuria muutoksia elämäänsä ja pystyy siten samaistumaan hänen päätökseensä.

Parikka ehti miettiä päätöstä yli vuoden. Hän kuvailee ottavansa taukoa yrittäjyydestä, ainakin oman brändinsä osalta.

Parikan tytär on kaksivuotias. Hän sanoo, että tyttärellä on ollut oma vaikutuksensa päätökseen. Ennen lasta hän pystyi tekemään töitä vuorokauden ympäri.

Parikka ei halua, että brändi alkaisi hiljalleen hiipua vaan lopettaa mieluummin nyt, kun vielä menee hyvin.

Parikka kertoo, ettei halua enää jatkuvasti stressata työhön liittyvistä asioista. Niistä samoista asioista, joista hän kertoo saaneensa aiemmin jopa kiksejä.

”Kun en pysty antamaan yritykselle niin paljon kuin ennen, koen, että se on parempi vain tältä erää pistää pakettiin.”

Miksi Parikka ei kuitenkaan esimerkiksi myynyt yritystä? Minna Parikka Shoes Oy on ollut kannattava ja velaton jo vuosikausia. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 2,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 176 000 euroa.

Yrityksen nettomyynti on kasvanut tänä vuonna viime vuoteen verrattuna 21 prosenttia, vaikka yritys sulki kivijalkaliikkeensä Helsingin keskustassa tänä vuonna.

Neuvotteluja myymisestä ja yhteistyökuvioista oli, mutta ratkaisut eivät tuntuneet sopivilta.

”Ne tahot, joiden kanssa olen keskustellut, olisivat halunneet ostaa minut mukana. Se ei minulle käy tällä hetkellä”, Parikka sanoo.

Parikan olisi täytynyt sitoutua yritykseen vielä moneksi vuodeksi, mutta hän olisi samalla menettänyt päätösvallan yrityksestään.

”Se ei olisi ollut sama asia ja ajanut toivettani siitä, että pääsen hengähtämään hetkeksi.”

Lisäksi Parikka toteaa, ettei raha ei ole kaikki kaikessa. Toisaalta hän muistuttaa myös, että yrityksen hyvä menestys mahdollistaa taloudellisesti tauon ottamisen.

Yrityksen myötä moni Parikan unelma on toteutunut. Hän uskoo, että menestys on tullut tarpeeksi suurten haaveiden kautta.

”Pienen tytön haaveesta on tullut ihan oikea yritystoiminta ja ne parikymppisen haaveet kansainvälisestä näkyvyydestä, kansainvälisistä julkkiksista ja huippujälleenmyyjistä ovat oikeastaan kaikki toteutuneet”, Parikka sanoo ja kertoo olevansa kiitollinen menestyksestä.

Esimerkiksi vuonna 2014 Parikan pupunkorvatennarit nähtiin huippumalli Cara Delevingnen jaloissa. Hänen kenkiään on myyty Selfridgesin ja Harrodsin tavarataloissa Lontoossa ja Le Bon Marchén tavaratalossa Pariisissa.

Juuri maine ja oman työn saaminen esille ovat olleet yrityksen perustamisen ja johtamisen porkkana.

Parikan uraa pitkään seurannut Fashion Finlandin liiketoimintajohtaja ja päätoimittaja Sami Sykkö pitää yrityksen lopettamisuutista yllätyksenä.

”Meillä on ollut näitä pienempiä yrityksiä, jotka ovat kamppailleet rahoitusongelmien kanssa, mutta Minnalla ei ole koskaan ollut tällaista tilannetta.”

Sykkö arvioi, että päätöksen merkitys Suomen muotiviennille ei ole kuitenkaan kummoinen, sillä Parikka on viime vuosina vähentänyt vientiä ulkomaille tietoisesti. Työnsäkin menettää vain alle 10 henkeä, joista osalla on Parikan mukaan jo uusia töitä tiedossa.

Uutinen on silti iso.

”Minna Parikka on ollut kokoaan suurempi brändi. Todella moni tietää Minna Parikan. Hän on valinnut niin persoonallisen linjan.”

Minna Parikka on ollut poikkeuksellinen suomalainen suunnittelija ja yrittäjä, sanoo Sykkö. Parikka on ollut yrityksensä ainoa omistaja koko sen 15-vuotisen historian ajan.

”Minnahan on ollut vastuussa bisneksestä, suunnittelusta ja brändinrakentamisesta ja hän on ollut kaikessa todella hyvä”, sanoo Sykkö.

”On hirveän harvinaista, että samaan ihmiseen yhdistyvät nämä kaikki lahjakkuudet.”

Sykkö ottaa vertailukohdaksi 1960-luvulla tunnetuksi tulleen muotoilija Eero Aarnion, joka on Parikan tavoin taitanut muotoilun ja markkinoinnin. Marimekon perustaja Armi Ratia taas ei Sykön mukaan ollut hyvä suunnittelija, mutta osasi markkinoinnin.

Nykysukupolvesta esimerkiksi Samu-Jussi Koski on saanut maailmalla nimeä, mutta liiketoiminta on vaikeuksissa. Hänellä on lisäksi ollut yrityksessään ulkopuolinen toimitusjohtaja. Minna Parikka on ollut toimitusjohtaja itse.

”Hän on antanut hienon esikuvan muille naisyrittäjille. Voi ihan todella rohkeasti lähteä omalle tielle, pitää ohjat omissa käsissään ja menestyä.”

Sykön mielestä yrityksen päättyminen toistaiseksi jättää omanlaisensa aukon suomalaiseen muotimaailmaan.

”Se on ollut hyvin iloinen, ilahduttava ja hauska kenkämerkki. Jos sen hautajaisia nyt vietetään, niin toivottavasti ei pysyvästi.”

Parikka kertookin saattavansa jatkaa yrityksensä toimintaa joskus jollain tavalla. Enempää hän ei osaa kertoa jatkostaan. Suunnittelu, konseptointi ja markkinointi kiinnostavat häntä edelleen.

”Aion pitää breikin ja uskon, että tylsistymisestä tulee seuraava inspiraatio.”