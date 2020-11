Lentoyhtiö Finnairin osakkeen kova nousukiito jatkuu tiistaina.

Lentoyhtiö Finnairin osake on noussut voimakkaasti maanantaina kuuluneiden myönteisten koronavirusrokoteuutisten jälkeen.­

Maanantaina kantautuneiden koronavirusrokoteuutisten myönteinen vaikutus pörssikursseihin näyttää jatkuvan myös tiistaina. Helsingin pörssin yleisindeksi on noussut tiistaina kello 11.45 mennessä 0,4 prosentilla. Helsingin pörssin vaihdetuimpia osakkeita kuvaava OMX Helsinki 25 -indeksi puolestaan on noussut 0,45 prosentilla.

Suurin yksittäinen nousija on lentoyhtiö Finnair. Yhtiön osake on kallistunut päivän aikana 11,4 prosentilla. Yhteensä Finnairin osakekurssi on noussut maanantain pörssiavauksesta yli 40 prosentilla.

Finnairin osakekurssin nousu on ollut lähes pystysuoraa sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen Pfizer ja saksalainen Biontech kertoivat, että niiden kehitteillä oleva koronavirusrokote esti koronavirustartuntoja 90-prosenttisesti kolmosvaiheen testeissä. Uutinen sai pörssikurssit kovaan nousuun ympäri maailmaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek luonnehti maanantaina uutista äärimmäisenä hyvänä. Hän kuitenkin muistutti, että kyse on vielä alustavasta tuloksesta ja että tulos todistaa vasta lyhytaikaisesta suojasta.

”Seuranta-aika on ollut lyhyt. Kolmisen kuukautta on seurattu ensimmäisiä rokotettuja. Mitään turvahuolia ei kuitenkaan ole ilmaantunut”, Nohynek sanoo.

Finnairin lisäksi monien muiden suurten suomalaisyhtiöiden osakekurssit nousivat maanantaina voimakkaasti. Esimerkiksi verkkolaitteita valmistavan Nokian osakkeen hinta kallistui maanantaina usealla prosentilla. Nokian osake oli myös tiistaina parin prosentin nousussa. Kasvu ei kuitenkaan jakautunut tasaisesti, sillä esimerkiksi elintarvikeyhtiö Keskon kurssi putosi maanantaina roimasti ja syöksy jatkui myös tiistaina. Tiistaina Keskon osakkeen hinta oli pudonnut yli 4 prosentilla.

”Markkinoiden sisällä liikkeet ovat painottuneet eri osa-alueisiin. Sijoittajat ovat olleet kiinni koronaselviytyjissä, ja tänään on rynnitty aika kovaa koronakärsijöiden puolelle, sillä siellä näkyy valoa tunnelin päässä”, sanoi Nordean päästrategi Antti Saari HS:lle maanantaina.