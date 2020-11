VF:n tiedotteen mukaan kaupan on tarkoitus toteutua vuoden lopussa.

Vans- sekä The North Face -merkeistään tunnettu yhdysvaltalainen vaatejätti VF ostaa katumuotimerkkinä tunnetun Supremen.

VF ja Supreme solmivat alustavan kauppasopimuksen maanantaina. VF:n tiedotteen mukaan kaupan on tarkoitus toteutua vuoden lopussa.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan kauppahinta on 2,1 miljardia dollaria eli noin 1,8 miljardia euroa. Kyseessä on VF:n suurin hankinta sitten vuoden 2011, jolloin yhtiö osti Timerlandin.

Supreme on perustettu New Yorkissa vuonna 1994. Sen juuret ovat New Yorkin skeittauskulttuurissa ja -yhteisössä. Supreme on aiemmin tehnyt yhteistyötä useiden eri brändien mukaan lukien Vansin kanssa.

”Ainutlaatuinen kulttuurimme ja itsenäisyytemme tulevat säilymään tämän kumppanuuden myötä. Samalla se antaa meille mahdollisuuksia jatkaa kasvua sillä uralla, jolla olemme olleet vuodesta 1994 lähtien”, Supremen perustaja James Jebbia sanoo tiedotteessa.

VF:n pääkonttori sijaitsee Coloradon osavaltion pääkaupungissa Denverissä. VF:n osakkeen arvo kallistui kaupankäynnin alettua voimakkaasti. Reilu tunti New Yorkin pörssin avauduttua VF:n osake oli noussut yli 13 prosenttia.