Rokoteuutinen paljasti, miten kummallinen tämä talous­kriisi on sijoittajille

Maanantaina maailmalla iloittiin koronavirusrokotteesta, mutta pörsseissä ilo oli vain osittaista. Avoimia kysymyksiä markkinoiden suunnasta on vielä paljon, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Tuomas Niskakangas.

Ohjelmistoyhtiö Teamviewerin kahteen suuntaan osoittava logo oli esillä, kun yhtiö listautui pörssiin viime vuonna Frankfurtissa. Teamviewer on yksi monista teknologiayhtiöistä, joiden osake on noussut koronakriisissä, mutta laski jyrkästi maanantaina hyvien rokoteuutisien myötä.­

Maanantain uutinen Pfizerin ja Biontechin rokotteen hyvistä testituloksista sai pörssit jyrkkään nousuun ympäri maailman.

Tai siltä se näytti ainakin päällisin puolin.

Eniten pomppasivat matkailuun sidoksissa olevat yhtiöt, jotka ovat kärsineet kriisistä eniten. Lentoyhtiöiden osakekurssit nousivat maailmalla karkeasti 15 prosenttia ja risteily-yhtiöiden noin 25 prosenttia.

Helsingissä Finnairin osake nousi 27 prosenttia ja Tallinkin 16 prosenttia.

Vähemmälle huomiolle jäi se, miten epätasaisesti uutinen kohteli muita osakkeita. Yhdysvalloissa ”kotoilusta” eniten hyötyneet yhtiöt syöksyivät pörssissä. Videopuheluyhtiö Zoom laski 17 prosenttia, suoratoistoyhtiö Netflix 9 prosenttia ja verkkokauppayhtiö Amazon 5 prosenttia.

Suomessa koronakestävän Keskon osakekurssi laski miltei 7 prosenttia maanantaina ja jatkoi alamäessä tiistaina. Myös saunayhtiö Harvia ja peliyhtiö Rovio laskivat maanantaina.

Angry Birdsin pelaaminen vastaremontoidussa saunassa saattaa pian menettää viehätystään, kun vapaa-ajan vaihtoehdot lisääntyvät.

”Häviäjien” – jos sellaista sanaa edes sopii käyttää iloisen rokoteuutisen yhteydessä – joukkoon voi laajasti ottaen lukea koko teknologiasektorin. Teknologiapainotteinen Nasdaq-pörssi-indeksi laski 1,5 prosenttia. Monet laadukkaat internetyhtiöt ovat toimineet korona-aikana lähestulkoon rahojen turvasatamana, mikä on nostanut niiden osakkeiden kysyntää ja hintaa.

Osakkeiden voimakkaat ja erisuuntaiset liikkeet kuvastivat sitä, ettei pandemia ole ollut kaikille yhtiöille tuhoisa.

Aiemmissa talouskriiseissä osakkeet ovat kulkeneet pääosin samaan suuntaan, mutta tässä kriisissä on ollut hyvin selvät kärsijät ja voittajat.

Maanantai oli ensimmäinen iso palkintopäivä niille, jotka ovat sitkeästi tankanneet suhdanneherkkiä mutta hinnaltaan edulliseksi valuneita arvo-osakkeita.

Jos rokoteoptimismi osoittautuu paikkansa pitäväksi, jäljelle jää silti avoimia kysymyksiä.

Ensimmäinen niistä on pandemian kehittyminen ennen rokotteen saamista laajaan levitykseen. Hyvät uutiset rokotteesta eivät käännä suoraan laskuun tartuntakäyriä, jotka osoittavat väärään suuntaan monilla maailman suurilla talousalueilla.

Toinen kysymys on se, onko maailmantalouden toipuminen kestävällä pohjalla. Osa talouden kuvaajista on näyttänyt huolestuttavia merkkejä, mutta pääosin suunta on edelleen mukavasti ylöspäin.

Kolmas avoin kysymys on elvytyspakettien kohtalo. Tähän saakka valtiot ovat elvyttäneet kaikin voimin ja velkaantuneet surutta. Keskuspankit ovat tukeneet elvytystä ultralöysällä rahapolitiikalla. Nyt jokainen uusi päätös on uuden harkinnan alla. Erityisesti katseet kohdistuvat Yhdysvaltoihin, jossa tuleva presidentti Joe Biden joutuu luultavasti hakemaan yhteisymmärrystä elvytyksestä republikaanienemmistöisen senaatin kanssa.

Elvytyspaketit ovat kannatelleet pörssikursseja, ja niiden lopettaminen tai pelkkä uhka siitä saattaisi murentaa markkinoiden toiveikasta tunnelmaa.

On vielä neljäskin kysymys. Muuttaako koronavirus yritysten toimintaympäristöä pysyvästi? Ainakin matkailuala ja kiinteistöala joutuvat miettimään, mihin suuntaan ihmisten ja yritysten käyttäytyminen muuttuu lähivuosina. Sataprosenttista paluuta entiseen maailmaan ei ole luvassa.