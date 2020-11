Kiinalaiset kuluttajat ostavat kuin ennen pandemiaa.

Lentopostin jakelukeskus Guangzhoussa Etelä-Kiinassa keskiviikkona. Kiinan jakeluyhtiöiden on arvioitu käsittelevän lähipäivien aikana keskimäärin 490 miljoonaa pakettia päivässä. Sinkkujen päivän takia määrä on huomattavasti tavallista suurempi.­

Niin sanotun sinkkujen päivän kulutusjuhlinta on jälleen saanut Kiinassa valtavat mittasuhteet huolimatta maailmanlaajuisesta koronaviruspandemiasta. Kiinassa pandemian katsotaan pitkälti olevan jo ohi.

Kiinalainen verkkokaupan jättiyhtiö Alibaba kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan saaneensa tilauksia keskiviikkoaamuun mennessä runsaan 372 miljardin yuanin eli vajaan 48 miljardin euron arvosta. Määrä lasketaan ajanjaksolta, joka alkoi jo sunnuntaista, sillä tällä kertaa Alibaba on venyttänyt vuotuisen markkinointitempauksensa nelipäiväiseksi.

Kiivas kaupankäynti kuvastaa Kiinan nousua koronaviruspandemian aiheuttamasta talouden taantumasta. Kiina raportoi lokakuussa, että sen talous oli vuoden kolmannella neljänneksellä kasvanut jo toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä, kun alkuvuonna talous supistui.

On epäselvää, missä määrin Kiinan julkistamat viralliset talousluvut ovat kytköksissä todellisuuteen, sillä talouslukujen julkistaminen palvelee Kiinaa hallitsevan kommunistisen puolueen poliittisia tarpeita.

On kuitenkin ilmeistä, että Kiinan talous on selvinnyt pandemian aiheuttamasta pysähdyksestä paremmin kuin monen muun maan. Kiinalaisten kuluttajien shoppailuinto sinkkujen päivänä osaltaan vahvistaa tätä kuvaa.

”Kiinan talous on kokenut vahvan toipumisen, ja kiinalaisten kuluttajien ostoskäyttäytyminen on jo palannut pandemiaa edeltävälle tasolle, ellei ohikin”, sanoi Forrester-markkinatutkimusyhtiön analyytikko Wang Xiaofeng uutiskanava CNN:lle.

Sinkkujen päivä on Kiinasta alkunsa saanut epävirallinen juhlapäivä, jolla juhlistetaan parisuhteen ulkopuolella eläviä. Päivän idea on peräisin siitä, että 11. marraskuuta päivämäärässä on pelkkiä ykkösiä.

Kiinalaiset verkkokaupat ovat Alibaban johdolla hyödyntäneet päivää markkinoinnissaan tekemällä siitä leimallisesti kulutusjuhlan. Päivästä on kasvanut maailman suurin myyntitapahtuma.

Alibaban ohella myös monet sen kilpailijat kuten JD.com ja Pinduoduo järjestävät myyntikampanjoita sinkkujen päivänä. Marraskuun alussa kampanjoinnin aloittanut kiinalainen verkkokauppa JD.com kertoi Reutersin mukaan kerryttäneensä myyntiä 200 miljardia yuania eli vajaat 26 miljardia euroa yhdeksässä minuutissa puolenyön jälkeen keskiviikkona.

Alibaballe sinkkujen päivän myynti on hyvä uutinen sen hiljattain kärsimän takaiskun jälkeen.

Konserniin kuuluvan maksupalveluyhtiön Ant Groupin oli tarkoitus listautua viime viikolla Hongkongin ja Shanghain pörsseihin kaikkien aikojen suurimmassa listautumisessa, mutta Kiinan markkinaviranomaiset pysäyttivät hankkeen aivan viime hetkillä. Reutersin mukaan emoyhtiö Alibaba Group Holding menetti jupakassa noin kymmenen prosenttia markkina-arvostaan.

Syyksi listautumisen perumiseen on arveltu, että Kiinaa hallitseva kommunistinen puolue halusi rajoittaa Alibaban ja sen perustajiin kuuluvan Jack Man vaikutusvaltaa. Puolue halusi osoittaa olevansa yksityisten yritysten yläpuolella, kirjoitti esimerkiksi The New York Times.

