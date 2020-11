Euroopan unioni

Euroopan komissio on tiistaina ilmoittanut Amazonille, että se rikkoo EU:n kilpailulainsäädäntöä vääristämällä kilpailuastelmia.

Euroopan komission mukaan yhdysvaltalainen verkkojätti Amazon rikkoo EU:n kilpailulainsäädäntöä. Komission katsoo Amazonin vääristävän kilpailuasetelmia verkkokaupassa.

Komission tiedotteen mukaan ongelma on siinä, että Amazonilla on käytössään ei-julkista tietoa yksittäisistä myyjistä, jotka myyvät tuotteitaan sen verkkosivustolla. Tämä voi hyödyttää Amazonia kun se samalla kilpailee näiden yksittäisten myyjien kanssa. Komission mukaan Amazonilla on siten kaksoisrooli.

Komissio käynnistää myös uuden virallisen selvityksen siitä, suosiiko Amazon sellaisia myyjiä, jotka käyttävät sen logistiikkapalveluita.

”Olemme päätyneet alustavaan johtopäätökseen siitä, että Amazon käyttää laittomasti sen ylivoimaista asemaansa myyntipaikan tarjoajana Saksassa ja Ranskassa”, EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestager twiittasi tiistaina.

Vestager sanoi tiedotustilaisuudessa, että Amazon saattaa käyttää ”sensitiivisiä” tietoja laajasti kilpaillessaan pienempien myyjien kanssa. Komission alustavan selvityksen perusteella Amazonin pystyy tietojen avulla välttämään tavanomaisia verkkokauppaan liittyviä riskejä ja asettaa sen siten etulyöntiasemaan suhteessa kilpailijoihin. Amazonin suurimmat markkina-alueet ovat Euroopassa Saksa ja Ranska.

Kilpailukomissaarin mukaan Amazonilla on nyt mahdollisuus vastata komission sille esittämiin syytöksiin. Komissio on ilmoittanut Amazonille sen johtopäätöksistä virallisesti tiistaina.

Mikäli komission syytteet vahvistetaan, asiasta voi seurata oikeudellinen prosessi.

”Meidän täytyy varmistaa, että markkina-asemaltaan suuret toimijat, joilla on kaksoisrooli, eivät vääristä kilpailua”, Vestager sanoo komission tiedotteessa.

”Kilpailuedellytysten on oltava reilut myös Amazonin verkkoalustalla. -- Kun verkkokauppa on nosteessa, ja Amazon on johtava verkkokauppa-alusta, reilu ja tasavertainen pääsy verkossa asiakkaiden luokse on tärkeää kaikille myyjille.”

Uutistoimisto Reutersin mukaan Amazon on kertonut lausunnossaan olevansa eri mieltä komission johtopäätöksen kanssa. Amazon kertoo tekevänsä kaiken mahdollisen, jotta komissiolla on ”tarkka ymmärrys” asiaa koskevista faktoista.

”Amazon edustaa alle prosenttia globaalista vähittäiskaupasta, ja kaikissa maissa, joissa toimimme, on olemassa meitä suurempia toimijoita”, Amazonin lausunnossa sanotaan Reutersin mukaan.

EU:n kilpailulainsäädännön tarkoituksena on taata yrityksille oikeudenmukaiset ja tasapuoliset kilpailuedellytykset. Euroopan komissio valvoo ja tutkii kilpailua rajoittavia käytäntöjä, yrityskeskittymiä ja valtiontukia.