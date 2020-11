Suuri matkanjärjestäjä Tui peruu kaikki pakettimatkat Lappiin marras–joulukuussa – ”Tämä on äärettömän iso menetys”, sanoo Lapland Hotelsin toimitusjohtaja

Britit eivät voi tulla pikamatkoilla tapaamaan joulupukkia karanteenimääräysten ja mahdollisten pakollisten koronatestausten takia.

Britannian suurin matkatoimisto Tui peruu kaikki Britanniasta ja Irlannista suuntautuvat pakettimatkat Lappiin marras–joulukuulta koronaviruksen takia, kertoo The Independent verkkosivuillaan.

Tui on lehden mukaan perustellut päätöstään sillä, että matkustusympäristö on muuttunut viruksen takia ja Suomeen tuloon tarvitaan pian negatiivinen koronavirustesti.

Britit ovat perinteisesti tulleet perhematkoille Lappiin joulun tienoilla tapaamaan joulupukkia.

Britanniassa on enemmän koronavirustapauksia kuin Suomessa.

Jos matkustajat ovat soveliaita pääsemään Suomeen, he joutuvat nykyisten ohjeiden perusteella maahan tullessaan omaehtoiseen karanteeniin 14 päivän ajaksi. Koska joulumatkat kestävät tyypillisesti vain vuorokauden tai muutaman, Tui on epävarmuuksien takia perunut matkat, The Independent kertoo.

Tuin päätös on Lapin matkailuyrityksille huono uutinen. Britit ovat Lapin suurin kansainvälinen asiakasryhmä, jonka joulumatkat ovat erityisen tärkeitä. Britannian Tui on osa kansainvälistä Tui-ryhmää.

”Nyt se on poissa. Tämä on äärettömän iso menetys. Käytännössä Lapin matkailusta häviää meiltä normaaliin verrattuna noin 60 prosenttia”, arvioi Laplands Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta.

”Erittäin negatiivinen ja odotettu uutinen.”

Lapland Hotelsilla on yhteensä 14 hotellia eri puolilla Lappia.

”Tui oli viimeinen matkanjärjestäjä, joka elätteli toivoa matkojen järjestämisestä. Kun meillä ei ole minkäänlaista selkoa, millä ehdoilla matkailua voisi Suomeen tehdä, niin eihän siinä ole asiakkailla muita vaihtoehtoja.”

Myös Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari pitää uutista odotettuna siksi, ettei matkailulinjauksia ole saatu tehtyä riittävän ajoissa. Hänen mukaansa suuren matkanjärjestäjän tekemät peruutukset vaikuttavat Kittilän alueella ketjureaktiomaisesti.

”Kun tulee vähemmän koneita, on vähemmän passintarkastajia, vähemmän busseja ja takseja, vähemmän ihmisiä kaupoissa palvelemassa turisteja. Jotkut ohjelmapalveluyritykset voivat menettää tässä koko vuoden ansionsa”, Kivisaari sanoo.

Visit Levin keskusvaraamossa on Kivisaaren mukaan tällä hetkellä joulun ja uudenvuoden tienoille noin kymmenkunta ulkomaalaisten tekemää varausta, kun tavallisesti niitä on useita tuhansia.

Kivisaaren ja Vuorentaustan mukaan Tuilla ja muilla matkanjärjestäjillä olisi ollut kohtuullisesti asiakkaita.

”Lähtökohtana olisi tietenkin ollut terveysturvallinen matkailu. Olemme tarkasti pohtineet asiakaspolkuja la pyrkineet minimoimaan kaikki riskit viruksen leviämiseen. Osana tätä on ollut vaadittava puhdas testitulos, joten matkailijat olisivat olleet käytännössä terveitä”, Vuorentausta sanoo.

HS kertoi aiemmin tiistaina, että hallitus on useiden viikkojen hiomisen jälkeen saamassa valmiiksi lakiesityksen uusista koronaviruspandemiaa koskevista matkustusrajoituksista.

Lue lisää: Hallitus haluaa vapauttaa matkustamista – jatkossa Suomeen voisi tulla maista, joissa on merkittävästi pahempi tartuntatilanne kuin Suomessa

Esityksen on määrä lähteä tiistaina noin kahden viikon lausuntokierrokselle.

Esityksen mukaan Suomeen saisi pääasiassa tulla vapaasti maista, joissa on kaksinkertainen tartuntatilanne Suomeen nähden.

Viime vuonna Lapissa oli joulun alla paljon lunta, mutta kaksi vuotta sitten brittilehdistö antoi lumipulasta kärsivälle Lapille nimen ”crapland”.

Lue lisää: Lentoja lumettomaan Lappiin peruttu – Brittilehdistö haukkui mustasta talvesta kärsivän Suomen ”craplandiksi”

Tuolloin ainakin brittiläinen matkanjärjestäjä Transun perui lentojaan Suomeen Lapin lumipulan takia. Esimerkiksi lähes koko Lappi oli HS:n 22. marraskuuta 2018 julkaistun jutun mukaan täysin lumeton.

”Lunta on nyt todella vähän, mikä on täysin poikkeuksellista Kuusamosta sekä Ylitornio-Rovaniemi-seudulta ylöspäin”, kertoi meteorologi Kaisa Selin.