Talous | Sijoittaminen

Osakesäästötilien suosio kasvaa Suomessa kovaa vauhtia – kolme tilastoa kertovat, ketkä niihin sijoittavat

Alle 30-vuotiailla on kaikkiaan miltei 53 000 osakesäästötiliä, mikä on noin 40 prosenttia kaikista osakesäästötileistä. Miesten omistamien osakesäästötilien markkina-arvo on naisiin nähden moninkertainen.

Moni uusi suomalaissijoittaja on tutustunut tänä vuonna pörssin kiemuroihin.­