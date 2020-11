Vero-oikeuden professori Tomi Viitala ja laskentatoimen professori Seppo Ikäheimo näkevät henkilöstöannin lakimuutoksessa enemmän hyötyjä kuin haittoja. ”Tämä tuoksuu ja näyttää optiolta, vaikka sitä henkilöstöanniksi kutsutaan.”

Eduskunnan käsittelyssä oleva listaamattomille yrityksille ehdotettu henkilöstöantien verotuki tuo enemmän hyötyjä kuin haittoja. Näin arvioi kaksi Aalto-yliopiston professoria.

Lakiesityksessä listaamattomien yritysten työntekijöille voisi antaa yhtiön osakkeita henkilöstöannissa tietyin edellytyksin jopa ilmaiseksi niin, että verot täytyy maksaa vasta osakkeet myydessä. Silloinkin verotus tapahtuu pääomaverona eikä ansiotulon verotuksena.

Vero-oikeuden professori Heikki Niskakangas kritisoi lakiesitystä tiistaina 11.11. Helsingin Sanomissa. Hänen mukaansa säännös rikkoo Suomen verotuksen neutraalisuusperiaatetta ja johtaa usein puolet pienempään verotasoon sekä aiheuttaa monenlaisia mahdollisuuksia verosuunnitteluun.

Lakiesityksellä tavoiteltavat hyödyt ovat vaaroja suuremmat, perustelee näkemystään Aalto-yliopiston vero-oikeuden professori Tomi Viitala.

”Totta kai lakiehdotuksesta voi löytyä valuvikoja ja porsaanreikiä. Mutta iso kuva on osaamiskeskeisessä taloudessa ja kasvuyhtiöiden tulevaisuudessa.”

”Valuvikoja joudutaan varmaan korjaamaan”, hän lisää.

Aalto-yliopiston laskentatoimen professorin Seppo Ikäheimon mukaan uusi henkilöstöantilakiesitys on perin tarpeellinen Suomessa, joka joutuu kilpailemaan parhaasta työvoimasta.

”Lähtökohtana on globaali verokilpailu. Parhaista kyvykkyyksistä maksetaan Yhdysvalloissa ja monessa Euroopan maissa enemmän kuin Suomessa, ja suomalainen ansiotulon verotus on korkeaa.”

Tämän takia parhaita ulkomaisia ja kotimaisia osaajia kannattaa houkutella Suomeen veroeduin, Ikäheimo argumentoi.

Ulkomaalaisten huippuosaajien osalta alhaisempaa verotusta puoltaa sekin, että nämä työntekijät eivät välttämättä pääse nauttimaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan eduista, Ikäheimo toteaa.

”Näissä tilanteessa henkilöstöanti on oiva työkalu, joka parantaa työntekijöiden sitoutumista.”

”Tällöin uhrataan veroneutraalisuus, mutta hyvät syyt oikeuttavat poikkeamaan siitä.”

Vero-oikeuden professorin Tomi Viitalan mukaan hallituksen esityksestä on lähdetty selkeästä kannustinmallista, toisin kuin monessa ulkomaisessa tarkkaan rajatussa verrokissa.

Tällöin hyöty voi olla suuri, vaikka verokonsultit voivat käyttää tilannetta hyödyksi.

Viitalan mukaan yksi verokannuste syntyy yhtiön arvon määrityksessä, joka lasketaan lakiesityksen mukaan yhtiön matemaattisena arvona eikä käypänä arvona.

Jos yhtiön käypä arvo on matemaattista arvoa isompi, kannustin muodostuu huomattavaksi.

”Mutta matemaattisen arvon vahvin peruste on yksinkertaisuus. Vaihtoehto eli käypä arvo on listaamattomissa yhtiöissä arvioinnin varainen, josta on aina eri näkemyksiä.”

Viitalan mukaan verotukea valuu aina tilanteisiin, joita poliitikot eivät ole lakia säätäessä osanneet ennakoida.

”Siksi asiaa täytyy seurata.”

Professori Seppo Ikäheimo arvioi hänkin, että uusi säännös aiheuttaa verokeinottelua.

Siihen voi kuitenkin myöhemmin puuttua lisäsääntelyllä, hän sanoo.

”Ei kannata heittää lasta pesuveden mukana, jos joku lainmuutosta käyttää väärin. Tärkeämpää on miettiä, mitä hyvää se tuo.”

Palkitsemisjärjestelmiä ja yrityksen hallinnointia tutkinut Ikäheimo vertaa uutta henkilöstöantimahdollisuutta optioon, jota verotetaan pääomatulona.

”Tämä tuoksuu ja näyttää optiolta, vaikka sitä henkilöstöanniksi kutsutaan.”

Hän ennakoi, että tuloerot hyvin menestyvien ja heikommin menestyvien yritysten työntekijöiden välillä kasvavat.

”Ja niin sen täytyy tapahtua.”