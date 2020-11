Finnairin osakkeen hinta on pudonnut keskiviikon aikana voimakkaasti. Nesteen osake sen sijaan jatkaa kallistumistaan.

Osakemarkkinoiden suurin koronavirusrokotehuuma näyttää päättyneen keskiviikkona. Esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi oli kello 12.15 mennessä pudonnut pörssiavauksesta 0,3 prosentilla.

Helsingin pörssissä kaupankäynti alkaa kello 10 ja päättyy kello 18.30 Suomen aikaa.

Selkeimmin huuman päättyminen näkyi lentoyhtiö Finnairin osakekurssissa. Yhtiön osake nousi maanantai- ja keskiviikkoaamun välisenä aikana 76 prosentilla. Keskiviikon aikana osakkeesta on sulanut yli 10 prosenttia. Osakkeen hinta on silti yhä huomattavasti maanantain koronavirusrokotetta koskevia uutisia korkeampi.

Myös alkuviikosta vauhdilla nousseen laivayhtiö Tallinkin osake on halventunut keskiviikkona noin 1,5 prosetilla.

Tällä viikolla nousseista suomalaisyrityksistä etenkin energiayhtiö Neste on jatkanut keskiviikkona pörssinousuaan. Yhtiön osakkeen hinta on noussut keskiviikon aikana lähes 2 prosenttia. Maanantain pörssiavauksesta osakkeen hinta on kallistunut 7 prosenttia.

Osakkeiden arvonmuutosta ennakoivien futuurien perusteella Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla on odotettavissa keskiviikkona lievää nousua.

Kolmen merkittävimmän osakeindeksin, S&P 500:n, Dow Jones Indusrial Averagen ja Nasdaqin, futuurien perusteella osakkeet kallistuvat keskiviikkona noin prosentilla kaupankäynnien alkaessa. Yhdysvalloissa pörssi aukeaa kello 16.30.

Yhdysvaltalainen Pfizer ja saksalainen Biontech kertoivat maanantaina, että niiden kehitteillä oleva koronavirusrokote esti koronavirustartuntoja 90-prosenttisesti kolmosvaiheen testeissä. Uutinen sai pörssikurssit kovaan nousuun ympäri maailmaa.